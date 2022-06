Hochwasserschutz im Oberland: Verschiedene Projekte gestartet

„Fast alle Menschen können betroffen sein“: Minister Glauber warnt vor Starkregen-Schäden im Oberland

Von: Veronika Mahnkopf

Teilen

Thorsten Glauber, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, setzt sich für die natürliche Einhegung der bayerischen Gewässer ein. © Staatsministerium

Hochwasser und Sturzfluten werden immer öfter zur Gefahr, gerade auch im Oberland. Thorsten Glauber, bayerischer Umweltminister erklärt, was der Freistaat unternimmt.

Welche Regionen des bayerischen Oberlands sind besonders gefährdet Opfer von Hochwasser oder gar Sturmfluten zu werden?

Der Klimawandel erhöht das Risiko von Sturzfluten und Hochwasser infolge von Starkregen deutlich. Jede Kommune kann es treffen – dies hat das Starkregenereignis vor kurzem in Saulgrub erst wieder verdeutlicht. Wir brauchen den bestmöglichen Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger. Deshalb haben wir in Bayern ein neues Aktionsprogramm für den Hochwasserschutz gestartet, in dessen Rahmen wir in den kommenden zehn Jahren zwei Milliarden Euro investieren werden. Wir stehen bei der Vorbereitung auf extreme Starkregenereignisse fest an der Seite der Kommunen. Beim Hochwasserschutz entlang der Gewässer spielen im Alpenraum insbesondere die Wildbäche eine besondere Rolle. Über 200 Hochwasserschutzmaßnahmen an Wildbächen werden aktuell umgesetzt oder befinden sich derzeit in Planung. Ein besonderer Schwerpunkt dabei liegt im Talkessel von Garmisch-Partenkirchen.



Welche Maßnahmen werden konkret in den Regionen getroffen, um sie sicherer vor Überschwemmungen zu machen?

Die Wasserwirtschaftsverwaltung berät Kommunen in ganz Bayern im Umgang mit dieser Herausforderung, stellt umfassende Aufklärungsmaterialen zur Verfügung und fördert Schutzkonzepte und konkrete Maßnahmen. Klassischer Hochwasserschutz entlang der Gewässer setzt insbesondere auf technische Schutzmaßnahme wie Deiche oder Flutmauern. Doch dabei bleiben wir nicht stehen. Eine ganz zentrale Komponente ist der natürliche Hochwasserschutz. Damit wollen wir vor allem den Flüssen und Bächen wieder, wie früher, mehr Raum geben und so Wasser in der Fläche zurückhalten. Übrigens mit doppeltem Nutzen: Wasser in der Fläche kann versickern und vor Ort zur so wichtigen Grundwasserneubildung beitragen. Bei Sturzfluten setzen wir auf eine möglichst engmaschige Beratung der Kommunen. Dazu arbeiten wir zusätzlich zu den bestehenden Programmen an einem Konzept für einen Hochwasser-Check.

Hochwasserschutz im Oberland: Verschiedene Projekte gestartet



Wie eng arbeiten Sie mit den verschiedenen Landkreisen zusammen und welche Projekte haben Sie hier gemeinsam für den Hochwasserschutz gestartet?

Beim Schutz vor Hochwasser ist eine enge Zusammenarbeit vor Ort das A und O. Das gilt insbesondere im Katastrophenfall, aber natürlich auch bereits im Rahmen der Prävention und Planung. Unsere Wasserwirtschaftsämter sind hier entsprechend in der Fläche vernetzt. Im Oberland konnten so in den zurückliegenden Jahren verschiedene Hochwasserschutzprojekte gestartet werden, beispielsweise der Hochwasserschutz Garmisch-Partenkirchen, die Sanierung des Sylvensteinspeichers oder auch der Hochwasserschutz in Bad Tölz.



Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen setzt man vor allem auf den Erhalt und die Renaturierung von Moorflächen als großer Wasserspeicher gegen Hochwasser. Begrüßen und unterstützen Sie diese Projekte?

Der Erhalt unserer Moore ist ein Win-Win-Projekt. Unsere Moore sind wahre Alleskönner: Sie sind Schatzkammern der Artenvielfalt, sind CO2-Tresore und sie helfen uns, Wasser in der Landschaft zu speichern. Moore sind effiziente Hilfsmittel der Natur gegen kleinere Überschwemmungen: Sie nehmen Wasser auf wie ein Schwamm. Dadurch kommt das Wasser verzögert in Bächen und Flüssen an, Hochwasser kann so verhindert werden. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geht gerade in diesem Punkt mustergültig voran. Solche Initiativen, wie die Renaturierung des Königsdorfer Weidfilz oder des Eglinger Filz, haben die volle Unterstützung des Freistaats.

Hochwasserschutz im Oberland: Elementarschadensversicherung ist wichtige Maßnahme



Was kann man als Hausbesitzer konkret tun, um für den Fall eines Hochwassers vorbereitet zu sein?

Von Hochwasser können fast alle Menschen in Bayern betroffen sein, als Anwohner in Flussnähe oder in Folge von Starkregen. Eine wichtige Vorsorgemaßnahme für den Hochwasserfall ist der Abschluss einer Elementarschadensversicherung. Aber natürlich gibt es auch im Baubereich Möglichkeiten der Vorsorge.



Gibt es gerade im Häuserbereich bauliche Maßnahmen, die gegen Hochwasser helfen, und wenn ja, werden sie bereits umgesetzt?

Grundsätzlich gilt: Überall dort, wo Wasser ins Haus eintreten kann, ist es wichtig gerüstet zu sein. Wasserdichte Türen und Fenster sind besonders für den Keller und das Souterrain wichtig. Rückstauklappen verhindern das Eindringen von Wasser durch die Kanalisation. Hochwasserangepasstes Bauen heißt zum Beispiel auch, den Eingangsbereich eines Gebäudes höher zu legen. Da kann jeder Einzelne einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten.



Sehen Sie die Gefahr einer ernsthaften Überschwemmung in diesem Sommer im bayerischen Oberland?

Ein solcher Blick nach vorne ist seriös nicht möglich. Der Freistaat und die Kommunen tun alles, um Hochwassergefahren zu minimieren und im Ernstfall rechtzeitig zu warnen und zu reagieren. Aber wir haben inzwischen schon zu häufig gesehen, dass verheerende Sturzflutereignisse innerhalb weniger Stunden auftreten können. Der fortschreitende Klimawandel macht diese Herausforderung in Zukunft sogar noch größer.



Wie gut sind in den Landkreisen des bayerischen Oberlands die Behörden miteinander vernetzt, um in einem drohenden Notfall effizient reagieren zu können?

Um die Abläufe zu optimieren, gibt es regelmäßige Hochwasserübungen. Nur wer gut vernetzt und vorbereitet ist, kann im Katstrophenfall konsequent reagieren. Unsere Einsatzkräfte arbeiten dementsprechend eng zusammen und üben ebenfalls solche Ereignisse. Dabei möchte ich mich an dieser Stelle bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Blaulichtorganisationen für ihr großartiges Engagement ausdrücklich bedanken. Sie leisten im Ernstfall regelmäßig Übermenschliches für die Bürgerinnen und Bürger Bayerns.

Interview von Christoph Kastenbauer