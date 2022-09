Parken in Tölz wird teurer - „Da trifft es wieder die Schwachen“

Von: Andreas Steppan

Teilen

1,50 Euro statt 1 Euro kostet pro Stunde künftig das Parken auf den drei innerstädtischen Parkplätzen am Schloßplatz (Foto), Isarkai und Kolbergarten. © Pröhl

Mit sehr knapper Mehrheit hat der Tölzer Stadtrat eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen. Das Thema wurde von den Räten lange diskutiert.

Bad Tölz – In Bad Tölz steigen zum 1. Januar 2023 die Parkgebühren – besonders deutlich im Zentrum. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag mit einer hauchdünnen Mehrheit beschlossen. Das Abstimmungsergebnis von 13:12 zeigt, wie stark das Thema polarisierte. Etliche Stadträte hätten das Thema lieber vertagt, um noch einmal diverse Detailregelungen auszuarbeiten.

Parkgebühren in Tölz erhöht: Für Kommunen wird ab 2023 Umsatzsteuer fällig

Anlass für die Gebührenerhöhung ist die Tatsache, dass Kommunen ab 2023 auf Einnahmen aus bestimmten Parkgebühren Umsatzsteuer bezahlen müssen, wie Stadtkämmerer Hermann Forster den Räten erläuterte. Das gelte für das Parkhaus sowie für die abgegrenzten selbstständigen Parkplätze. Die Einnahmen aus Parkplätzen am Straßenrand hingegen unterlägen weiterhin keiner Umsatzsteuerpflicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Ohne Erhöhung wäre Stadt finanziell stark belastet

Ohne eine Erhöhung der Parkgebühren läge die Belastung der Stadt bei jährlich rund 127 000 Euro, rechnete Forster vor. Denn von den städtischen Parkgebühr-Einnahmen von rund einer Million Euro (zumindest in Nicht-Corona-Jahren) entfielen 800 000 Euro auf die genannten abgegrenzten Parkanlagen – und darauf werden 19 Prozent Steuer fällig.

Um den Stadthaushalt nicht zu schwächen, sei daher „eine maßvolle Anhebung der Parkgebühren“ angebracht, befand Forster. Er verwies zudem darauf, dass die Gebühren seit knapp 20 Jahren unverändert seien.

Gebühren-Anhebungen nicht so heftig wie sie klingen

Prozentual klingen die von der Stadtkämmerei vorgeschlagenen Anhebungen zwar teils heftig. Doch weil die Ausgangsbeträge niedrig sind, ergäben sich in absoluten Zahlen moderate Cent-Beträge, befand Forster. Wenn am Stadtwerke-Parkplatz etwa die Parkgebühr von 10 auf 30 Cent steigt, macht das 200 Prozent aus – aber eben trotzdem nur 20 Cent pro Stunde.

Preiserhöhung in der Innenstadt soll für weniger Suchverkehr sorgen

Für die Autofahrer am deutlichsten spürbar dürfte der Sprung von 1 auf 1,50 Euro pro Stunde auf den drei Innenstadt-Parkplätzen Isarkai, Kolbergarten und Schloßplatz sein. Das entspricht laut Forster dem „ordnungspolitischen Ziel der Parkraumbewirtschaftung“: Parken soll im Zentrum teurer sein als etwas außerhalb, sodass die Autofahrer animiert werden, ihr Auto zum Beispiel lieber im Parkhaus abzustellen und so für weniger Suchverkehr in der Stadt zu sorgen. Forster schlug vor, auch die Gebühren auf den nicht umsatzsteuerpflichtigen straßenbegleitenden Stellplätzen anzuheben. „Es wäre nicht sinnvoll, wenn es am Schloßplatz auf dem abgegrenzten Parkplatz 1,50 Euro, und auf den Stellplätzen vor dem Rathaus 1 Euro kosten würde.“

Im Stadtrat wurde das Thema lang diskutiert

Im Stadtrat löste das Thema eine rund einstündige Debatte aus. Peter von der Wippel (FWG) und Gabriele Frei (CSU) brachten einmal mehr den Vorschlag ins Spiel, die ersten 30 Minuten Parken im Stadtgebiet kostenlos zu machen. Freis Vorstoß, das zumindest für drei Monate probeweise einzuführen, hatte der Stadtrat schon vergangenes Jahr abgelehnt. In der Sitzung am Dienstag sagte Bürgermeister Ingo Mehner, dass es die Stadt im Jahr 300 000 Euro kosten würde.

„Können Summe im Haushalt sehr gut brauchen“

Christine Brandl (CSU) befand dagegen: „1,50 Euro fürs Parken direkt an der Fußgängerzone ist nicht zu viel. Woanders ist es deutlich teurer.“ Auch René Mühlberger (CSU) plädierte für die Erhöhung. Für den einzelnen Autofahrer sei die Mehrbelastung gering. „Wenn sich jemand wegen dieser Summe entscheidet, nicht nach Tölz zum Einkaufen zu fahren, dann ist an anderer Stelle etwas schief gelaufen.“ Im städtischen Haushalt komme aber eine Summe zusammen, „die wir sehr gut werden brauchen können“. Auch Bärbel Weixner (Grüne) argumentierte: „Die Stadt muss finanziell handlungsfähig bleiben.“

„Da trifft es wieder die Schwachen“

Matthias Winter (CSU) meinte hingegen, dass es psychologisch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Erhöhung der Parkgebühren sei, „jetzt, wo sich der Handel in der Innenstadt gerade nach Corona erholt“. Julia Dostthaler (CSU) verwies darauf, dass Familien wegen der Energiepreise und der Inflation ohnehin gerade besonders aufs Geld schauen müssten. „Es gibt Gruppen, für die bedeuten die 50 Cent viel“, meinte auch Willi Streicher (SPD) und nannte als Beispiel Senioren, die zum Arzt müssen und innenstadtnah parken müssen – eine Gruppe, die auch Ulrike Bomhard (FWG) explizit nannte: „Da trifft es wieder die Schwachen.“

Streicher wollte das Thema lieber vertagen, um eine mögliche Gebührenerhöhung in ein „Gesamtpaket“ einzubinden, um das Parken in Tölz gleichzeitig durch andere Maßnahmen attraktiver zu machen. Toni Kollmeier (Grüne) pflichtete bei: „Ich habe in Tölz noch nie jemanden am Parkautomaten stehen sehen, der gesagt hat: ,Mein Gott, ist das teuer.‘ Das Problem war eher: ,Ich habe kein Kleingeld.‘“

Schon zuvor hatte von der Wippel beantragt, das Thema zu vertagen und erst einmal eine Arbeitsgruppe mit dem Unternehmerverein „Wir für Tölz“, der Wirtschaftsbeauftragten des Stadtrats und dem städtischen Citymanagement einzurichten.

Gebührenerhöhung knapp beschlossen

Das Thema aufzuschieben, lehnte der Stadtrat am Ende mit 13:12 Stimmen denkbar knapp ab. Mit der gleichen Stimmenverteilung nahm das Gremium anschließend die vom Stadtkämmerer vorgeschlagene Gebührenerhöhung an.

Neue Parkgebühren ab 1. Januar 2023:

Umsatzsteuerpflichtige Parkplätze:

P3 Zentralparkhaus: 50 Cent pro Stunde (bisher: 40 Cent); Dauerparker: 40 Euro im Monat (bisher: 30 Euro).

P4 Wohnmobil-Stellplatz: unverändert 16 Euro für 24 Stunden (Gebühren wurden heuer bereits erhöht).

P9 Stadtbibliothek (14 Plätze an der Ecke Hindenburgstraße/Jahnstraße): 30 Cent pro Stunde (bisher: 20 Cent).

P18 Peter-Freisl-Straße: 30 Cent pro Stunde (bisher: 20 Cent).

P25 Stadtwerke: 30 Cent pro Stunde (bisher: 10 Cent).

P10 Isarkai/P11 Kolbergarten/P12 Schloßplatz: 1,50 Euro pro Stunde (bisher: 1 Euro).

Nicht umsatzsteuerpflichtige Parkplätze (straßenbegleitend):

Wo es bisher 50 Cent pro Stunde kostete, steigt die Gebühr auf 70 Cent, wo es 1 Euro kostete, auf 1,50 Euro, wo es 20 Cent kostete, auf 30 Cent.

Von rund 3000 Parkplätzen im Stadtgebiet sind etwa 2000 gebührenfrei.

An den kostenfreien Zeiten bei gebührenpflichtigen Parkplätzen ändert sich nichts.



Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.