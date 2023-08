Bad Tölz: Martina Schwarzmann begeistert 1400 Zuschauer

Von: Christiane Mühlbauer, Ines Gokus

Martina Schwarzmann (44) braucht nicht viel, um gute Laune zu verbreiten: Einen Barhocker, ihre Gitarre, überbordende Erzähllust und Spaß daran, lustige Lieder mit entzückend skurrilen Texten zum Besten zu geben. © arp

Der Auftakt war fantastisch: Martina Schwarzmann sorgte am Freitagabend vor 1400 Zuschauern in der Tölzer Eichmühle für einen gelungenen Einstand zum Oach-Festival. Der Rest des Wochenend-Programms fiel dann leider ins Wasser.

Bad Tölz – Geradezu orakelhaft klangen die Worte von Stadtwerke-Chef Walter Huber, als er ein Karl-Valentin-Zitat zur Eröffnung des Oach-Festivals bemühte: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch“. So gesehen hatte er jede Menge Grund zur Freude, auch wenn nach einem fulminanten Start mit der Kabarettistin Martina Schwarzmann am Freitagabend schon wieder Schluss war mit Musik und Spaß im Freibad Eichmühle: Die Konzerte am Samstag sowie der Familientag am Sonntag fielen dem Dauerregen und der daraus resultierenden matschigen Wiese zum Opfer (siehe Kasten).

Aber 1400 Gäste waren am Eröffnungsabend da, und wo sich sonst Badegäste tummeln, standen unzählige Reihen Bierbänke, weiter hinten gab es Stände mit Essen und Getränke, und auch im Kiosk konnten sich die Leute verköstigen. Es war ein großer Aufwand für die Veranstalter von den Stadtwerken, und umso bitterer war dann die notwendige Absage – es war ja nicht das erste Mal, dass Teile des Festivals wegen Regen abgesagt werden mussten. Doch so ist das leider manchmal mit Open-Airs im bayerischen August.

Stadtwerke bedauern Absage am Wochenende, aber: „Sicherheit geht vor“ Der Dauerregen machte den Tölzer Stadtwerken als Veranstalter des Oach-Festivals am Wochenende leider einen Strich durch die Rechnung. Am Samstagmittag wurden die weiteren Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen abgesagt. „Die ganze Wiese mit der Bestuhlung und auch der Verpflegungsbereich standen knöcheltief unter Wasser“, schildert Reinhard Oberleitner, bei den Stadtwerken zuständig für „Bäder und organisatorische Leitung Freizeit“, die Zustände im Freibad.

Zudem sei der zweite Fluchtweg in Richtung Parkplatz nicht mehr sicher und die Zufahrt eines Rettungswagens nicht mehr gewährleistet gewesen, so Oberleitner. „Das war schade. Aber Sicherheit geht vor.“

Die Absage wurde online und über soziale Medien rasch verbreitet. „Nur fünf Gäste standen am Samstagabend vor der Tür.“ Der Hauptact wäre ein Konzert mit „DeSchoWieda“ gewesen, zudem waren Auftritte von „Popwal“ und „BrassDeLaVista“ geplant. Die verkauften Tickets werden die Stadtwerke wieder zurücknehmen. „Wie wir das machen, organisiert die kaufmännische Leitung, dann geben wir es bekannt“, sagt Oberleitner.

Am Sonntag, dem geplanten Familientag, wäre der Tölzer Schauspieler Stefan Murr zusammen mit Heinz-Josef Braun und Johanna Bittenbinder auf der Bühne gestanden, um aus den Kinder-Hörspielen vorzutragen. Die Künstler hätten alle mit Verständnis auf die Absage reagiert, so Oberleitner.

Immerhin: Der Auftritt von Martina Schwarzmann, die ihr Programm „Ganz einfach“ spielte, stand unter einem guten Stern. Es blieb trocken, Künstlerin und Publikum waren bestens aufgelegt, und in den drei Stunden Bühnenzeit gab es außerdem noch einen handfesten musikalischen Überraschungsgast.

Die 44-Jährige braucht nicht viel, um stundenlang gute Laune zu verbreiten: Einen Barhocker, ihre Gitarre, überbordende Erzähllust und Spaß daran, lustige Lieder mit entzückend skurrilen Texten zum Besten zu geben. Ihr Blümchenrock, der unverfälscht kernige Dialekt und der vordergründig nette Tonfall mit dem sie über Gott und die Welt, ihre Kinder, den Gatten, die Insekten in ihrem Garten, den Karl vom Bäckerstammtisch oder ihre wilde Jugend plaudert, täuschen dabei eine geradezu hinterfotzige Harmlosigkeit vor. Eine gestandene Landfrau, denkt man sich, die spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, mit einem hektischen Alltag voller Missgeschicke und dummen Situationen, in die man nun mal hineingerät so dann und wann – halt eine von uns. Mit einer manchmal durchaus derben Unverfrorenheit, die jede Geschichte aufpeppt, und damit verlässlich für Lacher sorgt.

Schwarzmann: Merkwürdiger Humor liegt an „Schilddrüsenfehlfunktion“

Doch so simpel ist es nicht bei Martina Schwarzmann. Die Tarnung bröckelt, wenn man mal begriffen hat, dass in ihren Gedanken so ziemlich nichts geradlinig ist. Für sie völlig normal, merkwürdiger Humor liegt in der Familie, „eine Schilddrüsenfehlfunktion“, weiß sie. Ihre vier Kinder hingegen wollen daheim nicht als ihr „Witzableiter“ dienen und freuen sich, wenn sie zu Auftritten wegfährt – daheim hat die Mama Applaus-Entzugserscheinungen. „Keinen Humor haben die“, sagt Schwarzmann.

Was nicht stimmen kann, denn, so erzählt sie, „man fühlt sich schon komisch, wenn man gerade das Klo putzt und die Kinder schreien von hinten „Zugabe“. Auch wenn ihr erklärtermaßen ziemlich viel wurscht ist und sie diese Einstellung für ein angenehmeres Leben durchaus weiterempfiehlt, sind es doch ziemlich viele Dinge, über die sie sich Gedanken macht. Jede kleine Beobachtung wird bei Schwarzmann zum ganz eigenen Kosmos, alles ist es wert, ein ganzes Leben dazu zu erfinden und ein Lied darüber zu schreiben.

Liedermacher Mathias Kellner kam als Überraschungsgast auf die Bühne. Er machte Werbung für sein Konzert im Januar im „Kramerwirt“. © arp

So kommt auch ein plattgefahrener, vertrockneter Frosch in der Garageneinfahrt zu posthumer Beachtung, denn wer weiß? Vielleicht kommt demnächst ein erkälteter Storch vorbei und braucht dringend einen Froschtee, oder man hat nicht mehr genug Gurken für die Rindsrouladen daheim und überlegt, was noch Grünes im Haus ist. Sie schreckt auch nicht vor der detaillierten Beschreibung einer Menstruationstasse zurück – ein Gag, bei dem manche Herren durchaus verhaltener gelacht haben –, aber was soll man machen, wenn die Kinder die Slipeinlagen dauernd zum basteln brauchen? Heimattümelei ist ihr – bei aller Liebe – ein Graus, und so singt sie lauthals vom „Heimatscheiß“, von dem sie die Schnauze voll hat, und dass es wieder bunt werden muss. Ihre Sicht auf die Welt und die Menschen ist liebevoll und trotzdem geschärft, voll schwärzestem Witz und doch mit Nachsicht für alles, was nicht glattgebügelt ist – womit sie durchaus auch sich selbst meint.

Was so kumpelig und improvisiert daher kommt, ist höchst professionell. Martina Schwarzmann füllt Hallen, tritt im Fernsehen auf, und ihre Programme können auf internationalen Musikplattformen angehört werden. Sie ist Künstlerin durch und durch, ist mit den Jahren immer besser geworden. Auch wenn ihr Gesang immer noch echt schräg ist. Kurz vor der Pause, in die sie das Publikum mit den Worten „aber ned ins Wasser bieseln“ entlässt, kündigt sie noch den Auftritt ihres „Praktikanten“ an. In dem Fall wohl eher Chefpraktikant, denn es war kein Geringerer als der geniale Sänger und Liedermacher Mathias Kellner, der damit Werbung für seine Tour machte – unter anderem für den Auftritt im Arzbacher „Kramerwirt“ im Januar. Für zwei Lieder gab er sich die Ehre und stand danach zum Ratsch und höchstpersönlichem Ticketverkauf zur Verfügung.

