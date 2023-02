Bad Tölz: Markt zurück an den Jungmayrplatz?

Teilen

Fast 500 Unterschriften überreichten Goldschmied Saba Al Day (li.) und Bäckermeister Martin Bauer (re.) an Bürgermeister Ingo Mehner. © kb

Geschäftsleute aus dem Greis übergeben 500 Unterschriften an den Tölzer Bürgermeister. Die Entscheidung, ob die Märkte wieder am Jungmayrplatz stattfinden, fällt am 27. April.

Bad Tölz – Über eine Million Euro hat die Stadt Bad Tölz bislang in die Hand genommen, um den ältesten Stadtteil, den Gries, aufzuwerten. Ende des Jahres 2022 wurden die Bauarbeiten im Bereich des Jungmayrplatzes abgeschlossen. Der präsentiert sich nun deutlich anders als früher, komplett neu gepflastert, ohne Randsteine und vor allem ohne Autos. Manchem erscheint das alles „irgendwie tot“, deshalb bemüht man sich, mehr Leben hinein zu bekommen.

Bestens geeignet erscheinen dazu die wöchentlich abgehaltenen Märkte. Die finden aber derzeit in der Marktstraße statt. Um den Bauern- und Wochenmarkt wieder langfristig in den Gries zurückzuholen, wurde jetzt von zwei Tölzern eine Unterschriftenaktion gestartet. „Fast 500 Anwohner und Bürger haben innerhalb von sechs Wochen unterschrieben, die der Meinung sind, ein erster Schritt in dieser Richtung müsse getan werden“, berichtete Martin Bauer bei der Übergabe der Listen an Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) am Montag im Rathaus.

Knapp 500 Unterschriften gesammelt

Der zeigte sich wenig beeindruckt von der Aktion, die der Bäckermeister vom Jungmayrplatz und Geschäftsinhaber Peter Seidl vom Kapellengasteig initiiert hatten. Mehners Ansicht nach gibt es eine Fülle von Argumenten für die beiden Standorte, wo die Märkte bislang abgehalten wurden. Die Marktstraßenanlieger würden für den Platz unterhalb des Winzerer-Denkmals plädieren, schließlich heiße die Straße „Marktstraße“ und sei sehr gut frequentiert, was auch die Marktbeschicker erfreue. Für den Jungmayrplatz spreche auch eine Menge, schließlich sind die Märkte dort seit 1975 heimisch. Die Gebühren für die Händler sind, so Rathaussprecherin Birte Otterbach, an beiden Standorten übrigens gleich hoch.

Seit dem Beginn der Bauarbeiten am Jungmayrplatz mussten die wöchentlich abgehaltenen Märkte in die Marktstraße verlegt werden. Aber auch dort fanden und finden sie nicht uneingeschränkt statt. Während des Christkindlmarktes ab Ende November bis Weihnachten und während des Ostermarkts müssen sie in den Gries ausweichen. Dann sind der Jungmayrplatz und der Bereich am Floriansbrunnen (für den Bauernmarkt) Anlaufstellen für die Kunden.

Entscheidung fällt in nächster Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschuss-Sitzung

Die Befürworter des Standortes Jungmayrplatz argumentieren mit dem Millionen teuren Umbau des Platzes, an dem auch versenkbare Stromanschlüsse eingebaut wurden, die die bisherigen Provisorien ersetzen. Zudem handle es sich beim Standort Gries um einen abgeschlossenen Platz, wo die Märkte besser zur Geltung kommen würden. Auch ist der Parkplatz am Isarkai sehr nahe. Zudem berufen sie sich auf eine Aussage von Stadtbaumeister Florian Ernst. Der hatte gesagt, „die Neugestaltung der denkmalgeschützten Handwerkersiedlung, dem Gries, gilt als abgeschlossen und der Stadtteil ist nun bereit für Märkte, Feste und Kleinkunst. Die Pläne, einen Raum mit einer hohen Aufenthaltsqualität zu erschaffen, können umgesetzt werden.“ Bürgermeister Mehner erklärte am Montag im Rathaus, er selbst habe nur eine Stimme. Die Entscheidung, wo die Märkte auf Dauer stattfinden werden, treffe der 13-köpfige Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschuss in seiner nächsten Sitzung. Ursprünglich sollte im März abgestimmt werden, die Sitzung wurde aber aus terminlichen Gründen auf den 27. April verlegt.(Karl Bock)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.