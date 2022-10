Heiter und jazzig: Im Tölzer Kurhaus begeistern die „Allstars“ rund um Pete York

Trafen sich zum ersten Allstars-Konzert in Bad Tölz: Christoph Steinbach (Flügel), Torsten Goods (Jazzgitarre), Drummer Pete York, Albie Donnelly (Saxofon) und Andi Kissenbeck (Orgel). © Scheitterer

Drummer Pete York trat am Mittwoch mit seiner Allstar-Combo im Tölzer Kurhaus auf. Das Publikum war begeistert und York hofft auf eine Wiederholung.

Bad Tölz – „Wenn die auf der Bühne alles ältere Herren sind, dann ist es nicht verwunderlich, dass auch die Groupies schon im gesetzteren Alter sind“, sagte Florian Rein schmunzelnd beim Anblick der Besucher des Konzertes von Drummer Pete York und seiner Allstar-Combo am Mittwoch im Tölzer Kurhaus: Die „Generation Silberlocke“ überwog deutlich. Aber die war in großer Anzahl gekommen, so dass sich die Künstler über ein gut gefülltes Kurhaus freuen konnten.

„Allstars“ rund um Drummer Pete York begeistern im Tölzer Kurhaus

„Heiter“ dürfte die treffendste Bezeichnung sein, die über den Darbietungen der fünf Musiker lag, die allesamt zu den Größen ihres Metiers zählen. Auch der 80-jährige Pete York, der mittlerweile in Bad Tölz lebt, zeigte immer wieder, dass er mit einer gehörigen Portion britischen Humor ausgestattet ist. Vor knapp 60 Jahren wirkte er noch bei der Spencer Davies Group mit und hatte da mit „Keep on running“ seinen ersten Nummer-eins-Hit, der später für viele Werbespots genutzt wurde, „hauptsächlich für Klopapier“, wie der Drummer spitzbübisch lächelnd anmerkte.

Ein jazzlastiges Gesamtbild

Aber auch der Alt-Saxofonist Albie Donnelly, seit über 40 Jahren Chef der englischen Band Supercharge, sparte nicht mit humoristischen Einlagen. Eine ausgezeichnete halb-akustische Jazzgitarre steuerte Torsten Goods dem Ganzen bei, Christoph Steinbach, Star der Boogie-Woogie-Szene aus Kitzbühel, saß am Flügel und satte Hammond-Klänge rundeten das ganze – sehr jazzlastige – Bild ab. „Ich bin heute alles“, merkte Rein zu dieser prinzipiell sehr gelungenen Welturaufführung an: „Veranstalter, Hausl, Tontechniker und Beleuchter.“ Allerdings ist es ihm eher nicht anzulasten, dass dem Gesamtsound ein tragendes Bassgerüst deutlich fehlte.

Künstler warteten unter anderem mit Hits der Spencer Davies Group auf

Natürlich waren die größten Hits der Spencer Davies Group vertreten, aber auch Songs der Beatles und zahlreiche Standards des Rhythm-and-Blues oder des Swing-Genres. Vor allem Letztere boten den Protagonisten immer wieder viel Raum für Soloeinlagen, die diese dann auch mit einem Gespür und großem handwerklichen Können nutzten. Absolut beeindruckend die Performance von Steinbach zu „Rockin’ Robin“. Hier wurde er seinem Ruf als Meister des Boogie-Woogie-Pianos voll gerecht, was ihm dann auch stehende Ovationen beim begeistert mitgehenden Publikum einbrachte.

Und als dann York noch den „Icecream-Man“ anstimmte, den er mit den bekannten Zeilen „I scream, you scream, everybody likes icecream“ anreicherte, sang der ganze Saal begeistert mit.

„Hoffentlich nicht das letzte Allstars-Konzert“

Zum Schluss gab’s dann noch ein minutenlanges Schlagzeug-Solo, ebenfalls mit Standing Ovations bedacht, ehe der Drummer sagte: „Das war heute das erste Allstars-Konzert hier, ich hoffe, dass es nicht das letzte war.“ Der Hit „It’s all over now“ passte dann auch ausgezeichnet als Zugabe. Und für eine künftige Wiederholung wäre es tatsächlich nicht schlecht, wenn Pete York noch einen Bassisten für die Combo finden würde.

