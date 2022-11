Frischer Wind: Der Tölzer Rehasportverein hat wieder geöffnet - und seine Pause für Neuerungen genutzt

Gesundheit

Mit frischem Wind startet der Tölzer Rehasportverein wieder durch. Nach einer Sommerpause, die der Verein intensiv für Neuerungen genutzt hat, soll es jetzt umso kraftvoller weitergehen.

Bad Tölz – „Im Sommer hatten wir sechs Wochen geschlossen um uns intern umzustrukturieren“, erklärt Mandy Fikus, Sport- und Gymnastiklehrerin beim Rehasportverein. „Wir mussten in Ruhe überlegen, wie wir weitermachen.“ Denn durch das Ende 2021 eingeleitete Insolvenzverfahren und einen Mitglieder-Rückgang (wir berichteten) hatte es der Verein eine Weile nicht leicht.

Tölzer Rehasportverein: Zwei neue Therapeutinnen bereichern das Team

Jetzt gibt es gleich zwei neue Sporttherapeutinnen. „Wir haben die Schließphase mitunter genutzt für Stellenanzeigen und Bewerbungsgespräche“, berichtet Fikus. Die beiden neuen Therapeutinnen bereichern das Team auf der Trainingsfläche und in den Reha-Kursen. Darüber hinaus bieten die Sportlehrer vor Ort auch Präventionskurse, die von den Krankenkassen bezuschusst werden. Dazu zählen Rückentraining, kräftiger Beckenboden, Pilates, Faszientraining und Nordic Walking.

Auch Vereine oder Firmen sind beim Rehasportverein herzlich Willkommen

„Aber wir bieten nicht nur Sport für Reha-Patienten an“, stellt Fikus klar. „Die Leute müssen nicht erst körperliche Einschränkungen haben, um zu uns zu kommen.“ So betreue das Team aus Sport- und Gymnastiklehrern sowie Sportwissenschaftlern auch gerne ambitionierte Sportler wie Radfahrer, Skifahrer oder Läufer, erklärt Fikus und ergänzt: „Wir haben auch einen gut ausgestatteten Trainingsraum.“ Besonders am Nachmittag und abends gebe es hier noch ausreichend Kapazitäten zu trainieren. „Wir können uns auch vorstellen, dass andere Vereine unseren Trainingsraum nutzen“, sagt die Sport- und Gymnastiklehrerin und denkt dabei zum Beispiel an Fußball-, Handball-, oder Skivereine. „Die haben oft keinen eigenen Geräteraum und können bei uns in kleiner und privater Atmosphäre trainieren. So können sich die Vereine gegenseitig unterstützen“, sagt Fikus. „Wir freuen uns, wenn Vereine Kontakt mit uns aufnehmen.“

Genauso können sich Firmen an den Rehasportverein wenden, die ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun wollen. Arbeitgeber bezahlen ihren Angestellten entweder einen Teil der Vereins-Mitgliedschaft oder ermöglichen ihnen eine betriebliche Gesundheitsförderung in Form von Kursen.

„Jedes aktive Mitglied erhält den Verein“

Derzeit trainieren beim Tölzer Rehasportverein rund 400 Sportler auf ärztlicher Verordnung, wobei die Krankenkasse die kompletten Kosten übernimmt. Gut 190 Mitglieder nutzen aktuell die Trainingsfläche für individuelles Training oder Zirkeltraining in der Gruppe. Und noch immer ist der Verein auf Mitglieder-Suche. „Jedes aktive Mitglied erhält den Verein“, erklärt Fikus. „Natürlich ist jederzeit ein Probetraining mit voriger Terminabsprache möglich.“

Zeitgemäß und nachhaltiger dank neuem Abrechnungssystem

Aktuell läuft beim Rehasportverein auch die Modernisierung der IT-Infrastruktur. Mit einer neuen Systemsoftware will sich der Verein digital aufstellen, und das Abrechnungssystem soll komplett neu und zeitgemäß werden. „Das Ganze händisch zu machen, war vorher ein extremer Aufwand“, erklärt Fikus. „Die neue Software erleichtert die Verwaltung der Sportler und die Abrechnung mit den Krankenkassen.“

Die gewonnene Zeit könne man nutzen, um sich mehr um die Vereinsarbeit zu kümmern. Zudem hilft das neue System dem Verein dabei, Papier einzusparen und somit nachhaltiger zu sein.

„Super Anlaufstelle“ für Sport in Gemeinschaft

Mit den neu eingestellten Sporttherapeuten läuft der Rehasportverein gut. „Unsere Mitglieder sind froh, dass es weitergeht“, sagt Fikus. „Es herrscht eine harmonische Trainingsatmosphäre, und auch die neuen Mitarbeiterinnen fühlen sich wohl.“ Für die Zukunft wünscht sich das Trainerteam, dass das Angebot des Rehasportvereins für den kompletten Isarwinkel bestehen bleibt. „Wir fördern die Gesundheit und sind eine super Anlaufstelle für die Tölzer, in der sie ihren Sport in Gemeinschaft ausüben können“, sagt Fikus.

Weitere Infos: Der Vereinsbeitrag kostet 55 Euro/Monat. Ein kostenloses Probetraining ist mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Telefon: 0 80 41/7 99 66 44. Adresse: Marktstraße 34,3. OG. Infos rehasport-badtoelz.de

