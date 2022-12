Bad Tölz: Nackte Frau randaliert nachts in fremder Garage

Von: Felicitas Bogner

Die verwirrte Frau richtete in einer Garage einen ordentlichen Schaden in ihrem Zustand an. Die Polizei war vor Ort. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine unbekleidete Frau schlug in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Garage einer Tölzerin die Scheibe ihres Autos ein. In ihrem Drogenrausch verletzte sie sich dann selbst an den Scherben.

Bad Tölz - Ein ordentlicher Schock muss einer 56-jährigen Tölzerin in der Nacht von Freitag auf Samstag durch die Knochen geschossen sein. Wie die Polizei berichtet, betätigte die Tölzerin am Samstag gegen 00.50 Uhr den Notruf, da sie eine unbekleidete, verwirrte Frau in ihrer Garage vorgefunden hatte.

Bad Tölz: Frau dringt unter Drogeneinfluss in private Garage ein und schlägt Scheiben ein

Wie sich herausstellte, drang die 34-jährige Frau aus Bad Tölz zunächst in die Garage der 56-Jährigen ein und schlug dann mit einem Besenstil eine Seitenscheibe an dem dort befindlichen Auto ein. Daraufhin zog sich die 34-Jährige an den am Boden liegenden Scherben Verletzungen an ihren Füßen zu, denn sie war laut Polizei barfuß unterwegs. Gegenüber den Beamten räumte die verwirrte Tölzerin schließlich den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

