LBV bringt in Bad Tölz Nistkästen an – Aufruf an Gartenbesitzer, selbst Beitrag zum Vogelschutz zu leisten

Teilen

Arbeiten in luftiger Höhe: Peter Singer und Bürgermeister Ingo Mehner (re.) bei der Montage eines Nistkastens für den Mauersegler. © Pröhl

Der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner hat Nistkästen für Mauersegler aufgehängt. Die Aktion ist Teil einer Zusammenarbeit der Stadt mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV).

Bad Tölz – In luftigen Höhen hantiert der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner mit Schrauben und Bohrmaschine. Auf einer Hebebühne stehend bringt er Nistkästen für Mauersegler an den Dachbalken des Wohnhauses an der Königsdorfer Straße 77 an. Die Aktion ist Teil einer Zusammenarbeit der Stadt mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV). „Wir gehen mit gutem Beispiel voran“, sagt Mehner.

Vier neue Nistkästen als neue Heimat für die Mauersegler

Als das Haus an der Königsdorfer Straße 79 abgerissen wurde, seien auch Nistplätze verschwunden, erklärt Walter Wintersberger, Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe. „Ich bin mir sicher, dass dort Mauersegler ihre Nester hatten.“ Durch die vier neuen Nistkästen am Nachbargebäude gibt es nun eine neue Heimat. Denn als sogenannte Gebäudebrüter bauen Mauersegler ihre Nester unter Dächern oder hinter Regenrinnen. Da die Vögel ortstreu sind, werden Niststandorte über Generationen hinweg genutzt.

Die Nistkästen für die Zugvögel hat der Tölzer Betriebshof nach Anleitung des LBV zusammengezimmert. Bevor die Mauersegler von April bis August für die Brut in Bad Tölz Station machen, werden alle an der Fassade befestigt sein, erläutert Wintersberger.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Mauersegler verbringen fast ihr gesamtes Leben in der Luft

Der Mauersegler ist laut dem LBV-Kreischef eine „faszinierende Vogelart“. Er verbringe fast sein gesamtes Leben in der Luft – sogar beim Schlafen und Fressen. „Nur zum Brüten haben sie Boden unter den Füßen.“ Auch das Nistmaterial, wie kleine Gräser, Samen oder Federn, werden im Flug gesammelt und danach mit Speichel verklebt. So entstehen rund zehn Zentimeter kleine Nistschalen.

Lesen Sie auch Tierschützer appellieren zum Schutz der Wildtiere an die Vernunft der Erholungssuchenden GAP – Der Tierschutzverein des Landkreises Garmisch-Partenkirchen e.V. und die Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau des Landesbund für Vogelschutz (LBV) appellieren mit einer Schilderaktion unter dem Motto „Du bist hier nicht allein!“ an die Vernunft der Erholungssuchenden. Tierschützer appellieren zum Schutz der Wildtiere an die Vernunft der Erholungssuchenden Bad Tölz-Wolfratshausen: Viele Kohlmeisen in den Gärten Die Ergebnisse der jährlichen Beobachtung „Stunde der Wintervögel“ liegen vor. Dabei belegt der Haussperling den ersten Platz. Bad Tölz-Wolfratshausen: Viele Kohlmeisen in den Gärten

Damit den Mauerseglern „der Start fürs Brüten erleichtert wird“, befindet sich in den montierten Nistkästen bereits klein geschnittenes Heu, so Wintersberger. Dank der Nähe zur Isar und dem damit verbundenen Insektenaufkommen sei ein „guter Bestand“ an der Königsdorfer Straße vorhanden.

Nisthilfen sollen auch der Wasseramsel dienen

Doch nicht nur der Mauersegler, sondern auch die Wasseramsel soll beim Brüten unterstützt werden. Diese lebt in und an Gewässern und brütet an geschützten Plätzen unter Brücken. Häufig fehle ihr jedoch eine geeignete Unterlage für ihre Kugelnester aus Moos, sagt Wintersberger. Abhilfe schaffen sollen Nisthilfen, die der LBV mit Erlaubnis der Stadt am Einbach, am Ernst-Thissen-Steg und an der Isarbrücke in der Altstadt in Kürze anbringen wird.

„Jeder Einzelne kann einen Beitrag für die Artenvielfalt leisten“

Laut Mehner ist die Zusammenarbeit nicht die erste städtische Maßnahme zum Vogelschutz. So habe man beispielsweise Blühwiesen angelegt. Diese sind auch für die Vögel von Vorteil, da die dortigen Insekten als Nahrung dienen. Dem Bürgermeister ist es wichtig, das Thema Nisthilfen in die Öffentlichkeit zu bringen. „Wir wollen die Bürger animieren, es uns gleich zu tun“, sagt Mehner. „Jeder Einzelne kann einen Beitrag für die Artenvielfalt leisten“, ergänzt Wintersberger. So könne man auch im eigenen Garten Nistkästen für heimische Singvögel wie Meisen, Stare oder Kleiber bereitstellen. Zu beachten sei, dass jede Vogelart eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Nisthilfe benötigt. Diese sind unter anderem bei den Oberland-Werkstätten in Gaißach erhältlich.

Abends bemerkt man die Mauersegler am besten

Der Kreisvorsitzende empfiehlt, die Kästen in zwei bis drei Metern Höhe anzubringen und das Flugloch nach Süd-Osten auszurichten. Im Herbst sollte die Nisthilfe gereinigt werden. Bei den neuen Brutkästen für die Mauersegler sei dies allerdings nicht nötig, so Wintersberger. „Das sind sehr reinliche Tiere. Viele Menschen wissen deswegen gar nicht, dass sie Mauersegler am Haus haben.“ Wer herausfinden möchte, ob die tierischen Mitbewohner auch am eigenen Haus zu finden sind, sollte abends nach ihnen Ausschau halten. Dann kreisen sie oft um ihre Brutplätze.

Von Franziska Selter und Emma Gnegel

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.