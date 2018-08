B472: Nächtliche Vollsperrung zwischen Blomberg und der Abfahrt am Krankenhaus

Die Autofahrer in und um Bad Tölz müssen heuer eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen. Ab 27. August gibt es die nächste nächtliche Vollsperrung.

Bad Tölz– Im Zusammenhang mit dem derzeit laufenden Neubau verschiedener Lichtsignalanlagen an der B472 erneuert das Staatliche Bauamt Weilheim auch den Fahrbahnbelag der Bundesstraße. Zwischen Greiling und der Einmündung der Gaißacher Dorfstraße wurde das bereits erledigt, jetzt steht der dritte Bauabschnitt zwischen der Einmündung der Arzbacher Straße (Bad Tölz Mitte) und dem Blomberg auf dem Programm. In drei Nächten wird gearbeitet, los geht’s am Montag, 27. August. Die Straße muss jeweils zwischen 19 und 6 Uhr voll gesperrt werden. Wer also nicht unbedingt in dieser Zeit fahren muss, sollte das Auto stehen lassen – oder sich aufs Rad schwingen. Der Radweg an der B 472 bleibt offen.

Der restliche Verkehr muss eine weiträumige Umfahrung in Kauf nehmen: über die S 2072, Einöd, Geretsried und auf der B11 zurück nach Süden. Die gleiche Verkehrsführung gilt für die Gegenrichtung. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Tagsüber ist die B 472 für den Verkehr freigegeben. Die Zufahrt zum Blomberg ist von Bad Heilbrunn kommend durchgehend möglich.

Im Zuge der Arbeiten ist auch eine Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der Arzbacher Straße zwischen der Einmündung „Am Manfredhof“ und der Anschlussrampe zur B 472 sowie auf der Rampe selbst vorgesehen. Dadurch muss in der Nacht zum Donnerstag, 30. August, die Auf- und Abfahrt Bad Tölz Mitte gesperrt werden. Die Bauarbeiten erfolgen unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung. Um den Tölzern die Überquerung der Isar zu ermöglichen, wird die derzeitige Einbahnregelung auf der Isarbrücke für die entsprechenden Nächte aufgehoben. Auch dort gilt dann eine Ampelregelung – aber eben nur nachts.

Am Dienstag, 28. August, werden zudem gegen 10 Uhr die neuen Ampelanlagen auf der Flinthöhe in Betrieb genommen. Dabei werden zunächst die provisorischen Lichtsignalanlagen abgeschaltet und im Anschluss die neuen Ampeln ans Netz gehen. Für einen kurzen Übergangszeitraum ist die vorfahrtsregelnde Beschilderung zu beachten.