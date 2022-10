Tölzer Unverpackt-Laden vor dem Aus

Von: Andreas Steppan, Melina Staar

Einkaufen ohne Plastik: Unverpackt-Läden wie hier in München-Sendling liegen im Trend. Doch im Tölzer Laden „Ois ohne“ ist die Lage nicht gut. (Symbolbild) © Jens Hartmann

Sind die Tage des Unverpackt-Ladens „Ois Ohne“ in Bad Tölz gezählt? Die Lage ist nicht gut – aber noch wollen die Verantwortlichen nicht aufgeben.

Bad Tölz – Die Stimmung sei emotional gewesen, auch Tränen seien geflossen: Das berichtet Vorstandsmitglied Andreas Munkert von der Genossenschaftsversammlung des Tölzer Unverpackt-Ladens „Ois Ohne“ vom vergangenen Donnerstag. Schließlich stand fest: Bis Ende November geben sich die Verantwortlichen noch Zeit. Sonst gehen Ende des Jahres die Lichter im Laden an der Hindenburgstraße aus.

„Ois Ohne“ in Tölz: Dem Unverpackt-Laden drohte schon einmal die Schließung

Schon im Frühjahr hatte das „Ois ohne“ wie berichtet Alarm geschlagen: Würden die Umsätze nicht spürbar steigen, so hieß es, drohe die Schließung. Danach sei es für eine gewisse Zeit auch wieder bergauf gegangen, berichtet Munkert. „Mittlerweile merken wir aber stärker, dass die Menschen sparen – niemand weiß, was auf ihn zukommt.“ Was auf den Laden zukommt, das weiß Munkert hingegen: massiv steigende Energiekosten, aber auch höhere Ausgaben fürs Personal aufgrund des Mindestlohns. Auch nötige Rücklagen für wiederkehrende Kosten zu bilden, sei aktuell nicht möglich. Bevor man sehenden Auges in die Insolvenz gehe, „ist es wesentlich sauberer, die Genossenschaft vorher abzuwickeln“, findet er.

Geringe Kundenanzahl das größte Problem

Das größte Problem ist die zu geringe Kundenzahl. Nicht einmal die 170 Genossen selbst würden – aus verschiedenen Gründen – tatsächlich regelmäßig im „Ois Ohne“ einkaufen.

Abos mit monatlichem Betrag sollen dem Laden helfen

In der Versammlung habe trotz der schlechten Nachrichten eine Aufbruchstimmung geherrscht. Die Genossen wollen nun noch einmal die Werbetrommel rühren. Es sollen Abos unter die Leute gebracht werden, damit diese monatlich für einen bestimmten Betrag im „Ois Ohne“ einkaufen. „Damit sich der Laden trägt, müssten 150 Personen pro Monat für 100 Euro einkaufen“, sagt Munkert. Das wäre eine Kalkulationsbasis, mit der man arbeiten könne.

Privatperson könnte Laden übernehmen

Die zweite Option, die man sich offen hält, ist die, dass eine Privatperson den Laden übernimmt und selbst führt. Stehe diese Person dann selbst hinter dem Ladentisch, fielen schon einmal die Personalkosten weg. Wichtig sei aber, dass es jemand sei, „der das Ganze mit Herzblut weiterführen möchte“. Denn reich werde man damit nicht, aber es stecke wahnsinnig viel Arbeit drin.

Sollten alle Rettungsversuche nicht fruchten, hat die Versammlung bereits beschlossen, dass der Laden abgewickelt werden darf. So schnell werde es dann aber ein solches Projekt in der Kurstadt nicht mehr geben, sagt Andreas Munkert, der anmerkt: „Ich finde, Tölz verdient einen solchen Laden. Aber er muss sich tragen.“

Öffnungszeiten Ois Ohne: Mittwoch und Freitag, 10-18 Uhr, Samstag 10-14 Uhr.

