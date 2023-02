Polizisten beschimpft, Widerstand geleitet: 25-Jähriger verbringt Nacht in Arrestzelle

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein 25-Jähriger musste von der Tölzer Polizei in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. © Uli Deck

Erst randalierte er, dann beleidigte er Polizeibeamte und leistete Widerstand. Ein 25-Jähriger hat nun einigen Ärger am Hals.

Bad Tölz - Zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte kam es am Samstagabend. Den Anfang nahm das Ganze gegen 21.10 Uhr in der Dietramszeller Straße in Bad Tölz. Ein augenscheinlich stark alkoholisierter 25-Jähriger randalierte dort.

Polizeibeamte aufs Übelste beschimpft

Polizeibeamte brachten den jungen Mann nach Hause. Dort blieb er allerdings nicht, sondern musste wenig später in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Auf der Fahrt zur Polizeiinspektion beschimpfte der 25-Jährige die Beamten aufs Übelste und leistete erheblichen Widerstand.

25-Jähriger verbringt die Nacht in der Arrestzelle

Auch auf der Wache ließ sich der Mann nicht beruhigen, sondern wehrte sich laut Polizei mit Händen und Füßen gegen die angeordnete Blutentnahme. Er blieb über Nacht in der Arrestzelle und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

