Kreisverkehrswacht gibt Tipps für sicheres Radfahren

Von: Stefanie Wegele

Zum Beginn der Radsaison gibt es Tipps bei dem Training in Tölz. © Archivfoto dpa

Die Unfallzahlen mit Rädern steigen. Deshalb gibt die Kreisverkehrswacht bei einem Sicherheitstraining im April Tipps für sicheres Radfahren.

Bad Tölz – Die Zahl der Menschen, die mit dem Fahrrad fahren, steigt laut einer Mitteilung der Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen seit Jahren stark an. „Ebenso leider die Unfallzahlen mit Zweirädern“, heißt es in dem Schreiben weiter. Tipps für sicheres Radfahren bekommen Teilnehmer eines Sicherheitstrainings der Kreisverkehrswacht Ende April gezeigt.

Fahrrad in fast allen Altersgruppen wichtiges Fortbewegungsmittel - E-Bikes boomen

Das Fahrrad ist, so die Veranstalter des Trainings, in fast allen Altersgruppen ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Insbesondere die E-Bikes hätten zu einem regelrechten Boom geführt. Das Fahrrad sorge auf einfache, gesunde und umweltfreundliche Weise für Mobilität.

Fahrradfahrer sind stark gefährdete Verkehrsteilnehmer: Umsichtige Fahrweise das A und O

Unabhängig vom Alter gehören Fahrradfahrer jedoch zu den stark gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Mit Ausnahme des Radlhelmes gebe es für sie kaum Sicherheitsvorrichtungen. Deshalb seien eine umsichtige Fahrweise und die Fähigkeit, ein Fahrrad zu beherrschen, das A und O. Um dieses zu Beginn der Fahrrad-Saison noch einmal richtig zu trainieren, veranstaltet die Kreisverkehrswacht am Samstag, 30. April, an der Eichmühle in Bad Tölz von 9 bis 13 Uhr ein Fahrsicherheitstraining für alle Rad- und Pedelecfahrer.

Fahrsicherheitstraining am 30. April in Tölz

In kleinen Gruppen werden Fahrübungen im geschützten Raum durchgeführt. Gerade für Radfahrer, die auf ein Pedelec umgestiegen sind oder seit einer längeren Pause wieder aufs Rad aufsteigen wollen, tragen die vielen Übungen und praxisnahen Tipps zu einem sicheren Radfahren bei. Am Kursende sollen sich laut Verkehrswacht die Fahrrad- und Pedelecfahrer sicher fühlen. Die Veranstalter bitten darum, zu dem Training einen Fahrradhelm mitzubringen. Anmelden und informieren kann man sich per E-Mail unter info@kvw-toelz-wor.de oder unter 08041/50 52 58 oder 0 80 41/15 14.

