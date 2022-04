Bad Tölz im Osterfieber: Ostermarkt öffnet nach zwei Jahren Pause

Nach zwei Jahren Pause

Am Freitag war es soweit: Der Tölzer Ostermarkt öffnete nach zwei Jahren coronabedingter Pause seine Pforten. Ohne Maske, ohne Einlasskontrollen. Standbetreiber und Besucher freuen sich.

Bad Tölz – In der einen Ecke duftet es nach Bratwürsten, ein paar Meter weiter süßlich nach gebrannten Mandeln. Auch wenn das Wetter sich nicht gerade von der freundlichsten Seite zeigt, schlendern am Freitag, dem Eröffnungstag, schon viele Passanten über den Ostermarkt in der Marktstraße.

Ab 11 Uhr öffnet sich bei einem Holzhäuschen nach dem anderen die Klappe. Hier und da drapieren Verkäufer noch ein paar Artikel. Jeder Standlbetreiber will seine Ware von der besten Seite präsentieren. Kein Wunder: Immerhin startet heute der erste unbeschwerte Tag einer Marktsaison. Nach den jüngsten Corona-Beschlüssen sogar ohne Maske, Einlasskontrolle oder Besucherobergrenze.



Künstlerin aus Ingolstadt: „Habe viele Stammkunden hier in Tölz“

„Das ist ein tolles Gefühl“, frohlockt Janina Wartenberg. „Ich bin auf dem Ostermarkt und auch auf dem Christkindlmarkt seit vielen Jahren mit meiner Kunst vertreten“, sagt die 66-jährige, während sie ganz vorsichtig ein großes bunt bemaltes Straußenei zurechtrückt. Seit 40 Jahren stellt sie handgemachte Dekorationsartikel her – je nach Saison mit verschiedenen Motiven. Im Frühjahr seien ihre handbemalten Eier der Renner. Einige Kaufinteressenten tummeln sich schon an dem Stand der Ingolstädter Künstlerin. „Ich habe viele Stammkunden hier in Tölz“, berichtet Wartenberg und bindet Palmbuschen zusammen.

Durch ihre jahrzehntelange Routine fertigt sie ein Straußenei pro Tag. Durch die coronabedingten Absagen war das Lager der Ingolstädterin voll mit Produkten. „Ich hatte viel vorproduziert, als alles abgesagt wurde“, erklärt sie. Dass die Masken gefallen sind, bereitet ihr heute keine Sorgen. „Es ist draußen, ich bin geimpft und bleibe vorsichtig“, so Wartenberg.

Wegen Corona: Harte Zeiten liegen hinter Marktleuten

Einige Meter weiter oben bindet sich Robert Hatzl aus Emmering gerade seinen Geldbeutel an den Gürtel. Zirbenkissen, Decken und Kuscheltiere stehen in Regalen vor seinem Stand. Plüschosterhasen lächeln Passanten freundlich an. „Ich habe hier eigentlich alles, was warm hält.“ Hatzl deutet mit einer weit greifenden Armbewegung über sein Kuschelsortiment. Der Stand ist sein Hauptgeschäft. „Das war bis jetzt eine harte Zeit. 2020 sind alle Märkte ausgefallen, 2021 über die Hälfte“, blickt er zurück. Und selbst wenn ein Markt, auf dem er ausgestellt hat, nicht abgesagt wurde, sei das Geschäft dort nicht gut gelaufen. „Die meisten Besucher waren nur zum Flanieren da und haben Abstand gehalten“, berichtet er.

Händler angespannt, wie der Markt laufen wird

Auch Hatzl ist in der Tölzer Marktstraße kein unbekanntes Gesicht. „Seit zehn Jahren bin ich am Oster- und Christkindlmarkt hier“, berichtet er. Glücklich schätze er sich über seine Stammkundschaft. Dennoch bleibe die Anspannung, wie der Markt die kommenden Tage laufen werde. „Wir kommen ja von einer Krise in die nächste“, sagt er. „Da aktuell alles teurer wird, habe ich Bedenken, dass die Leute aktuell gerne shoppen.“ Trotzdem möchte er optimistisch bleiben: „Vielleicht täusche ich mich auch, und es wird wieder super angenommen.“ Eins habe er bei einem Ausflug vergangenes Wochenende gemerkt: „Die Leute wollen raus.“

+ Von der Nordsee angereist: Petra Witte freut sich, mit ihrem Schmuckstand das erste Mal in Tölz zu sein. © Pröhl

Ostereier aus Tölz reisen bis nach Selb

In bester Kauflaune ist Michael Metz aus Starnberg. Er steht an einem Stand mit bunten Ostereiern und begutachtet gründlich das Sortiment. Er hat einen großen Korb mitgebracht, um die zerbrechliche Ware geschützt zu transportieren. „Ich habe die ganze Zeit im Internet verfolgt, ob der Markt nun tatsächlich stattfindet“, berichtet er. Den Marktstand habe er gezielt angesteuert. „Ich kaufe hier normalerweise jedes Jahr ein, sowohl für meine Osterdekoration als auch um die Eier zu verschenken.“ Diesmal will er seine Osterpackerl aus Tölz sogar bis nach Selb verschicken. „Ich finde handgemachte Produkte toll, und hier bekommt man sie zu fairen Preisen“, sagt er.

Extra für den Ostermarkt aus Salzburg gekommen

Aber nicht nur sein Stammstand lockte den 36-jährigen Starnberger in die Kurstadt. „Ich freue mich riesig, nun hier so befreit und ohne Einschränkungen bummeln zu können“, meint er und schlendert vergnügt zum nächsten Hütterl. Dann strömt eine ganze Schar an Damen gemeinsam die Marktstraße herunter. Unter ihnen ist Ursula Huber. „Wir sind mit dem Bus eigens für den Tölzer Ostermarkt angereist“, berichtet die Rentnerin aus Salzburg. „Es ist ein schöner Anlass, für einen Ausflug, und dazu haben wir vom Pensionistenverein ja alle viel Zeit“, sagt die 79-jährige lachend.



Standlbetreiberin reist aus Sankt Peter-Ording an

Einen noch weiteren Weg auf sich genommen hat Petra Witte. Seit drei Jahren ist die Marktfrau aus Sankt Peter-Ording bereits für den Tölzer Ostermarkt angemeldet. Nun kann sie zum ersten Mal in der Kurstadt ihren selbst gemachten Schmuck aus Stiefmütterchen verkaufen. Die vergangenen zwei Jahre seien allerdings hart für sie gewesen. „In Norddeutschland konnten wir zwar auf Wochenmärkten im Sommer ausstellen, aber im Winter musste ich mir einen anderen Job suchen“, berichtet die gelernte Grafikerin.

Auf den Geschmack für ihren originellen Schmuck ist sie durch einen ehemaligen Marktkollegen aus Nordfriesland gekommen. „Er ist nach Teneriffa ausgewandert und hat mir die Idee für St. Peter-Ording hinterlassen“, sagt sie – und prompt entwickelt sich das erste Verkaufsgespräch mit einer Kundin.

