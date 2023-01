Nach Tod des Chefs ohne Einkünfte, weil Mitarbeiterin keine schriftliche Kündigung hatte

Geschlossen: Mit dem Unfalltod des Inhabers musste das „Inkognito“ Anfang September geschlossen werden – mit tragischen Auswirkungen für die Mitarbeiter. Hoffnung, dass es doch Zukunft mit neuem Pächter gibt © . arp

Erst verlor eine Gastro-Mitarbeiterin ihren Job durch den plötzlichen Tod ihres Chefs. Dann stand sie ohne finanzielle Unterstützung da - und fühlt sich falsch beraten.

Bad Tölz – In unserem Sozialstaat ist man eigentlich so abgesichert, dass zumindest das absolute Existenzminimum immer abgedeckt ist. Davon war auch Daniela Kirschner immer überzeugt – doch dieses Grundvertrauen ist bei ihr mittlerweile erschüttert. Die Mitarbeiterin des Tölzer Lokals Inkognito verlor ihren Job nämlich durch ebenso tragische wie ungewöhnliche Umstände: Ihr Arbeitgeber starb bei einem Autounfall. Sie und eine Kollegin standen danach plötzlich zeitweise ohne jegliche Einkünfte da. Von der Agentur für Arbeit fühlt sie sich falsch beraten.

Ohne Kündigung kein Arbeitslosengeld

Für die Mitarbeiter des „Inkognito“ war es ein Schock, als der Inhaber des Lokals im Moraltpark Anfang September bei einem Autounfall ums Leben kam. Zur Trauer kam, dass nun mit einem Mal auch ihre wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel stand. Den Betrieb der Gaststätte stellten sie umgehend ein. Daniela Kirschner berichtet, dass sie sich in der Woche darauf telefonisch bei der Agentur für Arbeit gemeldet habe. „Dort hat man mir gesagt, dass ich kein Arbeitslosengeld bekomme, solange ich keine schriftliche Kündigung vorlegen kann.“ Von einem toten Arbeitgeber konnte die 38-Jährige aber kein solches Schreiben mehr erhalten. Wer dessen Rechtsnachfolge antreten würde, war zunächst unklar – und ist es im Prinzip bis heute. Es dauerte seine Zeit, bis zumindest eine Nachlassverwalterin eingesetzt war.

Zwei Monate von den Ersparnissen gelebt

Daniela Kirschner schwebte derweil in der Luft, wusste nicht, wohin sie sich wenden soll. „Wir sind in eine Situation gekommen, für die wir nichts können, hatten aber auch keinen Ansprechpartner“, sagt sie. Ihr habe noch ein Teil ihres August-Lohns gefehlt. In den Monaten September und Oktober habe sie sich irgendwie mit ihren knappen Ersparnissen durchschlagen müssen, um die laufenden Kosten zu bestreiten.

Erst eine Bekannte gibt den Tipp für den richtigen Ansprechpartner

Erst als sie sich in einem Facebook-Post den Frust von der Seele schrieb, habe sie von einem Bekannten den Tipp bekommen, sich ans Jobcenter zu wenden und Hartz IV (jetzt Bürgergeld) zu beantragen. Über den Hinweis auf diese Möglichkeit hätte sie sich auch von Seiten der Agentur für Arbeit gefreut, meint Daniela Kirschner. Der Unterschied zum Jobcenter war ihr bis dahin nicht richtig klar. Bisher hatte sie sich nie damit auseinandersetzen müssen – sie hatte immer ihr eigenes Geld verdient.

Nachlassverwalterin händigt schriftliche Kündigung aus

Seit November nun beziehe sie Arbeitslosengeld II. Damit über die Runden zu kommen, fällt ihr schwer. Und rückwirkend Hartz IV für September und Oktober gebe es nicht, so Kirschner. Von der Nachlassverwalterin haben sie und ihre Kollegin – ein dritter „Inkognito“-Mitarbeiter ist mittlerweile zurück ins Ausland gegangen – die schriftliche Kündigung ausgehändigt bekommen. Auf ihre Frage nach ausstehenden Lohnzahlungen habe sie die Antwort bekommen: „Wo nichts ist, kann man nichts holen.“

38-Jährige hofft auf eine berufliche Zukunft im „Inkognito“

Beruflich hofft die 38-Jährige weiter, dass das „Inkognito“ doch noch eine Zukunft mit einem neuen Pächter bekommt. „Ich arbeite schon seit zwölf Jahren im Moraltpark“, erklärt sie ihre Verbundenheit. „Erst im Kino, dann im ,Inkognito‘, im ,Blu‘ und dann wieder im ,Inkognito‘.“ Mindestens einen Interessenten für die Nachfolge des verstorbenen Wirts gibt es ihrer Kenntnis nach. Doch der Verpächter, die Immobiliengesellschaft Berlinovo, verweist darauf, dass es vorher noch nachlassrechtliche Fragen zu klären gelte.

Kampf um rückwirkende Zahlung des Arbeitslosengeldes

Die für den Landkreis zuständige Agentur für Arbeit in Rosenheim nimmt auf Anfrage unserer Zeitung zu Kirschners Fall nur allgemein Stellung. Falls ein Kunde bei seiner Arbeitslosmeldung die geforderten Unterlagen – Kündigung und Arbeitsbescheinigung – nicht vorlegen könne, weil der Arbeitgeber plötzlich verstorben sei, erhalte er eine Ersatz-Arbeitsbescheinigung, die er selbst ausfüllen kann, so Sprecherin Silke Stichaner. Zudem müsse der Kunde einen Versicherungsverlauf der zuständigen Krankenkasse sowie die letzten zwölf Monate der Lohnabrechnungen vorlegen. „Mit diesen vorläufigen Unterlagen kann die Agentur für Arbeit eine vorläufige Bewilligung geben“, so Stichaner. „Sobald das Rechtliche geklärt ist, müssen die Unterlagen, wie Kündigung und Arbeitsbescheinigung, nachgereicht werden, um eine endgültige Entscheidung des Antrages zu gewährleisten.“

Daniela Kirschner ficht ihren „Kampf mit den Ämtern“, wie sie sagt, weiter und hofft, vielleicht doch noch rückwirkend etwas Arbeitslosengeld zu bekommen, wobei sie die zwei Monate nach dem Tod ihres Chefs schon verloren gibt. Vor allem aber wünscht sie sich, eines Tages doch wieder im „Inkognito“ hinterm Tresen zu stehen.

