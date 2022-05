„Lieber einmal mehr testen“: HIV-Prävention an der Tölzer Realschule

Rund 90 Schüler der 10. Klasse der Realschule Bad Tölz hörten sich den Vortrag von Dr. Stefan Zippel an. © Sellinger

HIV-Prävention stand für die Schüler der Tölzer Realschule kürzlich auf dem Stundenplan. Der Psychologe Dr. Stefan Zippel informierte zum Thema.

Bad Tölz – In den vergangenen beiden Jahren hat das Coronavirus den Alltag an den Schulen beherrscht. Doch es gibt auch andere Viren, über die die Schüler Bescheid wissen sollten. Ganz oben auf der Agenda steht für die Realschule in Bad Tölz die HIV-Prävention sowie die Aufklärung über Geschlechtskrankheiten.

Experte klärt über „schambehaftetes Thema“ auf

Um die Jugendlichen bestmöglich zu informieren, hat die Realschule deshalb jetzt Stefan Zippel, den Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München eingeladen, um über dieses „schambehaftete Thema“ (Zippel) zu referieren. Der Psychologe ist seit vielen Jahren in der Aids-Beratung tätig. Er berät HIV-Infizierte, klärt über Prävention auf und kämpft gegen Diskriminierung. In seinem dreistündigen Vortrag richtete er sich jetzt an rund 90 Schüler der 10. Klassen.

Fünf bis acht Jahre nach der Infektion kommt es zu Aids

Dabei ging er zunächst auf einige Fakten und die Hauptursachen einer HIV-Infektion ein. So verursache das Virus eine Schwächung des Immunsystems und führe im Durchschnitt fünf bis acht Jahre nach der Infektion zu der Krankheit Aids. Wichtig zu wissen sei, dass HIV bereits kurz nach der Ansteckung direkt wieder übertragbar sei. Diese entstehe in erster Linie durch die Körperflüssigkeiten Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und Muttermilch. Daher seien Hauptursachen für eine Ansteckung der ungeschützte Geschlechtsverkehr. Aber auch der intravenöse Drogenkonsum, wenn nicht sterile Spritzen verwendet werden, könne zu einer Ansteckung führen.

Durch Niesen und Schweiß steckt man sich nicht an

„Aber über den Speichel, den Schweiß oder das Niesen einer HIV-positiven Person kann man sich nicht anstecken“, beruhigte Zippel. „Wohl aber über die Schleimhäute der Geschlechtsorgane“. Im Anschluss erläuterte Zippel, der schon seit 2003 Vorträge zu diesem Thema hält, auf sehr anschauliche Weise, „was HIV in unserem Körper macht“.

Das macht HIV im Körper

So habe der menschliche Körper für die Verteidigung des Immunsystems sogenannte „Steuerzellen“, welche die „Kampfzellen“ gegen eingedrungenen Bakterien und Viren befehligen. HI-Viren hätten es aber auf die Steuerzellen abgesehen und ohne diese seien die Kampfzellen beinahe nutzlos. „Wenn dann nichts unternommen wird, kann man wirklich an Aids erkranken“, erläutert Zippel.

Medikamente gegen Aids müssen ein Leben lang eingenommen werden

Folgen seien Lungenentzündungen und langwierige Krankheiten des Magen-Darm-Trakts sowie die Entstehung gut- oder bösartiger Tumore. Um dies zu verhindern, gebe es aber mittlerweile erfolgreich erprobte Medikamente. „In der Regel wird eine Kombination aus drei Pharmazeutika verabreicht, welche die Viren an der Vermehrung hindern“, sagt Zippel. „Stand heutigen Wissens müssen diese Präparate aber ein Leben lang eingenommen werden.“

Auch wenn theoretisch niemand mehr an Aids sterben müsste, gibt es laut dem Psychologen ungefähr 90 000 HIV-Infizierte in Deutschland, von denen pro Jahr bis zu 400 sterben. Ursachen dafür seien eine undisziplinierte Einnahme der Medikamente oder eine zu späte Entdeckung der Viren.

Tests sind anonym und kostenlos erhältlich

Zippel empfahl den Schülern deshalb, bei einem Verdacht auf eine Infektion, sich „lieber einmal mehr zu testen, als einmal zu wenig“. Diese Tests könnten die Jugendlichen zum Beispiel kostenlos und anonym bei den Gesundheitsämtern bekommen.

Als ein weiteres Problem, unter dem HIV-Patienten oft zu leiden hätten, nannte Zippel das Verhalten ihres Umfelds. So würden manche beschimpft, beleidigt oder einfach gemieden. „Eine solche Ausgrenzung macht zusätzlich krank“, betonte der Psychologe.

Schule spendet für psychosoziale Beratungsstelle der LMU

Nach einer Pause gab er einen Exkurs zu sexuell übertragbaren Infektionen. Des Weiteren informierte Zippel die Schüler auch über die HIV-Impfung. Außerdem erhielt er von der Schule eine Spende mit dem vorläufigen Ergebnis von 400 Euro für die psychosoziale Beratungsstelle der LMU.

Laut Organisatorin und Biologielehrerin Stephanie Renner sei das Thema in den Unterricht eingebettet worden und wurde nun durch den Vortrag abgerundet.

Von Paul Sellinger

