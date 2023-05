Rassistische Parolen in Autolack gekratzt: 15.000 Euro Sachschaden

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Rassistische Parolen und faschistische Symbole hinterließen Unbekannte auf einem VW-Bus in der Kohlstatt. Auch zwei weitere Autos nahmen Schaden.

Bad Tölz - Eine sehr unangenehme Entdeckung musste am Sonntagmorgen ein Anwohner in der Tölzer Kohlstattstraße machen. Der 67-Jährige hatte seinen VW-Bus am Samstagabend in seiner Hofeinfahrt abgestellt. Der Bus wurde im Zeitraum von Samstag um 19.30 Uhr bis Sonntag um 7.30 Uhr ringsum mit den Parolen und Symbolen zerkratzt. Zudem wurden die Heckscheibenwischer abgerissen und die Motorhaube geöffnet.

Ähnliche Beschädigungen an zwei weiteren Fahrzeugen

In der näheren Umgebung wurden nach Angaben der Polizei ähnliche Beschädigungen an Fahrzeugen festgestellt.

Der Sachschaden am VW-Bus ist beträchtlich und beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 08041/761060 entgegengenommen.

