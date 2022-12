Lenggrieser Bildhauer Brenner schafft Büste von Pater Rupert Mayer für Seniorenheim

Von: Elena Royer

Freuen sich über die neue Büste im Foyer: (v. li.) Gottfried Brenner, Larisa Leitner und Marco Baur. © Pröhl

Für das Tölzer Pater-Rupert-Mayer-Heim hat der Lenggrieser Bildhauer Gottfried Brenner eine Büste des Namensgebers des Hauses geschaffen. Sie wurde kürzlich eingeweiht.

Bad Tölz – Im Foyer des Pater-Rupert-Mayer-Seniorenheims (Marienstift) erinnert ab sofort eine Büste von Pater Rupert Mayer an dessen außergewöhnliches Leben und Wirken. Geschaffen hat das Kunstwerk der Lenggrieser Bildhauer Gottfried Brenner. Vor wenigen Tagen wurde sie feierlich eingeweiht.

Lenggrieser Bildhauer Gottfried Brenner schafft Büste von Pater Rupert Mayer

„Für mich ist es eine besondere Ehre, dass dieses Werk in der Öffentlichkeit steht“, sagte Brenner bei der Feierstunde. „Es war eine interessante Aufgabe, sich in diesen Menschen hineinzufühlen und seine Geschichte kennenzulernen. Eine tolle Erfahrung.“ Er wünscht sich, dass alle das nachleben, was der Pater getan hat.

Mayer lehnte sich auf gegen die Hetze der Nazis

Auf das außergewöhnliche Leben Rupert Mayers ging Marco Baur, Vorstand der Stiftung Marienstift, ein. „Pater Rupert Mayer hat sich aufgelehnt gegen die Hetze des Nationalsozialismus“, erklärte er. „Dafür kam er ins Gefängnis und ins Konzentrationslager.“ Zudem, berichtete Baur weiter, war Mayer ab 1912 Seelsorger der Zuwanderer in München und kümmerte sich um sie, da ihre Hoffnungen nicht immer erfüllt wurden. „Hier liegt eine Parallele zur Stiftung Marienstift, die für Alte, Kranke und Gebrechliche sorgt“, so der Stiftungsvorstand. „Das Haus trägt den Namen Rupert Mayers, und so haben wir die Verpflichtung, in seinem Sinne zu denken und zu handeln“, sagte Baur.

„Stolz, dass wir seinen Namen tragen dürfen“

Auch Larisa Leitner, die Einrichtungsleiterin, freute sich über das Kunstwerk. „Das ist eine Ehre für uns, wir sind von ganzem Herzen dankbar“, sagte Leitner. „Wir sind stolz, dass wir den Namen von Pater Rupert Mayer tragen dürfen.“

Der Pater wird oft als 15. Nothelfer Münchens bezeichnet

Pastoralreferent Josef Weiher segnete die Büste und erklärte, dass Mayer oft als 15. Nothelfer Münchens bezeichnet wird, weil er so viel Gutes getan hat. „In Momenten, in denen man nicht mehr weiter weiß, kann man zu der Büste kommen und in einem Moment der Stille verweilen“, so Weiher. Gemeinsam wurde zum Abschluss dann noch das „Pater-Rupert-Mayer-Gebet“ gesprochen.

