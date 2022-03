„Stark auch ohne Muckis“: So lernen Kinder, Herausforderungen im Alltag zu meistern

Teilen

Ganz begeistert von dem Projekt waren die Buben und Mädchen an der Südschule. Kinder- und Jugendcoach Diana Stieber (Mitte) zeigte den Kindern, wie sie in schwierigen Situationen reagieren sollten. © Pröhl

Ein Projekt an der Tölzer Südschule soll Kindern beibringen, wie sie Herausforderungen im Alltag meistern können.

Bad Tölz – Die Schüler der Klasse 4b an der Tölzer Südschule stehen in ihrem Klassenzimmer. Zwischen ihnen bewegt sich die „fiese Dorothe“, bleibt immer wieder stehen und beleidigt einzelne Kinder grundlos. Doch ihre Attacken verpuffen. Die Kinder drehen sich einfach weg und unterhalten sich mit ihren Mitschülern.

Kinder sollen lernen, besser mit Herausforderungen umzugehen

Dieser etwas andere Unterricht ist Teil des Projekts „Stark auch ohne Muckis“, das die dritten und vierten Klassen in den vergangenen Wochen durchlaufen haben. Und die „fiese Dorothe“ heißt im wahren Leben Diana Stieber. Sie ist Kinder- und Jugendcoach und leitet das Projekt. „Bei ,Stark auch ohne Muckis’ geht es darum, die Kinder durch Prävention schon frühzeitig so zu stärken, dass sie lernen, mit Herausforderungen umzugehen“, sagt die 40-Jährige. Mobbing, an das jeder natürlich sofort denke, sei dabei nur die Spitze des Eisbergs. „Es gibt viele Bereiche, in denen die Kinder Stärkung brauchen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.

Basis für die Lösung vieler Konflikte: Die Frage „Was will ich eigentlich?“

Bei ihrer Arbeit an den Schulen gehe es unter anderem darum, dass die Buben und Mädchen lernen, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen sollten. „Stereotype Verhaltensmuster, die viele Kinder von den Erwachsenen lernen, müssen aufgehoben werden“, sagt Stieber. „Zum Beispiel will ein Kind, das ein anderes Kind beleidigt oder attackiert, vor allem Aufmerksamkeit.“

Und hier stelle sich die Frage: „Muss ich dieser Person die Aufmerksamkeit auch schenken, oder drehe ich mich einfach weg und achte auf das, was ich will?“ Überhaupt, die Frage „Was will ich eigentlich?“ sei die Basis für die Lösung vieler Konflikte und Problemstellungen“, erklärt sie.

Projekt wird deutschlandweit angeboten

Da diese Problematik nicht nur für Kinder gilt, bezieht Stieber bei ihrer Arbeit auch die Eltern und Lehrer mit ein. „Für die Pädagogen gibt es Fortbildungen und die Eltern lernen das Projekt in einem Elternabend kennen.“

Lesen Sie auch Viel geboten trotz Pandemie Erdweg – Im Sommer vergangenen Jahres übernahm Gemeindejugendpflegerin Katja Faig die Aufgaben von Janusz Rys, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. In der Januarsitzung des Gemeinderats Erdweg erstattete sie zum ersten Mal Bericht über ihre Arbeit, die einmal mehr von der Pandemie geprägt und eingeschränkt war. Viel geboten trotz Pandemie Jung und ausgeschlossen: Kreisjugendring Ostallgäu kritisiert 2G-Regel in der Jugendarbeit Landkreis – Besonders jungen Menschen macht die Corona-Pandemie zu schaffen. Der Kreisjungendring Ostallgäu fordert deshalb, dass Jugendeinrichtungen offen bleiben. Jung und ausgeschlossen: Kreisjugendring Ostallgäu kritisiert 2G-Regel in der Jugendarbeit

„Stark auch ohne Muckis“ gibt es bereits seit 14 Jahren. Das Projekt wird deutschlandweit an Schulen angeboten. An den Kosten für diesen besonderen Unterricht an der Südschule haben sich die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen und der Förderverein der Schule beteiligt.

Kommt gut an bei den Schülern: „Habe gelernt, dass ich stark sein kann“

Bei den Buben und Mädchen kommt Diana Stieber mit ihrer Arbeit übrigens sehr gut an. „Das Projekt gefällt mir sehr gut“, sagt zum Beispiel die neunjährige Helena. „Es hilft mir, mit meinem Leben klar zu kommen.“ Auch Mia (10) zeigt sich begeistert: „Es ist toll, dass es Menschen gibt, die einem sagen, wie man reagieren kann, wenn man schlecht behandelt wird.“ Und Elias (9) stellt fest, dass er sich jetzt mutig fühlen und damit auch mehr erreichen könne. „Ich habe gelernt, dass ich stark sein kann.“

Am Ende der neunzigminütigen Einheit mit Diana Stieber versammeln sich alle Schüler der Klasse 4b noch einmal im Kreis in ihrem Klassenzimmer und dann sagen sie zusammen ihr neues Mantra auf: „Ich höre auf meine Gefühle, denn sie zeigen mir den Weg wie ein Kompass.“

Von Arndt Pröhl

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.