Mit selbst gebastelter Zulassungs-Plakette und unter Drogen in die Kontrolle

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Die Polizei stoppte den jungen Mann am Donnerstagabend. © teutopress

Einiges auf dem Kerbholz hatte ein 22-Jähriger, den die Polizei kontrollierte. Unter anderem hatte er die Zulassungsplakette für seinen Roller selbst gebastelt.

Bad Tölz - Erst einmal die Flucht ergriff ein 22-jähriger Tölzer, als ihn die Polizei am Donnerstagabend anhalten wollte. Der junge Mann war mit seinem Aprilia-Roller unterwegs, als er gegen 23.10 Uhr an der General-Patton-Straße in die Verkehrskontrolle geriet.

Junger Rollerfahrer ergreift erst einmal die Flucht

Auf das Anhaltezeichen der Beamten reagierte er allerdings nicht, sondern flüchtete. Der Rollerfahrer konnte aber wenig später gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dass die Plaketten (Zulassung und Hauptuntersuchung) auf dem Kennzeichen des Rollers selbst angefertigt und aufgeklebt worden waren.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Urintest ist positiv auf THC

Zudem zeigte der Tölzer laut Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen. Auf Nachfrage gab er an, einen Joint geraucht zu haben. Ein durchgeführter Urintest auf THC war positiv. Der Roller wurde sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.