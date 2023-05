Schilder übersehen: Schweizer Reisebus fährt mitten durch Fußgängerzone

Von: Christiane Mühlbauer

Der Fahrer eines Reisebusses aus der Schweiz hatte am Montagmittag seine Gruppe durch die Marktstraße gefahren. Am unteren Ende der Fußgängerzone war dann Schluss. © arp

Für Aufmerksamkeit sorgte am Montagmittag ein Reisebus aus der Schweiz in Bad Tölz. Der Fahrer dachte, er könne durch die Marktstraße fahren. Erst mit Hilfe der Polizei konnte die Gruppe ihre Tour fortsetzen.

Bad Tölz - Eine Fahrt der besonderen Art durch Bad Tölz erlebten am Montagmittag einige Reisegäste aus der Schweiz - allerdings auf unfreiwillige Art. Denn der Fahrer eines Busses lenkte das Gefährt vom Khanturm kommend durch die Fußgängerzone. Am unteren Ende war dann natürlich Schluss - dort befinden sich ja Poller, die versperrt sind.

Bad Tölz: Schweizer Reisebus fährt durch die Fußgängerzone - Fahrer hatte Schild übersehen

Auf Höhe der Redaktion des Tölzer Kurier stiegen die Gäste aus dem Bus. Sie trugen den Stopp mit Fassung und amüsierten sich über die Situation. „Ich war früher schon mal in Bad Tölz, da konnte man hier noch durchfahren“, sagte der Busfahrer. Das müsse, sagte man ihm dann, allerdings schon sehr lange her sein, schließlich existiert die Fußgängerzone seit 1985. Sein Navi sei jedenfalls nicht Schuld an der Lage, beteuerte der Fahrer. „Ich habe während der Fahrt viel erklärt und dann die Schilder mit ,Fußgängerzone‘ übersehen. Das tut mir sehr leid.“

Die Schweizer Reisegesellschaft befand sich auf der Rückreise in die Heimat und wollte eigentlich Mittagspause in Bad Tölz machen. Nun musste die Polizei kommen, um sie aus der Marktstraße zu „befreien“. Die Beamten schmunzelten ebenfalls über die Situation und über den reuigen Busfahrer, der sich auch bei der Polizei entschuldigte. Deshalb entschieden sich die Beamten dafür, es bei einer mündlichen Verwarnung zu belassen. „Der Fahrer vergisst das jetzt bestimmt nicht mehr“, sagte eine Beamtin schmunzelnd. Nachdem die Beamten die Poller aufgesperrt hatten, stiegen alle Gäste wieder in den Bus und setzten die Reise fort.

