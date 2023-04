Die Zurückhaltenden in Szene gesetzt: Neue Ausstellung in Tölzer „Pashmin Art Gallery“

Bei der Eröffnung: Petra Schott, Galerist Michael Härawy, Renée Rauchalles und Kurator Davood Khazale (v. li.) vor einer Holzplastik von Ralph Hübschmann und einem Teppich von Jonathan Josefsson, die beide nicht bei der Vernissage dabei sein konnten. © rbe

„Abstrakte Ausdrücke – Erkundung von Formen, Farben und Natur“, so heißt die neue Ausstellung in der Tölzer „Pashmin Art Gallery“. Kürzlich fand die Vernissage statt.

Bad Tölz – Mit einer Werkschau des Tölzer Reliefkünstlers Daniel Fuchs hat der Hamburger Galerist Nour Nouri in seiner Tölzer „Pashmin Art Galery“ im vergangenen Sommer einen perfekten Start hingelegt. Nach diesem Selbstläufer mit überwältigendem Publikumsandrang kommt es für den Iraner nun darauf an, hier Fuß zu fassen und ein stabiles Netzwerk aufzubauen, damit auch die anderen von ihm präsentierten Künstler aus ganz Deutschland und Nachbarstaaten vor Ort auf ein ähnlich großes Interesse stoßen.

Formen, Farben und Natur in der „Pashmin Art Gallery“

So weit ist es aber noch nicht. Auch bei der Eröffnung seiner mittlerweile vierten Tölzer Ausstellung gab es noch nicht das Gedränge, das so eine Vernissage auch zum gesellschaftlichen Ereignis werden lässt. Dabei bot Nouri bei seiner neuen Ausstellung „Abstrakte Ausdrücke – Erkundung von Formen, Farben und Natur“ wieder vier sehr interessante Künstler auf, deren Schaffen dieses Leitthema eindrucksvoll repräsentiert.

Holz-Skulpturen mit Glas oder Bernstein beflügeln die Fantasie

Der Thüringer Ralph Hübschmann ist für seine aus je einem einzigen Holzstück raffiniert herausgearbeiteten, sehr filigranen und hoch ästhetischen Skulpturen bekannt ist. In diese fügt er Elemente aus Glas, Bernstein, Achat und Silberlegierungen ein. Bei aller Abstraktion, welche die Fantasie beflügelt, lassen sich darin auch der Formenkreis der Natur und Elemente mittelalterlicher und barocker Schnitzkunst erkennen.

Farbkräftige Teppiche und Acrybilder, die an Graffiti erinnern

Jonathan Josefsson stellt Gemälde und Textilien her, insbesondere auch sehr dekorative und farbkräftige getuftete Teppiche. In seinem Heimatland Schweden hat er mit dieser unmittelbar ansprechenden Kunst schon sehr viele Aufträge für den öffentlichen Raum bekommen. Seine Acrylbilder voller abstrakter Muster erinnern an Graffiti-Kunst.

Spiel mit Formen, Linien und Farben

Renée Rauchalles ist eine in München lebende Künstlerin und Autorin beim Monatsjournal „Literatur in Bayern“. Ihre Bilder gleichen lyrischen, abstrakten Klanggemälden, in denen sie die Unermesslichkeit unseres Körpers und dessen Befreiung aus seinen Fesseln thematisiert. In ihren Kompositionen spielt sie mit organischen Variationen von Formen, Linien und leuchtenden Farben.

Emotional aufgeladene Bilder mit eigener visueller Realität

Emotional aufgeladene Bilder präsentiert die Künstlerin Petra Schott aus Frankfurt. Ihre Werke zeichen sich durch die eigenständige Wahl von Farben, Linien und Formen aus und enthalten gegenständliche, grafische und abstrakte Elemente. Schott versucht, Glücksmomente aus ihrer Kindheit, Eindrücke von Sommer, Freizeit und Meer und menschlichen Begegnungen in Balance zu bringen und in eine eigene visuelle Realität auf die Leinwand zu transferieren.

Was diese Ausstellung sympathisch macht: Es sind nicht die Aufdringlichen und Lauten unter den Kunstschaffenden, die Nouri bevorzugt präsentiert, sondern eher die Zurückhaltenden, die mit dem zweiten und jedem weiteren Hinschauen immer mehr dazugewinnen. Von Rainer Bannier

Öffnungszeiten der Galerie an der Säggasse: bis 6. Mai Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 18 Uhr.

