Beispielhafte Seniorenarbeit: „Die Mutter der Kontaktstelle“ geht in Ruhestand

Ursula Stiegler steht für beispielhafte Seniorenarbeit. Die Tölzer Kontaktstelle „Alt und selbständig“ hat sie maßgeblich mit aufgebaut. Jetzt wurde Stiegler verabschiedet.

Bad Tölz–Die Tölzer Caritas hat eine Frau verabschiedet, die eine Institution in der Stadt maßgeblich mit aufgebaut hat: Ursula Stiegler verlässt Ende März nach 30 Jahren die Kontaktstelle „Alt und selbständig“ und geht in den Ruhestand. In der Franzmühle wurde sie jetzt gefeiert.

Im September 1986 hatte die Diplom-Sozialpädagogin ihr neues Amt in Bad Tölz angetreten, ein halbes Jahr zuvor war der Verein „Alt und selbständig“ gegründet worden. In den 90er-Jahren entwickelte Stiegler mit Unterstützung eines Helferkreises eine Seniorenarbeit, die über die Landkreisgrenzen hinaus beispielhaft war. Heute führt die Internetseite von „Alt und selbständig“ die zahlreichen Angebote für Senioren auf – vom ehrenamtlichen Engagement über Ausflüge bis zur Beratung für pflegende Angehörige.

Im Saal der Franzmühle hatte Sozialberater Thomas Faller eine Plakatwand aufgebaut, auf der die Geschichte des Vereins erzählt wurde. Die zahlreichen Fotos zeigten die Senioren bei der Aquagymnastik, beim Sommerfest oder auch bei einer Demonstration in der Marktstraße.

Mit sehr persönlichen Worten würdigten alle Redner Stieglers Engagement, das zu heute 180 Mitgliedern im Verein geführt hat. Die innigsten Worte fand Monika Friederichs, Schriftführerin des Fördervereins: „Du standest zur Seite in Krisenzeiten und Notsituationen, mit gutem Rat, aber auch mit einer Umarmung. Du warst die Mutter der Kontaktstelle.“ Stiegler selbst trat nur kurz ans Rednerpult und bedankte sich unter Tränen: „Es war schön.“ Auch der Vorsitzende des Fördervereins, Diakon George Papp, würdigte Stiegler. Sie habe alles immer auf leise Art und Weise erledigt, was eine „seltene Qualität“ sei. Er verkündete auch gleich noch die Amtsübergabe im Förderverein: Stadtpfarrer Peter Demmelmair wird den Vorsitz von Papp übernehmen.

Demmelmair zitierte zur Verabschiedung den österreichischen Psychologen Viktor Frankl: Die Menschen würden die Zeit falsch verstehen, weil sie auf Vergangenes schauten. Wichtiger sei aber der Blick auf das eingebrachte gute Korn. Die Geladenen sollten an das viele Gute denken, das in den vergangenen Jahrzehnten geschehen sei, das könne nicht mehr genommen werden.

Die jetzige Leiterin der Kontaktstelle, Ellen Wagner, lernte vor rund zehn Jahren als Praktikantin bei Stiegler. Auch Caritas-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Schweiger war vor 15 Jahren von Garmisch-Partenkirchen nach Bad Tölz zu Stiegler geschickt worden, um von ihr moderne Seniorenarbeit zu lernen, wie er berichtete. Wagner wird Ursula Stieglers Arbeit fortführen, deren Stelle wird neu besetzt.

Musikalisch bemerkenswert gestaltet wurde die Verabschiedung von Emma Kraus und Marlene Schallhammer, zwei Harfenschülerinnen der Tölzer Musikschule. bib

