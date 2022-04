Nach 25 Jahren sucht Christel Hansing einen Nachfolger für die Leitung des „Montagsclubs“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Christel Hansing leitet seit 25 Jahren die Selbsthilfegruppe für psychische Gesundheit. © va

Christel Hansing, Leiterin des „Montagsclubs“ sucht einen Nachfolger. Die 80-Jährige zieht sich im Sommer als Leiterin zurück.

Bad Tölz – 25 Jahre lang leitete Christel Hansing den „Montagsclub“, eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit psychischer Erkrankung. Wie wichtig dieser Austausch ist, wie wichtig das Erkennen, dass man mit seiner Krankheit nicht alleine ist, das weiß Hansing aus eigener Erfahrung. Daher ist es der 80-Jährigen auch ein Anliegen, dass der „Montagsclub“ weiter bestehen bleibt, wenn sie sich im Sommer als Leiterin zurückziehen wird. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger läuft.

Früher ein Makel, gehört Depression heute zum Leben dazu

Im Februar 1997 traf sich die „Gruppe für Psychiatrie-Erfahrene“ im Tölzer „Kesselhaus“ zum ersten Mal. Nebenan hatte gerade das Rehazentrum Isarwinkel aufgemacht – „und alle Teilnehmer waren Patienten, die dort zur Psychotherapie oder zum Psychiater gingen“, erinnert sich Hansing. Die Scheu zu bekennen, dass man psychisch erkrankt ist, sei damals noch groß gewesen, erinnert sich die Tölzerin. Das habe sich „total geändert. Depression gehört zum Leben dazu. Es gibt auch viele Menschen, die psychisch instabil sind. Aber 1997 war das ein Makel, in der Psychiatrie gewesen zu sein.“

„Ich bin total überzeugt von der Selbsthilfe“

Auch Hansing selbst durchlebte eine Zeit mit schweren Depressionen. Eine Zeit, die nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihren Mann Berend († 2018) und die beiden Kinder „unerträglich“ gewesen sei, erinnert sie sich. Irgendwann konnte sie einfach nicht mehr. Es folgten Wochen in der Psychiatrie. Diese Fremdhilfe sei wichtig gewesen, sagt sie heute. „Aber ich bin total überzeugt von der Selbsthilfe. Ich glaube, dass es Menschen gut tut, selbstbestimmt zu leben. Das ist besser als wenn einem von Außen immer alles abgenommen wird“, sagt Hansing. Natürlich gebe es Zeiten, in denen man das brauche, aber wichtig sei auch, den Kontakt zu Menschen zu bekommen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. „Mir hat das sehr geholfen.“

Teilnehmer sollen nach den Gruppentreffen sagen: Dieser Abend hat gutgetan

Da sie selbst beruflich in der Erwachsenenbildung und Unternehmensberatung tätig war, fiel ihr die Leitung der Gruppe nicht schwer. Tatsächlich brauche es aber schon ein „gewisses pädagogisches Geschick“, die Teilnehmenden zum Sprechen zu animieren. „Depressionen bewirken oft, dass Menschen sehr einsilbig werden. Ihr Leben verläuft wenig abwechslungsreich und ohne Höhen. Sie haben nicht viel zu erzählen.“ Es verlange dem Moderator einiges ab, diese Menschen zum Sprechen zu bringen. „Ich möchte, dass die Teilnehmer nach den Gruppentreffen nach Hause gehen und sagen: Dieser Abend hat gutgetan. Wenn jemand die ganze Zeit schweigt, geht es ihm nicht gut“, sagt Hansing.

Es sei aber auch wichtig, dass man Anteil nimmt am Leben des Anderen. Gerade Depressive würden oft um sich selbst kreisen. Nehme man Anteil, „entsteht in der Gruppe ein Wir-Gefühl.“ Das hat Hansing offenbar erreicht. Viele Teilnehmer kommen seit Jahren in den „Montagsclub“. Eine Frau sei seit 25 Jahren dabei, berichtet die Tölzerin. „Am Anfang war sie stumm wie ein Fisch. Heute redet sie wie ein Wasserfall“, sagt Hansing lachend.

Krankheitsbilder der Teilnehmer sind unterschiedlich

Die Krankheitsbilder der Teilnehmer sind unterschiedlich. Sie leiden an Psychosen, Schizophrenie, Angst- und Panikattacken oder an Depressionen. Auch Angehörige von psychisch Kranken kommen mittlerweile zu den Treffen. „Die Krankheit an sich spielt keine Rolle. Sie alle leiden an etwas, das sie manchmal aus dem Gleichgewicht bringt.“

In der ersten Hälfte der Treffen erzähle jeder, wie es ihm aktuell geht und was ihn bewegt. „Das führt auch dazu, dass jeder Mal redet.“ Ist danach noch Zeit, stellt Hansing ein Thema zur Diskussion.

Bis zu den Sommerferien hofft Hansing, einen Nachfolger zu finden

Zehn bis zwölf Teilnehmer kommen regelmäßig zum Montagsclub, der nun den Beinamen „Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit“ trägt. Im Februar hat Hansing der Gruppe gesagt, dass sie als Leiterin aufhört. „Erst waren alle bestürzt“, berichtet sie. „Aber ich darf dich doch noch anrufen?“, sei sie gefragt worden. Eine kleine Übergangsfrist gibt es ohnehin noch. Bis zu den Sommerferien macht die 80-Jährige noch weiter. Bis dahin, hofft sie, werde es gelingen, gemeinsam mit dem Steuerungsverbund Psychische Gesundheit einen Nachfolger zu finden. Voraussetzung ist ein erfolgreich absolvierter EX-IN-Kurs. „Der zeigt, dass man seelisch stabil ist“, sagt Hansing.

Ob sie selbst nach dem Sommer noch zum Montagsclub gehen wird, weiß sie noch nicht genau. „Der Club gehört zu meinem Leben und zu mir. Aufzuhören – das ist auch für mich ein Verlust“, sagt sie. Dennoch sei es jetzt an der Zeit die Leitung abzugeben – und vielleicht auch an der Zeit, noch einmal etwas Neues anzufangen. Was genau? Da ist Christel Hansing noch auf der Suche.

Weitere Infos

Der Montagsclub trifft sich jeden zweiten und vierten Montag im Monat um 18.30 Uhr in der Tagesstätte Aufwind an der Ludwigstraße 34. Wer sich für die Leitung interessiert, kann sich bei Christel Hansing melden: Telefon 0 80 41/7 95 93 32

