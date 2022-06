Ein herber Verlust im Tölzer Pfarrverband: Brigitte Blösl geht nach Schlehdorf

Von: Christiane Mühlbauer

Brigitte Blösl (52), Gemeindereferentin © privat

Die Personalie ist ein herber Verlust für den Tölzer Pfarrverband: Gemeindereferentin Brigitte Blösl tritt im Juli eine neue Stelle bei den Missionsdominikanerinnen im Kloster Schlehdorf an.

Bad Tölz/Schlehdorf – Hunderte Kinder im Tölzer Pfarrverband sind von Brigitte Blösl seit 2010 auf ihre Erstkommunion vorbereitet worden. Aber nicht nur das: Die 52-Jährige engagierte sich bei Kinder-, Familien- und Beerdigungsgottesdiensten, sie gab jahrelang Religionsunterricht für die dritten Klassen an der Südschule, war in Kindertagesstätten anzutreffen und arbeitete in zahlreichen Gremien mit. Durch ihr herzliches, ruhiges Wesen mit großem Einfühlungsvermögen wird Blösl, die mit ihrem Mann in Benediktbeuern lebt, von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen geschätzt.

Brigitte Blösl wird Hausleiterin der Missionsdominikanerinnen

Zum 1. Juli tritt sie nun eine neue Stelle im Kloster Schlehdorf an: Blösl wird neben Schwester Margit Bauschke gleichberechtigte Hausleiterin der Ordensgemeinschaft der Missionsdominikanerinnen. Es handelt sich um eine neu geschaffene Position, die bewusst mit einer Externen besetzt wird, sagt Provinzoberin Sr. Francesca Hannen.

Die gebürtige Baden-Württembergerin kam 2010 nach Tölz

Blösl, die gebürtig aus Baden-Württemberg stammt, ist in ihrem ersten Beruf gelernte Krankenschwester und arbeitete darin auch einige Jahre, bevor sie sich entschied, in Freiburg Gemeindepastoral und Religionspädagogik zu studieren. Bevor Blösl 2010 nach Bad Tölz kam, war sie als Gemeindereferentin in Rottweil und in Bietigheim-Bissingen tätig.

„Freue mich, aber das Loslassen schmerzt“

Nun sehe sie die Möglichkeit, ihren ersten und zweiten Beruf miteinander zu verbinden, sagte Blösl am Mittwoch beim Gespräch mit unserer Zeitung. „Darauf freue ich mich, aber zugleich spüre ich auch, dass das Loslassen schmerzt.“ Sie habe in Tölz viele schöne Jahre erlebt, „doch nach zwölf Jahren schadet ein Wechsel nicht“, sagt sie. Hinzu komme auch, dass nicht sicher sei, ob es im neuen Stellenplan ihre Position in zwei Jahren noch gegeben hätte.

In Schlehdorf kann Blösl ihren ersten und zweiten Beruf miteinander verbinden

Kontakte zu Ordensgemeinschaften hatte Blösl in ihrer beruflichen Laufbahn immer wieder. Nun freut sie sich, eine Brücke schlagen zu können, noch dazu mit ihren beiden Berufen. In Schlehdorf wird sie einerseits die 24 Ordensfrauen – sechs weitere leben in Seniorenheimen im Loisachtal – bei Fragen der Pflege beraten und begleiten. Andererseits wird sie pastorale Impulse geben, etwa bei Wortgottesdiensten, bei der Seelsorge und bei Gesprächsrunden. 32 Wochenstunden hat sie dafür zur Verfügung.

„Ein Glücksgriff“: Missionsdominikanerinnen freuen sich auf Blösl

Die Missionsdominikanerinnen schätzen sich glücklich, Blösl für diese Aufgabe gefunden zu haben, sagt Sr. Francesca. „Wir haben diese Stelle ausgeschrieben, weil unsere Personaldecke dünner wird und wir uns bewusst sind, dass wir auf Hilfe von außen angewiesen sind.“ Ähnlich wie bei anderen Angelegenheiten, etwa dem Verkauf des alten Klostergebäudes und der Landwirtschaft, habe man sich entschieden, frühzeitig die Weichen zu stellen. „Es ist auch für uns wichtig, damit wir lernen, uns umzustellen.“

Blösl sei aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn „ein Glücksgriff“, sagt Sr. Francesca. Auch in anderen Ordensgemeinschaften gebe es bereits sogenannte „Koordinatoren“. In Schlehdorf werde Brigitte Blösl nicht nur Hausleiterin Sr. Margit gleichgestellt, sondern sie werde auch im deutschen Niederlassungsrat die gleichen Abstimmungsrechte haben.

Wie geht es in Bad Tölz weiter?

Pfarrer Peter Demmelmair wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Er ließ ausrichten, dass ein Diakon kommen werde. Dann werde man über die Neuverteilung der Aufgaben im Team beraten.

Abschiedsgottesdienste

Brigitte Blösl wird sich an diesem Wochenende als Gemeindereferentin in Bad Tölz verabschieden: Am Samstag, 25. Juni, um 18 Uhr beim Gottesdienst in der Heiligen Familie und am Sonntag, 26. Juni, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche.

