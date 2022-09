„Sonst war es nur eine Show-Veranstaltung“: ÖPNV-Experte fordert Lehren aus dem 9-Euro-Ticket

Reger Andrang auf den Regionalverkehr: Auch im Landkreis wurden die öffentlichen Verkehrsmittel – hier ein Zug der BRB bei der Einfahrt in den Tölzer Bahnhof – in den vergangenen drei Monaten deutlich mehr genutzt. © Andreas Steppan

Hat das Experiment 9-Euro-Ticket nachhaltig etwas verändert? Aus Sicht von Matthias Schmid, Leiter des Fachbereichs ÖPNV im Landratsamt Bad Tölz, sind jetzt die richtigen Schlüsse nötig.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Drei Monate war die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland extrem billig und extrem einfach. Auch im Landkreis füllten sich Züge und Busse dank des 9-Euro-Tickets. Doch hat dieses Experiment auch nachhaltig etwas verändert? Im Gespräch mit unserer Zeitung zieht Matthias Schmid, Leiter des Fachbereichs ÖPNV im Tölzer Landratsamt, Bilanz.

Seit 1. September gibt es kein 9-Euro-Ticket mehr. Wird es nach Ihrer Einschätzung ab sofort wieder leerer in den Bussen und Bahnen im Landkreis?

Das Experiment „9-Euro-Ticket“ im Reallabor Bundesrepublik Deutschland hat gezeigt, dass es ein größerer Kassenschlager war als zuvor vermutet. 52 Millionen verkaufte Tickets und noch mal 10 Millionen Umwandlungen bestehender Abos sprechen für sich. Auch in unserer Region hat man deutlich gemerkt, dass die öffentlichen Verkehrsmittel mehr genutzt wurden als zuvor. Ob mit Ablauf des 9-Euro-Tickets die Fahrgastmenge wieder rückläufig ist, wird sich zeigen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass ein Teil der Fahrgäste auch über den August hinaus dauerhaft den ÖPNV nutzen wird. Immerhin war laut dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) jeder fünfte Käufer ein Neukunde, der vorher nie den ÖPNV genutzt hat.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Busse und Züge durch 9-Euro-Ticket nicht überfüllt

Haben Sie Erkenntnisse, wie sich das 9-Euro-Ticket im Landkreis ausgewirkt hat?

Genaue Zahlen liegen uns leider noch nicht vor. Detaillierte Auswertungen werden sicherlich noch folgen. Es ist jedoch festzuhalten, dass der Regional- und Stadtbusverkehr zu keiner Zeit dauerhaft überfüllt war und dadurch keine Verstärker eingesetzt werden mussten. Punktuell gab es natürlich Engpässe, die es zuvor auch gegeben hat. Durch das Ticket nun marginal öfter.

Was weiß man darüber, ob dadurch Autofahrten vermieden wurden?

Dazu gibt es eine Vielzahl an Studien, die leider je Frage-Methodik verschiedenste Ergebnisse lieferten. Die wohl umfassendste Studie des VDV will aber festgestellt haben, dass es einen deutlichen Verlagerungseffekt hin zum ÖPNV gegeben hat. Demnach verzichteten 10 Prozent auf mindestens eine tägliche Pkw-Fahrt und 43 Prozent gaben als Kaufgrund den Verzicht auf Autofahrten an. In einer derart repräsentativen Studie mit 6000 Interviews in der Woche sollte dies auch für unseren Landkreis gelten. Viele Fahrten haben jedoch auch stattgefunden, die es ohne das 9-Euro-Ticket gar nicht gegeben hätte. Somit wurde teilweise mehr Verkehr ohne verkehrlichen Mehrwert erzeugt. Geht man jedoch davon aus, dass dieser überwiegende Touristik- oder Freizeitverkehr mit jeweiliger regionaler Wertschöpfung, zum Beispiel im Bereich Hotellerie oder Gastronomie, einhergeht, profitieren wiederum andere Branchen von diesem Mehrverkehr. Es war meines Erachtens insofern hauptsächlich als Erfolg zu betrachten, da der ÖPNV in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung viel mehr an Aufmerksamkeit und Raum für Diskussionen gewonnen hat. Entscheidend ist jedoch, dass die richtigen Lehren aus der Aktion gezogen werden. Andernfalls war es leider nur eine kurzzeitige Show-Veranstaltung, die zu Mitnahmeeffekten geführt hat.

Matthias Schmid, Leiter des Fachbereichs ÖPNV im Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen. © Arndt Pröhl

Glauben Sie, das Angebot des ÖPNV im Landkreis konnte in den vergangenen drei Monaten viele Menschen überzeugen, dauerhaft umzusteigen?

Damit die Menschen dauerhaft in den öffentlichen Verkehr umsteigen, müssen mehrere Parameter erfüllt sein. Der Preis ist hierfür nicht das alleinige Top-Argument, hat dabei offensichtlich eine stärkere Bedeutung als teilweise angenommen. Umfragen bestätigen dies. Ein dauerhaftes 9-Euro-Monatsticket für ganz Deutschland halte ich aber für viel zu günstig, vermittelt einen falschen Eindruck, was der ÖPNV wert ist, und ist schlichtweg auf Dauer nicht finanzierbar. Dass viele Menschen aufgrund der Aktion dauerhaft umsteigen, halte ich nicht für sehr realistisch. Dafür müssen noch einige Hausaufgaben erledigt werden.

Bald ganzer Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in den MVV-Tarif integriert

Wo sehen Sie die größten Defizite konkret hier im Landkreis?

Das größte Defizit im Landkreis ist – hoffentlich – bald keines mehr. Denn mit der geplanten MVV-Verbunderweiterung lösen wir das seit nunmehr 40 Jahren bestehende Problem eines zweigeteilten Tarif-Landkreises. Es wird höchste Zeit, dass unser Landkreis komplett im MVV-Tarif integriert ist. Mit einem Ticket, das auch im elektronischen Vertrieb erhältlich ist, von A nach B zu fahren, vereinfacht den Zugang bereits um ein Vielfaches. Darüber hinaus können weitere niedrigschwellige Angebote zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel elektronische Fahrplanauskunft in Echtzeit und einheitlich hohe Qualitätsstandards in MVV-Bussen.

Einer meiner persönlichen Eindrücke als Nutzer des 9-Euro-Tickets war: Ein offenbar marodes Schienennetz sorgte zuletzt für viele Verspätungen bei der BRB. Hat die Bahn den Schienenpersonennahverkehr kaputtgespart?

Das muss man leider so drastisch sagen, ja. Die Bahn beziehungsweise deren Eigentümerin hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht ausreichend in das Schienennetz investiert. Marode Gleise und Weichen sowie veraltete Technik machen den Großteil der Verspätungen und Zugausfälle aus. Die DB Netz AG kommt hier ihrer Aufgabe leider nicht nach. Wir haben größtes Verständnis für die BRB, wenn sie seit einiger Zeit die DB Netz für die Ausfälle und Verspätungen öffentlich anprangert. Es darf nicht sein, dass die BRB trotz sehr hoher Trassenentgelte – zu zahlen an die DB Netz – den verständlichen Ärger der Fahrgäste voll abbekommt. Schließlich bleibt der BRB als Verkehrsunternehmen nichts anderes übrig, als die vorhandene Infrastruktur zu benutzen.

ÖPNV auf dem Land muss deutlich attraktiver werden

Eine weitere Beobachtung: Der RVO bittet auf Bildschirmen im Bus die Fahrgäste, lieber nicht zu Stoßzeiten Bus zu fahren, weil wegen Fahrermangels keine zusätzlichen Busse eingesetzt werden könnten. Wie stark verhindert der Personalmangel einen besseren ÖPNV?

Gott sei Dank noch nicht flächendeckend wie in anderen Branchen. Trotzdem spüren wir seit Längerem, dass es für Verkehrsunternehmer immer schwieriger und aufwendiger ist, geeignetes Personal zu finden. Viele Verkehrsunternehmen zahlen schon freiwillig übertariflich. Dies reicht in unserer hochpreisigen Gegend leider oft nicht aus. Der angespannte Wohnungsmarkt spitzt sich weiter zu und wird zunehmend zum Problem. Bis dato gab es für jede Ausschreibung noch ein entsprechendes Angebot. Das wird hoffentlich auch so bleiben.

Mein Fazit nach drei Monaten: Es braucht schon viel Idealismus, um ganz auf den ÖPNV umzusteigen. Hat der ÖPNV auf dem Land überhaupt eine Chance, an Attraktivität konkurrenzfähig zum Individualverkehr zu werden?

Der ÖPNV hat in ländlichen Gebieten dann eine Chance, wenn er in der Summe deutlich attraktiver wird. Ein fast geschenktes Ticket hilft hier nur bedingt weiter. An erster Stelle steht der Ausbau des Angebots. Nur wenn überhaupt ein Bus fährt, kann der Fahrgast in den Genuss eines günstigen Tickets kommen. Im öffentlichen Diskurs wird derzeit oft von „entweder – oder“ gesprochen: entweder günstige Tickets oder gutes Angebot. Dabei müssen beide Hebel in Bewegung gesetzt werden, wobei jetzt der Fokus auf den Ausbau des Angebots gelegt werden muss. In einem zweiten Schritt kann man sich Gedanken zu attraktiven Preisen machen. Ich gebe aber zu bedenken, dass die derzeitigen Preise inklusive jährlicher Tarifanpassungen nur dazu dienen, die steigenden Betriebskosten zum Teil zu finanzieren. Sollte durch Tarifmaßnahmen auch der Angebotsausbau abgedeckt werden, wären die Steigungen jenseits von Gut und Böse, und es gäbe keine Fahrgäste mehr. Sofern also dauerhaft sehr günstige Preise angeboten werden, müssen neue Finanzierungsquellen gefunden werden. Generell stellt sich die Frage, wie viel der Fahrgast und wie viel der Steuerzahler für den öffentlichen Verkehr leisten soll. Der motorisierte Individualverkehr hat gerade in ländlichen Gebieten nach wie vor seine Daseinsberechtigung und wird sie auch zukünftig haben. Ich glaube, dass wir in Zukunft weniger Konkurrenzdenken als vielmehr den sinnvollen Mix aus Verkehrsmitteln forcieren sollten. Die Wahrheit liegt wie so oft in der grauen Mitte.

Was kann der Landkreis zur Verbesserung beitragen?

Mit dem konsequenten Verfolgen unserer beiden großen Ziele: MVV-Verbunderweiterung und Umsetzung des Nahverkehrsplans. Dies sind und werden Mammutaufgaben für die kommenden Jahre, nicht nur finanziell. Das Zusammenspiel aus Tarif, Vertrieb und Angebot heben wir auf ein neues Level. Dabei müssen wir in der breiten Öffentlichkeit noch bekannter werden, mehr erklären und informieren. Das Produkt „ÖPNV“ ist im Landkreis generell noch zu unbekannt. Geplant wird auch ein Bedarfsangebot im ÖPNV. Hierfür wurden erst kürzlich vom Bund die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung geschaffen. Gemeinden mit einer dispersen Siedlungsstruktur könnte ein flexibler Bedarfsverkehr einen höheren Mehrwert bieten als der klassische ÖPNV.

9-Euro-Ticket: Anschlussangebot sollte „nicht zu günstig“ sein

Gerade sind verschiedene Modelle für Anschlussangebote für das 9-Euro-Ticket im Gespräch. Wünschen Sie sich ein Anschlussangebot, und wenn ja, welches Modell erscheint Ihnen das beste?

Ein Anschlussangebot wäre in der Tat wünschenswert. Bei der Ausgestaltung müsste jedoch darauf geachtet werden, dass es einerseits nicht zu günstig und andererseits attraktiv für die Fahrgäste wäre. Das ist ein schmaler Grat. Unabhängig vom Preis wäre es aber bereits ein großer Erfolg, wenn der bundesweite Tarifdschungel gelichtet werden würde.

