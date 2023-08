Nahwärmeausbau der Stadtwerke: Behinderungen an der Hindenburgstraße

Teilen

Die Stadtwerke treiben den Nahwärmeausbau voran (Symbolbild) © Stadtwerke Bad Tölz

Der Nahwärmeausbau in Bad Tölz geht weiter. Das bedeutet auch erneut Verkehrsbehinderungen. Dieses Mal geht es um die Hindenburgstraße.

Bad Tölz - Die Tölzer Stadtwerke beginnen am Montag, 4. September, mit dem Nahwärmeausbau in der Hindenburgstraße in nord-östliche Richtung. Startpunkt ist der Bereich direkt oberhalb der Abzweigung Gudrunstraße. „Die Zufahrt zur Gudrunstraße bleibt jederzeit gewährleistet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Baumaßnahme erfordere jedoch eine voraussichtlich zwölfwöchige Vollsperrung der Hindenburgstraße ab Gudrunstraße und bis zum alten Bahnhofsplatz.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Stadtwerke nutzen offene Gräben auch für Ausbaumaßnahmen im Bereich Strom und Kommunikation

Die Stadtwerke rechnen mit einer Fertigstellung bis Ende November. Anwohner können abhängig von Bauablauf zu ihren Häusern fahren. Dies gilt auch für die Zufahrten zu Tratfeld- und Alleestraße. Über die Beeinträchtigungen für die Anlieger informiert die Baufirma vor Ort. Um weitere Grabarbeiten zu vermeiden, werden die offenen Gräben im Zuge der Baumaßnahmen auch für Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen im Bereich Strom und Kommunikation genutzt. Keine Auswirkungen hat das Ganze auf den Betrieb des Jugendcafés. Während der Bauzeit ist die Einrichtung an der Hindenburgstraße 32 wie gewohnt geöffnet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.