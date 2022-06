Rettung für verletzten Isar-Schwan geglückt

Von: Andreas Steppan

Nach seiner Genesung wurde der Schwan von (v. li.) Dominik (10), Stefan Freitag und Susanne Ignjatovic wieder in die Freiheit entlassen. © Pröhl

Nachdem ein zehnjähriger Junge kürzlich einen verletzten Schwan an der Isar gefunden hat, wurde dieser in einem Tierheim gesund gepflegt. Jetzt schwimmt der Schwan wieder in der Isar in Bad Tölz.

Bad Tölz – Susanne Ignjatovic hat in ihrem Leben schon unzählige verletzte und kranke Tiere hochgepäppelt. Gerade erst wieder hat sie ein Katzenbaby umsorgt, neulich 18 kleine Singvögel ausgewildert und aktuell einen Falken daheim. Selbst für ihre Verhältnisse ungewöhnlich war nun aber die Rettung eines Schwans, den ein Nachbarsbub verletzt an der Isar gefunden hatte.

Der zehnjährige Dominik habe sie am Samstag vor einer Woche alarmiert, berichtet Susanne Ignjatovic. In der Nähe des Spielplatzes bei den Muchgaragen lag ein schwer angeschlagener Schwan in einem Seitenarm der Isar im seichten Wasser.

Bad Tölz: Schwan hatte starke Verletzungen am Hals

Tierfreundin Ignjatovic stellte vor Ort am Hals des Tieres auf der einen Seite einen zehn Zentimeter langen Riss und auf der anderen Seite ein tiefes Loch fest. „Der Tierarzt geht von einem Hundebiss aus“, sagt sie. Noch dazu habe der Schwan seinen Fuß nicht auf den Boden setzen können. „Er war gebrochen oder ausgekugelt, vermutlich auf der Flucht.“

Stefan Freitag, der bei der „Katzenbergung“ aktiv ist, half dabei, den Schwan einzufangen und in eine ausgeliehene Hunde-Transportbox zu verfrachten. Die Suche nach einer Stelle, die den Vogel tierärztlich versorgte, gestaltete sich am Wochenende allerdings schwierig. Bis Montag aber, da war sich Ignjatovic sicher, konnte die Behandlung nicht warten. „Schwäne sind wie Elefanten – sie können nicht liegen, denn dabei drücken sie sich die Organe kaputt.“ Und stehen konnte der gefiederte Patient auf seinem verletzten Fuß auch nicht. Am Ende fand sie für den Schwan Aufnahme im Tierheim München-Riem, wo er gesund gepflegt wurde. Am Dienstag nun wurde der Gerettete an seiner Fundstelle wieder in die Freiheit entlassen.

