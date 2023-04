Alte Sorten bewahren: In Tölz gibt es jetzt eine Obstbaumschule

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Freuen sich auf den Start am Samstag: Thomas Hölzl (li.) und Obstbaumwart Andreas Haubner. Mit zu Team gehört zudem Thomas Rinner. © Krinner

Vor einem Jahr kaufte Thomas Hölzl das Areal rund ums Schmidl-Haus, jetzt öffnet die Tölzer Obstbaumschule.

Bad Tölz – Als Thomas Hölz das alte Schmidl-Haus samt 6500 Quadratmeter Grund vor einem Jahr kaufte, war das Areal neben dem Tölzer Friedhof ein ziemlicher Schandfleck. Und tatsächlich ist auch immer noch viel zu tun. Aber auf den Flächen rund um die baufällige Villa hat sich auch schon vieles verändert: Am Ostersamstag, 8. April, wird die Tölzer Obstbaumschule zum ersten Mal für Kunden öffnen.

Tölzer Obstbaumschule: Fast vergessene Sorten sollen bewahrt werden

Hölzls Ziel ist es, alte, fast vergessene Obstsorten aus der Region zu bewahren. Künftig sollen dafür Reiser aus dem Biodiversitätsprojekt „Apfel, Birne, Berge“, an dem sich auch der Landkreis beteiligt, bei der Veredelung zum Einsatz kommen. Bei diesem Projekt wurden Grundbesitzer aufgerufen, alte Obstbaumsorten, die bei ihnen im Garten wachsen, zu melden. „Das Projekt ist aber noch nicht so weit, deshalb haben wir noch keinen Zugriff auf die Reiser“, erklärt Hölzl. „Wir haben aber trotzdem schon 500 Bäume selbst veredelt.“

Da die sich aber noch in der Aufzucht befinden und zu jung zum Verkaufen sind, starten Hölz und sein Team, dem auch Andreas Haubner und Thomas Rinner angehören, mit Apfel-, Birn-, Zwetschgen- und Nussbäumen aus bayerischen Baumschulen. Dazu gibt es Wildsträucher wie Sanddorn, Schlehen, Holler oder auch Hartriegel, die eine essbare Ernte liefern.

Vieles hat sich auf dem etwa 6500 Quadratmeter großen Areal rund ums Schmidl-Haus bereits verändert, einiges ist aber auch noch zu tun. © Krinner

Betreiber kann sich Kooperation mit Stadt vorstellen

In einem anderen Bereich stehen Klimabäume, die entlang von Straßen gesetzt werden können, besonders robust sind und mit Trockenheit oder auch Hitze besser zurecht kommen. Hier finden sich Tulpen-, Schnur- oder auch Trompetenbäume, aber auch Platanen, Rot- und Hainbuchen. Hölzl kann sich in diesem Bereich eine Kooperation mit der Stadt vorstellen. „Man könnte beispielsweise mal einen Straßenzug mit Klimabäumen bepflanzen“, sagt er. Dazu wolle man gerne das Gespräch mit den Stadtgärtnern suchen.

Seminare für Obstbaumschnitt und Veredelungskurse

Das Angebot der Obstbaumschule wird wachsen – genauso wie die verfügbare Fläche. Denn hinter der Villa stehen immer noch die maroden Gewächshäuser. Den Boden von Scherben, Folien und anderen Dingen zu befreien, habe lange gedauert, sagt Hölzl. Als nächstes wird er sich nun mit dem Angebot eines Gewächshausbauers für die Sanierung befassen. „Weiter aufräumen“ und den (einstigen) Schandfleck Stück für Stück in etwas schönes Neues verwandeln – das ist sein Ziel für dieses Jahr. Nächstes Jahr will er dann die Sanierung der Schmidl-Villa angehen – auch dort erwartet das Team richtig viel Arbeit. Entstehen soll am Ende ein Zentrum rund um den Erhalt der Kulturlandschaft. Geplant sind verschiedene Seminarreihen zu Themen wie Obstbaumschnitt und Veredelungskurse sowie Ausstellungen, die in dem renovierten Gebäuden stattfinden sollen.

Weitere Infos auf www.toelzer-obstbaumschule.de

