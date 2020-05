Rowdy zwingt Laster zum Ausweichen: Zeugen gesucht

Plötzlich kam ihm ein Auto auf seiner Fahrbahn entgegen - ein Laster-Fahrer musste deswegen in den Graben ausweichen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Bad Tölz - Wegen eines gefährlichen Überholmanövers eines unbekannten Autofahrers landete ein Lkw-Fahrer am Samstag im Straßengraben. Laut Polizei fuhr der 66-Jährige gegen 12.35 Uhr mit seinem MAN von der B 13 auf die B 472 auf, um in westlicher Richtung weiterzufahren. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn wechselte, kam ihm ein Auto auf seiner Spur entgegen. Der männliche Fahrer hatte verbotswidrig überholt und zwang den Lkw-Fahrer zu einem Ausweichmanöver. Der 66-Jährige geriet mit seinem schweren Fahrzeug in den Graben neben der Fahrbahn und beschädigte weiterer Verkehrseinrichtungen. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Der Lkw-Fahrer gab an, dass es sich um ein dunkelblaues Auto gehandelt haben soll. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise an 0 80 41/76 10 60. (tk)

Lesen Sie auch:

Stadl in Flammen: Anwohner verhindert Großbrand

Verhängnisvoller Cocktail aus Alkohol und Tabletten

Unbekannter Wanderer treibt tot in Isar - Polizei fahndet mit Foto nach Identität