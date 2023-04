Päckchen mit Marihuana in Blumenkübel deponiert

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein Päckchen mit Marihuana versteckte der Tölzer am Max-Höfler-Platz (Symbolfoto). © Fernando Llano/AP/dpa

Ein Päckchen mit Marihuana, ein Blumenkübel und ein aufmerksamer Polizist: Diese Kombination mündete in zwei Anzeigen gegen einen Tölzer und eine Tölzerin.

Bad Tölz - Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Tölzer und eine ebenso alte Tölzerin. Am Sonntag gegen 19.10 Uhr beobachtete ein Beamter, der privat unterwegs war, den jungen Mann dabei, wie dieser ein „Päckchen“ mit Marihuana in einem Blumenkübel am Max-Höfler-Platz deponierte.

Polizei nimmt Rauschgift an sich und fängt Abholerin ab

Der Polizist nahm das Rauschgift wenig später an sich und verständigte die diensthabenden Kollegen. Kurze Zeit danach kam eine 20-jährige Tölzerin zu dem Blumenkübel und suchte offenkundig nach dem Päckchen. Die Abholerin wurde von der Streife abgefangen, die notwendigen Ermittlungen sind eingeleitet. Beide Beschuldigten müssen nun mit einer Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

