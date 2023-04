Willkommen in „Mini-Tölz“: Montessori-Schüler präsentieren eigene kleine Stadt

Selbstgemachte Kerzen verkauften die beiden Achtklässlerinnen Cosima (2. v. re.) und Luna (re.) an ihrem Stand. Der Erlös fließt in einen Ausflug © Pröhl

Die Schüler der Tölzer Montessori-Schule präsentierten kürzlich das Projekt „Mini-Tölz“, eine eigene kleine Stadt mit Firmen, einer Bank und sogar einer Zeitung.

Bad Tölz – In der Tölzer Montessori-Schule geht es an diesem Donnerstagnachmittag hoch her. Viele Besucher drängeln sich vor dem Eingang der Schule. Im Inneren wartet das Projekt „Mini-Tölz“, das die Schule jedes Jahr umsetzt. Das Prinzip ist einfach: Wer eine gute Idee hat, egal ob Pädagoge oder Schüler, gründet eine Firma. Als Chef kann man dann andere Schüler als Mitarbeiter anstellen. Dafür müssen die Jugendlichen Bewerbungen schreiben. Zusammen entwirft man dann ein Konzept und eine Struktur. So wächst langsam die Stadt Mini-Tölz. Es gibt eine Verwaltung, eine Bank, eine eigene Währung und auch ein eigenes Gesetz: „Matrona Grandis“ regelt den Ablauf der Veranstaltung und kümmert sich um die Firmen.

Besucher können sich in der Mini-Stadt mit eigener Währung auch etwas kaufen

Am Eingang wird das Konzept erklärt. Nebenan können die Besucher ihr Geld in „Monti-Pennys“ umtauschen. Für 50 Cent gibt es einen „Monti-Penny“. Wer am Ende noch etwas übrig hat, kann dieses am Ausgang spenden.

Verwaltung, Läden, ein Gesetz: Alles läuft ab wie in einer „richtigen“ Stadt

Auch eine Bank gibt es. Die ist für die Firmeninhaber wichtig, denn dort bekommen die Mitarbeiter ihr Gehalt ebenfalls in „Monti-Pennys“ ausbezahlt, die sie wiederum an den verschiedenen Ständen ausgeben können. Das Angebot ist vielfältig: Es gibt Essensstände, einen Saftladen und Dosenwerfen. Auch selbst gebastelte Sachen, wie Filz- und Steinkunst oder Kerzen kann man kaufen. Drei Tage lang haben die Schüler für ihre Stände geprobt und gebastelt.

Sogar eine eigene Zeitung gibt es in „Mini-Tölz“

Luna (14) und Cosima (13) aus der achten Klasse präsentieren stolz ihren Stand. „Mit fünf Mitschülern haben wir an drei Nachmittagen die Kerzen gebastelt.“ Und die Arbeit kann sich sehen lassen. Viele bunte Kerzen in allen Größen stehen zum Verkauf. Da sie „gerne schreiben“, haben andere Schüler eine eigene Zeitung gestaltet. Die beinhaltet Interviews, Werbung und Rätsel. Zu haben ist die „Mini-Tölz Allgemeine Zeitung“ für sechs „Monti-Penny“.

Der Erlös fließt in einen Ausflug

Neben den Geschäften durften sich die Gäste aber auch über Unterhaltung freuen. Die Schüler führten ein Theaterstück auf, die „Rockin Montis“ spielten im Musikraum ein Konzert. Und was passiert mit dem Erlös? Das Geld wird in einen gemeinsamen Ausflug gesteckt. Vergangenes Jahr ging es in den Skyline-Park. Das Ziel in diesem Jahr ist noch offen. Von Anna-Lena Forster

