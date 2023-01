Ferienwohnungen in der Marktstraße: Tölzer Bauausschuss befürwortet Umbau

Insgesamt elf Wohnungen sollen nach dem Umbau des Hauses Marktstraße 63 (früher Metzgerei Brandl) entstehen. Drei davon sind für den Fremdenverkehr bestimmt. © cs

Der Tölzer Bauausschuss befasste sich kürzlich mit einem Antrag für einen Umbau der früheren Metzgerei Brandl. Dort sollen auch Ferienwohnungen entstehen.

Bad Tölz – Wenn in der historischen Tölzer Marktstraße umgebaut wird, dann schaut man in den Genehmigungsbehörden genauer hin. Der Antrag für „Sanierung und Umbau des Wohn- und Geschäftshauses Marktstraße 63“ (früher Metzgerei Brandl) etwa führt dazu, dass am „Behördlichen Denkmaltag“ am 25. Januar ein Ortstermin in dem laut Chronik 1716 erstmals genannten Gebäude stattfindet.

Umbau in Tölzer Marktstraße: Vorhaben „bezüglich der denkmalpflegerischen Belange betrachten“

Man wolle, so trug Stadtbaumeister Florian Ernst in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung vor, das Vorhaben „bezüglich der denkmalpflegerischen Belange betrachten“. Zur Sprache wird dabei sicher kommen, dass das ursprünglich zweistöckige Haus mit dem Notburga-Fresko vor einigen Jahren aufgestockt wurde.

Drei bestehende Unterkünfte sollen in Ferienwohnungen umgewandelt werden

Die Pläne des Bauwerbers klingen erfreulich für eine Stadt, die händeringend Fremdenverkehrsbetten sucht. Es sollen nämlich im Innenhof drei bestehende Unterkünfte in Ferienwohnungen umgewandelt werden, zwei davon größer als 65 Quadratmeter. In den Obergeschossen sind acht Wohnungen geplant. Die Zahl von insgesamt elf Wohnungen bleibt also gleich. Es ändert sich beim Umbau nur die Aufteilung der Wohnflächen. Im Erdgeschoß werden weiterhin zwei Ladenflächen (bisher Modegeschäfte) angeboten.

Stellplatzbedarf deutlich erhöht

Das alles führt zu einem deutlich erhöhten Stellplatzbedarf. Statt 14 müsste der Bauherr nun 22 vorhalten. Angesichts der beengten Verhältnisse im Denkmalensemble Marktstraße sowie dem übergeordneten städtebaulichen Ziel der Nachverdichtung und des Flächensparens konnte sich Ernst aber eine Abweichung von der Stellplatzsatzung vorstellen.

Das gilt auch für die Besucherstellplätze. Fünf Parkplätze dürfen zudem für je 10 000 Euro abgelöst werden. Außerdem müssen 26 Radstellplätze nachgewiesen werden.

Das Vorhaben in der Altstadt wurde im Bauausschuss ohne große Diskussion einmütig befürwortet. (Von Christoph Schnitzer)

