„Um 21 Uhr klappen die Randsteine hoch“: Tölzer Nachtleben verliert weiter an Attraktivität

Von: Melina Staar

Partys feiern ist in Bad Tölz weiterhin möglich, beispielsweise im „Kult“, das hier im Bild zu sehen ist. Aber das Angebot an Nachtlokalitäten ist stark zurückgegangen. In den noch offenen Bars läuft es gut © Arp/A

Das „Pistolero“ hat angekündigt, in wenigen Wochen zu schließen. Andere Lokalitäten sind schon länger verschwunden. Was bleibt vom Tölzer Nachtleben?

Bad Tölz – Schon länger geschlossen hat die ehemalige Diskothek, die am besten unter dem Namen „Blu“ bekannt war. Hier steht, wie im Februar berichtet, der Eigentümer der Immobilie in Gesprächen mit einem potenziellen Interessenten. Ob hier allerdings wieder ein Club einzieht, ist ungewiss. Ebenfalls bei älteren Partygängern noch sehr bekannt ist die frühere „Toms Bar“, zuletzt hieß das Lokal „Groovy Sue“, an der Demmeljochstraße. In jüngster Zeit blieben die Lichter dort aus, ebenso in der benachbarten Kneipe „Eule“ und auch das im ersten Stock angesiedelte Billardpub ist laut Google „vorübergehend geschlossen“. Die letzten Betreiber von „Groovy Sue“ und „Eule“ waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

„Shelter Pub“: Verpächter wollte keine Gastronomie mehr

Für das „Shelter Pub“ suchte Philip Behler im vergangenen Jahr einen Nachpächter. Tatsächlich fand er jemanden, mit dem er, wie er berichtet, alles geklärt hatte. „Aber kurz vor dem Abschluss sprang leider mein Verpächter ab.“ Dieser habe ihm mitgeteilt, dass er keine Gastronomie mehr in den Kellerräumen an der Salzstraße wolle. Derzeit versucht Behler, alles zu verkaufen, was im Pub ist, „um zumindest einen Bruchteil des Geldes wieder reinzubekommen, das ich damals ausgegeben habe“. Dies laufe jedoch schleppend, „weil ich einfach zu viele Sachen habe, mit denen ein ,normaler‘ Mensch nichts anfangen kann“. Philip Behler hofft aber, dass sich bald Interessenten finden. Was aus den Räumen des „Shelter Pub“ wird, ist derzeit noch unklar.

„Kult“: Motto-Partys locken Gäste an, aber Nähe zu München spürbar

Aber es gibt noch Leben nachts in Bad Tölz. So zum Beispiel im „Kult“ an der Wachterstraße, das wie berichtet vergangenes Jahr zusammen mit dem „Bräustüberl“ von Wirt Tom Kriegenherdt übernommen wurde. „Wir sind ganz zufrieden“, sagt er zum Thema Gästeanzahl, auch wenn er ergänzt: „Mehr geht immer.“ Vor allem Motto-Partys würden viele Gäste aus Bad Tölz und dem Umland anlocken. Aber es sei schon spürbar, dass sich jüngere Gäste zwischen 18 und 25 Jahren sehr von den Möglichkeiten in der nahen Landeshauptstadt angezogen fühlten. „In 45 Minuten ist man in München und kann zwischen 100 Optionen wählen. Die kulturelle Vielfalt ist da einfach größer.“

Gestiegene Kosten auch in der Gastronomie spürbar

Dagegen bleibe die Gruppe über 30 Jahren sehr gerne in Tölz. „Die wenigen Tage, die man sich im Monat einen Ausgehabend gönnt, will man Freunde und Bekannte treffen“, stellt Kriegenherdt fest. Aber es werde schwieriger. Die Kosten, um Gastronomie zu betreiben, seien durch die Decke geschossen. „Das müssen wir vorsichtig weitergeben, sonst ist der Betrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten.“ Das wiederum trübe die Party-Stimmung bei den Gästen. „Jeder über 30 weiß recht genau, wie lange er arbeiten muss, um 100 Euro für einen Abend mit Freunden durch die Luft zu schmeißen.“

Auf der Suche nach Personal für das „Kult“

Dazu kommen die Personalsorgen. Derzeit hat das „Kult“ ausschließlich an Samstagen geöffnet. „Wir haben im ,Bräustüberl‘ sehr gut zu tun und leider auch mit Ausfällen im Personal zu kämpfen“, sagt Kriegenherdt. „Da hat dann das ,Bräustüberl‘ als unser Hauptladen erst mal oberste Priorität.“ Er und sein Team seien aber auf der Suche nach ein bis zwei Tölzern, die das „Kult“ unterstützen und eventuell selbst etwas auf die Beine stellen wollen. „Ich bin da recht offen und freue mich, wenn jemand Ideen einbringen will.“ Wer sich angesprochen fühle, könne sich gerne an ihn wenden.

Kunterbunte Gäste-Mischung in der Kneipe „N19“

In der kleinen Kneipe „N19“ an der Nockhergasse sind laut Betreiberin Gabriella Krinner „vom ersten Moment an, als es ging, die Leute wieder gekommen“. Sie habe die Preise bislang nicht erhöht. „Ich habe mir in acht Jahren etwas aufgebaut“, sagt sie. Ihre Kneipe sei klein und gemütlich, man kenne sich. „Da trifft man immer jemanden. Nicht selten treffen Kinder hier ihre Eltern“, ergänzt sie lachend. So breit gestreut sei das Altersspektrum. „Bei uns hat keiner Hemmungen reinzukommen.“ Stammkunden, neue Gäste, kunterbunt sei die Mischung. Froh ist sie über ihr gutes Team, die „unfassbar tollen Türsteher“, die die Gäste so behandeln, wie es sein sollte. Ein großer Vorteil ihrer kleinen Kneipe sei es, dass sie individuell auf Kundenwünsche eingehen könne. „Jemand, der hier auf Kur ist, hat mich gefragt, ob ich den Karaokeabend nicht schon früher starten könne, weil die Kurgäste um 23 Uhr wieder in ihren Hotels sein müssen“, erzählt Krinner. Auch dieser Wunsch war kein Problem. Dass sie nach ihrem Hauptberuf freitags und samstags im „N19“ steht und somit fast 24 Stunden durcharbeitet, macht ihr nichts aus. „Ich mach’s gern.“

Auch im „Rocks off“ läuft es gut

Zu den alteingesessenen Zielen von Nachtschwärmern zählt das „Rocks Off“ an der Badstraße. „Bei mir läuft es gut“, sagt Francesco „Dino“ Garrasi. „Kurz nachdem wir wieder aufgemacht haben, ist es noch viel besser gelaufen, das war totaler Wahnsinn.“ Auch jetzt könne er sich nicht beschweren, genauso wenig über das Konsumverhalten der Gäste. „Mein Geschäftspartner und ich sind zufrieden“, so Garrasi. Aber er merke schon, dass die Menschen nicht mehr so viel ausgehen, weil sie von Existenzangst geplagt seien.

Insgesamt stellt er im Bezug auf das Tölzer Nachtleben fest: „Wenn man raus schaut: Ab 21 Uhr sind die Randsteine hochgeklappt.“

