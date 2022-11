Rektor des Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Göbel räumt seinen Posten

Von: Felicitas Bogner

Alexander Göbel im Schulleiterbüro des Tölzer Gymnasiums. Bis Mitte Februar wird er hier noch anzutreffen sein. © arp

Der Rektor des Gabriel-von-Seidl-Gymnaisums Bad Tölz verabschiedet sich nach 5 Jahren von der Schule. Aöexander Göbel tritt ab dem neuen Halbjahr eine Stelle im Ministerium an.

Bad Tölz – Im August 2017 trat Alexander Göbel (55) an die Stelle von Harald Vorleuter als neuer Schulleiter des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums in Bad Tölz an. Nun nach etwas über fünf Jahren gibt auch Göbel das Zepter an der Schulspitze weiter. Zum Halbjahresende verlässt er das Tölzer Gymnasium und tritt eine neue Stelle am Kultusministerium an. „Wie es im Leben ja oft ist, gehe ich diesen Schritt mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Göbel im Gespräch mit dem Tölzer Kurier zu seinem bevorstehenden Abschied. Die Schule samt Kollegium und Schüler werde er vermissen, sagt er. Das Tölzer Gymnasium war die erste Schule. an der er als Schulleiter tätig war. „Davor war ich an zwei Schulen stellvertretender Rektor“, berichtet er.

Corona als große Herausforderung

Eine besondere Herausforderung während seiner Zeit in Bad Tölz sei die Coronapandemie gewesen. „Ich habe mich stets um Transparenz bemüht. Da man in vielen Punkten überhaupt keine Vergleichserfahrungen hatte, war diese Zeit wirklich sehr fordernd“, blickt er auf die vergangenen Schuljahre zurück. Als kleines Manko empfinde Göbel die Tatsache, dass er am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium selber keinen Unterricht mehr in seinen Fächern Chemie und Biologie gegeben habe. „Ich hatte stattdessen immer eine kleine Nebenstelle in der IT-Abteilung des Ministeriums“, erklärt er. „Aber ich habe gemerkt, dass es schade ist, viele Schüler nur vom Schulgang und den Pausen zu kennen und nicht aus dem eigenen Unterricht“, bilanziert Göbel. Besonders gut habe ihm am Tölzer Gymnasium gefallen, dass die Schüler die außerschulischen Angebote immer gelebt haben. „Ob es das Theater, Musik oder Sport ist, hier war immer richtig viel los.“

Schulleiter geht vom Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums: Nachfolge steht noch nicht fest

Als Höhepunkte bezeichnet Göbel die 101-Jahrfeier, die im vergangenen Schuljahr – verzögert durch die Pandemie – stattgefunden hat und auch das Pausenhofkonzert mit Nico Santos. Nun freue er sich noch auf das Schultheaterstück „West Side Story“ welches die Theatergruppe in diesem Halbjahr noch mehrfach aufführend wird.

Am 17. Februar, dem letzten Tag vor den Faschingsferien ist dann auch Göbels letzter Tag als Schulleiter. Danach werde er Projektmanager im Kultusministerium. „Ich habe dieses interessante Angebot bekommen. Ich hatte schon immer eine große IT-Affinität und habe gerne programmiert, insofern ist das eine tolle Chance für mich etwas neues zu machen“, erklärt er. Sein künftiges Projekt werde in der Gymnasialabteilung des Ministeriums die Entwicklung einer Softwarelösung für die Personalplanung sein. „Ich kann mein Hobby zum Beruf machen. Trotzdem werde ich die Kollegen und die Arbeit mit den Schülern vermissen.“ Wer die Nachfolge von Alexander Göbel antreten wird, stehe noch nicht fest. „Das Kultusministerium hat die Stelle aber bereits ausgeschrieben“, erklärt Göbel. „Ich bin auch schon sehr gespannt, wer ab Mitte Februar auf meinem einstigen Platz sitzen wird.“

