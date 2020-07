Großer Polizeieinsatz in Bad Tölz am Morgen - Präsidium erklärt Hintergründe der Aktion

Mit einem Großaufgebot durchsuchte die Polizei am Mittwoch in den Morgenstunden eine Asylbewerber-Unterkunft in Bad Tölz. Zwei Bewohner wurden verhaftet.

Große Durchsuchungsaktion der Polizei in Asylunterkunft in Bad Tölz

Zwei Männer in Zusammenhang mit organisierter Kriminalität verhaftet

Bad Tölz - Ein großes Polizeiaufgebot rückte am Mittwoch in den Morgenstunden an der Asylbewerberunterkunft an der Peter-Freisl-Straße in Bad Tölz an. 75 Beamte aus Bad Tölz, vom Einsatzzug aus Weilheim und von der Bereitschaftspolizei durchsuchten mehrere Zimmer in der Gemeinschaftsunterkunft, die die Regierung von Oberbayern betreibt.

Mit vor Ort waren auch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben - kurz KPI Z. Diese befasse sich eher nicht mit Alltagsdelikten, sondern vor allem mit organisierter Kriminalität, sagt Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd auf Anfrage.

Polizei-Großeinsatz in Asylunterkunft in Bad Tölz: Zwei Haftbefehle vollzogen

Mehrere Zimmer in der Gemeinschaftsunterkunft seien durchsucht worden, berichtet Sonntag. „Außerdem wurden zwei Haftbefehle vollzogen.“ Gegen die beiden Bewohner bestehe „dringender Tatverdacht“ in Zusammenhang mit diversen Straftaten. Näher könne er im Moment nicht darauf eingehen, sagt der Polizei-Sprecher. Noch am Mittwoch wurden die beiden Männer in München dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Polizei-Einsatz in Bad Tölz: Schulen und Kindergarten im Vorfeld informiert

Die gesamte Aktion, deren Planung die Polizeiinspektion Bad Tölz übernommen hatte, sei „ohne Probleme über die Bühne gegangen“, sagt Sonntag. Gegen 8 Uhr konnten die Beamten wieder abrücken.

Da ein derartig großes Polizeiaufgebot natürlich meist für Besorgnis bei den Nachbarn sorgt, waren die umliegenden Schulen und der benachbarte Kindergarten über die Aktion im Vorfeld informiert worden. „Das sieht natürlich mitunter etwas gefährlich aus, vor allem, weil einige Kollegen wegen Corona auch Schutzanzüge tragen mussten“, sagt Sonntag.

