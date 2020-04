Marihuanablüten unter dem Beifahrersitz

Einigen Ärger am Hals hat ein 20-Jähriger, der am Samstag von der Polizei angehalten wurde. Der junge Mann bog nicht nur falsch auf die B 472 ab, sondern stand auch noch unter dem Einfluss von Drogen.

Bad Tölz– Gegen 17 Uhr war eine Streife der Autobahnpolizeistation Holzkirchen, bestehend aus zwei Motorradfahrern, auf der B 472 in Bad Tölz unterwegs. Ziel war eigentlich der Sylvensteinspeicher, als den Beamten ein BMW mit französischer Zulassung auffiel. Der Fahrer wollte gerade von der B 13 auf die B 472 auffahren. Der 20-jährige Fahrer hatte sich in Richtung Westen eingeordnet, entschied sich dann aber um. Er überquerte kurzerhand die Fahrbahn verbotswidrig und fuhr in östliche Richtung auf. Dies wurde von einem anderen Autofahrer mit Hupen kommentiert und lenkte die Aufmerksamkeit der Streife auf ihn.

Die Beamten hielten den Wagen an und kontrollierten den Fahrer. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, gab aber laut Polizei an, die Prüfung bereits bestanden zu haben. Der Fahrer sagte, er komme vom Spazierengehen und wolle in Richtung München. Das falsche Abbiegen erklärte er mit Orientierungsschwierigkeiten.

Da der junge Mann rote Augen hatte und schwitzte, wurden er und sein Auto genauer in Augenschein genommen. Dabei entdeckten die Polizisten den Grund für die „Orientierungslosigkeit“ unter dem Beifahrersitz. In einer Werkzeugtasche lag ein Einweckglas mit Marihuanablüten. Den Konsum gab der Fahrer auch gleich zu. Über die französischen Behörden wurde in Erfahrung gebracht, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Den Mann erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss. Sein Auto muss er für die Dauer des Aufenthalts in Deutschland stehen lassen.

