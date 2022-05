Müllfrei picknicken: Tipps von BN und „Ois ohne“

Von: Elena Royer

Teilen

Damit es nach dem Picknick im Grünen nicht so aussieht, haben der BN und der Unverpackt-Laden einige Tipps auf Lager. (Symbolbild) © Jan Woitas

Beim Essen unter freiem Himmel auf die Umwelt zu achten, ist gar nicht schwer. Der Bund Naturschutz und der Tölzer Unverpackt-Laden verraten, worauf man achten kann.

Bad Tölz – Die ersten warmen Sommertage machen Lust aufs Draußensein. Ein Picknick auf der Wiese oder am See gehört für viele zum Frühsommer dazu. Bei all dem Genuss sollte man dabei aber nicht die Umwelt aus dem Blick verlieren. Wie ein umweltfreundliches Picknick, bei dem obendrein kein Müll anfällt, gelingen kann? Der Tölzer Kurier hat beim Tölzer Unverpacktladen „Ois ohne“ und beim Bund Naturschutz nachgefragt.

Umweltschutz beginnt schon vor dem Picknick: Eigene Gefäße zum Einkaufen mitnehmen

Schon bei den Vorbereitungen fürs Picknick kann mit einfachen Kniffen Müll vermieden werden, weiß Sabine Riesch, die Geschäftsführerin des Tölzer Unverpackt-Ladens. „Für den Gang zum Bäcker sollte man immer einen Stoffbeutel dabei haben“, empfiehlt sie. Und auch Wurst oder Käse kann man sich an der Bedientheke in mitgebrachte Tupperdosen packen lassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Auf umweltfreundliche Alternativen zu Plastik zurückgreifen

Auf Einweg-Verpackungen muss heutzutage beim Picknicken niemand mehr zurückgreifen, denn es gibt inzwischen allerhand Alternativen. „Zum Verpacken von Speisen nutzen viele Menschen Bienenwachstücher“, weiß Riesch. „Sie sind umweltfreundlicher als Butterbrotpapier oder Plastikfolie.“ Auch für Plastiktüten gibt es Ersatz. „In auswischbaren Lunchbags lassen sich belegte Brote gut transportieren“, empfiehlt Riesch. Ansonsten können Lebensmittel problemlos in Stofftüchern eingewickelt werden.

Besteck von zuhause einpacken

Ebenso gibt es für Getränkeflaschen gute Alternativen. Edelstahl statt Plastik, lautet hier die Devise. Das selbe gilt für Einwegbesteck. Darauf könne beim Picknicken getrost verzichtet werden, meint Riesch. „Besser ist wiederverwendbares.“ Das müsse gar nicht extra gekauft werden, denn jeder hat Besteck zuhause. „Bei uns im Unverpackt-Laden gibt es Bestecktaschen. Da kommt das dreckige Besteck nach dem Essen wieder rein und die Tasche kann einfach abgewischt werden, weil sie aus beschichtetem Stoff besteht.“

Nur auf geeigneten Flächen picknicken

Wiederverwendbare Behältnisse und keine Einwegflaschen – das empfiehlt auch Friedl Krönauer, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz. „Damit ist schon viel gewonnen“, sagt er. Und eigentlich sollte es jedem klar sein, trotzdem weist Krönauer auf einen entscheidenden Punkt hin: „Ganz wichtig ist es, seinen Müll auch wieder mitzunehmen.“ Zudem dürfe nicht an jeder beliebigen Stelle ohne Weiteres die Picknick-Decke ausgebreitet werden. „Man sollte darauf achten, dass man sich nicht in geschützten Räumen niederlässt und die Vegetation nicht schädigt“, mahnt Krönauer. „Besser ist es, geeignete Flächen zu suchen“, empfiehlt er. „Nur weil kein Verbotsschild aufgestellt ist, heißt es nicht, dass Picknicken an dieser Stelle auch erlaubt ist.“

Brandgefahr nicht unterschätzen

Eine große Gefahr birgt derzeit ganz besonders offenes Feuer im Wald. „Das ist ein absolutes Tabu“, warnt der BN-Kreisvorsitzende. „Auch deshalb ist es so wichtig, Glasflaschen nicht einfach in der Natur zurückzulassen. Sie können wie ein Brennglas fungieren und ein Feuer entfachen.“ Aber nicht nur wegen der Brandgefahr sind liegen gelassene Glasflaschen so gefährlich. Ihre Scherben bergen auch ein hohes Verletzungsrisiko für Mensch und Tier.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.