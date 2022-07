Schmökern in der Marktstraße: Unter dem Motto „G’hört und G’lesen“ ist allerlei geboten

Von: Ines Gokus

Heuer gibt es zwar kein offizielles StadtLesen (Foto), aber trotzdem bequeme Sitzgelegenheiten in der Marktstraße zum Schmökern. © arp/A

Sitzsäcke und Liegestühle laden in der Markstraße vierTage lang Kinder und Erwachsene zum Schmökern ein. Zusätzlich gibt es ein spannendes Programm.

Bad Tölz – Die Tölzer Marktstraße wird zum Freiluftwohnzimmer für große und kleine Freunde des Lesens. Ein gutes Buch, Sonne in der Marktstraße, bequeme Sitzsäcke und Liegestühle überall – schon taucht man ein in ein neues Abenteuer oder einen spannenden Krimi. Von Donnerstag, 21., bis Sonntag, 24. Juli, täglich von 9 Uhr bis Sonnenuntergang bietet die Tölzer Tourist-Info unter dem Motto „G’hört und G’lesen“ ein spannendes Programm für Kinder und Erwachsene jeweils auf der Bühne in der Marktstraße.

Am Donnerstag: Geschichten über Drachen, Raubritter und Riesen

Den Beginn macht am Donnerstag die Erzählerin Ursula Weber, musikalisch begleitet von Martin Regnat an der Ziach mit Geschichten von Sagen, Drachen, Raubrittern und Riesen, gelesen speziell für Schulkinder von 10 bis 11 Uhr. Ab 17 Uhr lesen Heike Hoffmann und Stefan Boes aus „Lieblingsplätze Tölzer Land – Tegernsee – Schliersee“, und um 18 Uhr gibt es Gute-Nacht-Geschichten mit dem kleinen Siebenschläfer, eine Vorleseaktion der Stadtbücherei für alle ab drei Jahren.

Am Freitag: Erzählungen vom Schlamperl-Toni und „Morgengänge“

Extra für Kindergartenkinder liest Ursula Weber am Freitag, 22. Juli, von 9.30 bis 10 Uhr und von 10.30 bis 11 Uhr. Ab 14 Uhr liest Stadtversucherin und Buchautorin Birgit Mayr aus ihren eigenen Werken vom Schlamperl-Toni. Der deutsche Lyriker und Erzähler Albert von Schirnding bietet ab 18 Uhr in der Buchhandlung Urban neue Prosa unter dem Titel „Morgengänge“. Von 11 bis 16 Uhr können sich Kinder zudem beim Kinderschminken in ihre Helden verwandeln: Captain Hook oder Shir Khan – alles ist möglich.

Am Samstag: Wilde Geschichten von Kaiserin Elisabeth und dem Grüffelo

Am Samstag, 23. Juli, geben sich der Grüffelo und der kleine Siebenschläfer von 10 bis 12 Uhr in der Marktstraße die Ehre, außerdem wird gebastelt. Mit Anekdoten aus den Bergen bieten Tom Dauer und Sandra Freudenberg Einblick hinter die Kulissen des Bergbuch-Autoren-Lebens. Sie erzählen amüsante, philosophische und wilde Geschichten von Kaiserin Elisabeth, Reinhard Karl, Kurt Albert, Hüttenwirten und König Ludwig II. in den Bergen. Beginn der Lesung ist um 17 Uhr.

Am Sonntag: Flüsterschirm und „MusiKarin“ laden zum Mitmachen ein

Am Sonntag, 24. Juli, werden spannende, magische und lustige Geschichten unterm Flüsterschirm erfunden. Von 10.30 bis 12.30 Uhr werden Drachen, Ritter und Paradiesvögel zum Leben erweckt. Musik macht Spaß, das ist doch klar“– nach diesem Motto macht „MusiKarin“ alias Karin Obermaier in ihrer lustigwilden Mitmachshow Lust aufs gemeinsame Musizieren. Alle singen, klatschen und beatboxen mit, bis das junge Publikum in kürzester Zeit zu einer riesigen kunterbunten Kinderband wird – und zwar von 14.30 bis 16 Uhr auf der Bühne in der Marktstraße.

