Motorradsaison startet: Experten geben Tipps für mehr Sicherheit

Von: Elena Royer

Teilen

Ein Unfallschwerpunkt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist der Kesselberg. Das zeigt einen Motorradfahrer auf der Passstraße zwischen Kochel am See und Walchensee. © Eisele

Langsam startet sie, die Motorradsaison. Experten geben Tipps, damit es ein unfallfreier Saisonstart wird.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sonne und steigende Temperaturen führen dazu, dass auch Motorradfahrer die Saison einläuten. Bei aller Freude darüber, dass es jetzt wieder losgeht, sollten Biker auch die Gefahren im Blick haben, die ihr Hobby mit sich bringt. Vor allem der Kesselberg ist ein Unfallschwerpunkt. Zum Frühlingsanfang geben Experten Tipps für eine sichere Saison.

Auf dem Motorrad hat man keine Knautschzone

„Grundsätzlich ist es nach der Winterpause wichtig, das Motorrad wieder auf Vordermann zu bringen“, sagt der Kochler Polizeichef Steffen Wiedemann. Dazu zählt die Überprüfung des Reifendrucks, des Zustands der Reifen allgemein, der Funktionstüchtigkeit der Bremsen, der Beleuchtung sowie der Flüssigkeiten, die gegebenenfalls nachgefüllt werden müssen. Unerlässlich ist laut Wiedemann außerdem, sich bewusst zu machen, dass man jetzt vom Pkw auf ein Motorrad umsteigt. „Ein Motorrad hat keine Knautschzone.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Kesselberg: Hier haben fast immer die Motorradfahrer Schuld an den Unfällen

Vorausschauend zu fahren und mit Fehlern anderer zu rechnen, sei daher oberstes Gebot. „Auch Pkw-Fahrer müssen sich darauf einstellen, dass nun wieder eine neue Verkehrsart auftritt“, sagt Wiedemann. „Oft unterschätzen sie die Biker von ihrer Silhouette und Geschwindigkeit her.“ Da der Kesselberg zwischen Kochel am See und Urfeld in Wiedemanns Einzugsgebiet fällt, weiß er: „Allgemein haben bei Unfällen Autofahrer und Motorradfahrer zu gleichen Teilen Schuld. Am Kesselberg sind es aber zu annähernd 100 Prozent die Motorradfahrer.“ Das würde aber nicht etwa daran liegen, dass der Kesselberg so gefährlich sei.

Polizist ist selbst Motorradfahrer und empfiehlt Fahrsicherheitstraining, „um wieder reinzukommen“

„Die meisten Unfälle sind vermeidbar“, sagt Wiedemann. „Fahrfehler sorgen für die Stürze. Die meisten Fahrer sind zu schnell und ungeübt.“ Zudem seien die unterschiedlichen Kurven auf der Bundesstraße 11 für Anfänger häufig ein Problem. Wiedemann legt jedem Motorradfahrer ans Herz, zu Beginn einer neuen Saison ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren. „Das empfehle ich dringend. Man braucht einfach ein bisschen, um wieder reinzukommen.“ Der Kochler Polizeichef ist selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer und hat sich auch schon für ein solches Training angemeldet. „Das bringt wirklich was“, so Wiedemann.“

Kreisverkehrswacht: Biker müssen erst wieder Gefühl für die Maschine entwickeln

Auch die Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen hält ein Fahrsicherheitstraining für ratsam. „Biker müssen sich erst wieder an die Belastungen einer Ausfahrt gewöhnen und ein Gefühl für die Maschine entwickeln“, schreibt Ilka Fottner, Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, in einer Mitteilung. Demnach würden Trainingseinheiten auf Verkehrsübungsplätzen helfen, dass Mensch und Maschine schneller wieder zueinanderfinden. Aus diesem Grund bietet die Kreisverkehrswacht auch heuer wieder ein Fahrsicherheitstraining an.

Das rät das BRK in einer Unfall-Situation

Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, erklärt Anton Schwaiger vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) das richtige Verhalten als Ersthelfer. „Nachdem die Unfallstelle abgesichert ist, verschafft man sich einen Überblick. Ich schaue: Wer ist verletzt? Wie kann ich helfen? Ist die Person ansprechbar?“ Dazu sollte das Visier des Helms geöffnet werden. „Wenn die verunfallte Person nicht spricht, ist es wichtig, die Atmung zu überprüfen“, sagt der Notfallsanitäter. Dazu muss der Helm abgenommen werden.“

„Das einzig Falsche ist, nicht zu helfen“

Davor haben viele Angst und fürchten, dem Verunglückten noch mehr Verletzungen zuzufügen, doch der Experte gibt Entwarnung: „Das einzig Falsche ist, nicht zu helfen. Die Gefahr ist sonst groß, dass der Motorradfahrer erstickt.“ Der Helm wird also kopfwärts abgezogen und dabei seitlich etwas auseinandergezogen. „Wenn man ihn mit einer konstanten Zugbewegung abnimmt, verletzt man nicht mehr, als vorher schon da war“, beruhigt der Notfallsanitäter, der selbst auch Motorradfahrer ist. Der nächste Schritt ist das Überprüfen der Atmung. „Dazu das Kinn etwas anheben und sich zehn Sekunden Zeit geben, ob die Atmung spür-, hör-, oder sichtbar ist.“ Ist das nicht der Fall, sofort mit der Wiederbelebung beginnen. „Wenn der Verunglückte nur bewusstlos ist, bringt man ihn in die stabile Seitenlage.“ Parallel sollte der Notruf (112) verständigt werden.

Fahrsicherheitstraining

Die Kreisverkehrswacht bietet am Samstag, 23. April, ab 8.30 Uhr und ab 12.30 Uhr ein Fahrsicherheitstraining an der Eichmühle in Bad Tölz an. Anmeldung unter info@kvw-toelz-wor.de oder unter w.gritzuhn@t-online.de.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.