Bad Tölz: Mit Dopingmitteln und Spritzen im Auto erwischt

Von: Felicitas Bogner

Der Polizei ging ein 21-Jähriger mit illegalen Dopingmitteln ins Netz. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Spritzen in einer Umhängetasche machten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag stutzig. Die durchsuchten den Fahrer samt seinem Auto und entdecken illegale Dopingmittel.

Bad Tölz - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Dienstag gegen 1.20 Uhr in der Tölzer Schützenstraße ging der Polizei ein 21-Jähriger mit illegalen Dopingmitteln ins Netz. Die Beamten erkannten in einer kleinen Umhängetasche auf dem Schoß des Fahrers, einem tschechischen Staatsbürger, diverse Spritzen.

Polizei durchsucht Auto des 21-Jährigen und findet allerlei Substanzen und Tabletten

Bei der darauf folgenden Durchsuchung der Tasche, des gesamten Fahrzeugs sowie des 21-Jährigen selbst fanden die Polizisten diverse Arzneimittel und Substanzen in Form von Testosteron-Tabletten und Ampullen, sowie weitere Tabletten mit leistungssteigernden Wirkstoffen, welche in der vorhandenen Menge illegal sind. Der Skodafahrer gab auf Nachfrage laut Polizei an, diese Arzneimittel für den Muskelaufbau einzunehmen. Die Arzneimittel wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz.

