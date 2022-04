Projektwoche an der Tölzer Jahnschule: Schüler nehmen Herkunft ihrer Lebensmittel unter die Lupe

Interessantes über nachhaltige Ernährung lernten die Kinder der Klasse 4a an der Tölzer Jahnschule während der Projektwoche.

Nachhaltige Ernährung

Kochen, experimentieren und forschen stand für die Schüler der Klasse 4a an der Tölzer Jahnschule kürzlich auf dem Stundenplan.

Bad Tölz – Unter dem Motto „Mein Essen – gesund, klimafreundlich und fair, was will man mehr!“ fand dort vor Kurzem eine interessante Projektwoche zu nachhaltiger Ernährung statt.

Besuch auf dem Bauernhof: Schüler thematisieren Ernährung der Tiere

Während dieser Woche beschäftigten sich die Kinder mit der Herkunft ihrer Lebensmittel und dem eigenen Ernährungsstil, um wertschätzend und nachhaltig mit Nahrungsmitteln umzugehen. Damit das gelingt, besuchten die Viertklässler am ersten Tag den Abrahamhof in Benediktbeuern. Dort durften sie zusammen mit Familie Sindlhauser in den Kuh- und Hühnerstall schauen und thematisierten neben der Ernährungs- und Lebensweise der Tiere auch deren Nutzen für den Mensch

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

So kann man sich klimafreundlich ernähren

Den zweiten Tag gestaltete die Landfrau Petra Jorde. Sie vertiefte den Bauernhofbesuch und widmete sich der gesunden Ernährung. An den beiden darauffolgenden Tagen erarbeiteten die Kinder gemeinsam mit Angelika Sanow von der Ökologischen Akademie, wie man sich klimafreundlich ernähren kann und lernten am Beispiel von Schokolade den fairen Handel kennen. Höhepunkt an jedem Tag war die Herstellung einer zum Tagesthema passenden Speise.

Im Anschluss gestalteten die Kinder eine Präsentation über nachhaltige Ernährung, zu der auch Schulleiter Christian Müller eingeladen wurde. Ein Schüler beteiligte sich sogar von der Quarantäne aus und recherchierte regionale Einkaufsmöglichkeiten.

Projektwoche ist seit Schuljahr 2021/22 verpflichtend

Seit dem Schuljahr 2021/22 müssen alle Schulen verpflichtend eine Projektwoche „Schule fürs Leben“ zum Lernfeld Alltagskompetenzen und Lebensökonomie durchführen. Die Projektwoche fand im Rahmen eines Modellprojekts der Umwelt-station Ökologische Akademie in Kooperation mit dem Programm „Erlebnis Bauernhof“ sowie dem Projekt „Landfrauen machen Schule“ statt.

Auch anderen Schulen soll diese Projektwoche angeboten werden

Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Kultusministeriums, des Landwirtschaftsministeriums, des Umweltministeriums sowie des Klimaschutzmanagements des Landkreises. Das Modellprojekt wird nun evaluiert und geprüft, inwieweit auch anderen Schulen im Landkreis die Projektwoche angeboten werden kann. An der Jahnschule kam sie jedenfalls sehr gut an: „Alles war bestens vorbereitet und organisiert, sodass es eine wunderschöne Woche für die Kinder war“, resümiert Lehrerin Christine Hüüs. Bereits kurz vor Weihnachten fand die Projektwoche in der Parallelklasse G4 statt.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.