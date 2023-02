Rückzahlung der Corona-Soforthilfen? „ Frechheit“

Von: Felicitas Bogner

Enttäuscht über die Aufforderung, die Soforthilfen zurückzuzahlen: Snezana Schreibauer und Jochen Weber. Diese Watschen hätte es für uns Mittelständler jetzt nicht auch noch gebraucht. Anita Le Roux, Fußpflegerin Tölzer Händler fühlen sich veräppelt © arp

Etliche Betriebe mussten während der Corona-Lockdowns zusperren und waren auf Soforthilfen angewiesen. Nun müssen sie Zahlen vorlegen, um zu beweisen, dass ihr Unternehmen Liquiditätsprobleme hatte. Anderenfalls müssen sie das Geld bis Ende Juni zurückzahlen. Das trifft viele Geschäftsleute hart.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 9000 Euro hat Jochen Weber vom Staat bekommen, als dieser in der ersten Corona-Welle im März 2020 sein Geschäft „Blumen Fritz“ in der Tölzer Altstadt schloss. Doch jetzt ist Zahltag: Weber muss die komplette Summe zurückerstatten. Der Staat fordert die Soforthilfe von allen Firmen zurück, die mehr Geld eingenommen haben, als sie Fixkosten hatten.

„Erst war ich erstaunt, dass wir schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen haben“, meint Weber. Schließlich war der Schock groß, als er den Laden von jetzt auf gleich schließen musste. Immerhin habe er hohe Fixkosten. Die Miete musste Weber bis 2021 in voller Höhe pünktlich zahlen. „Keiner wusste, wie lange es dauern wird. Das Geld habe ich dringend gebraucht, um alle betrieblichen Kosten weiter zu berappen. Meine Mitarbeiter habe ich in Kurzarbeit geschickt“, erklärt Weber. Sobald es erlaubt war, habe er alleine so viel gearbeitet, wie es ihm nur möglich war. „Ich habe telefonisch Bestellungen angenommen und Ware nach Hause geliefert.“

Rückzahlungs-Aufforderung: Blumenhändler aus Bad Tölz fühlt sich veräppelt

Das werde ihm nun zum Verhängnis. „Jeder, der nur einen Euro mehr eingenommen hat, als er Festkosten hatte, muss die komplette Summe zurückzahlen.“ Weber fühle sich komplett veräppelt. Denn: „Der erste Lockdown hat sieben Wochen gedauert. Aber der Zeitraum, der nun als Basis für die Rückzahlung herangezogen wird, erstreckt sich über 13 Wochen. „Das ist klar, dass ich da dann wieder mehr Geld eingenommen habe“, meint er verärgert. Zumal in die Zeit auch der Mai fällt. „Das ist mit Muttertag in der Blumenbranche der stärkste Monat.“ Dies ändere jedoch nichts an der Liquiditätsschwäche, die das Unternehmen durch und während des Lockdowns hatte.

Gelebt habe Weber mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in dieser Zeit von seinen Ersparnissen. „Ich habe nichts von dem Geld zum Bestreiten unserer privaten Lebensunterhaltskosten genutzt“, sagt er. Ähnlich ergeht es Snezana Schreibauer, der Inhaberin vom „Café im Süden“ in der Tölzer Rathausgasse. „Es ist wahnsinnig traurig. Ich liebe mein Café und meine Arbeit. Ich stand während der Corona-Schließungen täglich hier drin, auch wenn teils nur eine Person etwas abgeholt hat.“ Sie sei jeden staatlich beschlossenen Schritt mitgegangen und „sobald wir arbeiten durften, habe ich alleine hier drin Vollgas gegeben. Meine Mitarbeiterinnen waren ja in Kurzarbeit. Aber dieser Fleiß wird jetzt abgestraft“, befindet Schreibauer ernüchtert. „Die Politiker haben sich damals hingestellt und gesagt, wir lassen niemanden im Stich – und jetzt das.“ Nun aber, ergänzt Weber, stelle sich niemand hin und bekenne Farbe, wieso der Messzeitraum doppelt so lang angelegt ist wie der Lockdown war oder warum es keine Verhältnismäßigkeit gebe, wenn die Einnahmen die Fixkosten nur minimal übersteigen.

Kriterien seien nicht klar kommuniziert worden

Zwar gehörte zum Kleingedruckten hinter den Politikerversprechen von Anfang an dazu, dass später geprüft wird, ob die Unternehmen wirklich bedürftig waren. Welche Kriterien dafür genau herangezogen werden, sei den Betroffenen aber nicht klar gewesen. Eigentlich ist das eine Frechheit“, sagt Dieter Pany, Inhaber von „Oisam 49“ mit zwei Filialen in Bad Tölz. Erst hieß es, man kann die Soforthilfe für alle betrieblichen Kosten beantragen, und jetzt zählen Personalkosten nicht rein, das ist ja einer der größten Brocken.“ Ob Pany die staatliche Hilfe zurückzahlen muss, müsse er noch mit seinem Steuerberater klären. „Egal, wer jetzt betroffen ist und wer nicht: Die Handhabung ist link. Die Vorgaben waren beim Beantragen nicht differenziert genug kommuniziert.“ Überdies findet es Pany unfair, dass man die Soforthilfe als Betriebseinnahme versteuern musste, nun aber viele den vollen Betrag zurückzahlen müssen.

Diese Watschen hätte es für uns Mittelständler jetzt nicht auch noch gebraucht.“

Wütend ist auch Anita Le Roux. Sie betreibt in Geretsried ein Fußpflege-Studio. Und auch sie muss die Soforthilfe zurückzahlen. 5000 Euro. Für Le Roux eine immense Belastung. „Mein Laden wurde vom Staat zugemacht, ich habe das nicht selber entschieden“, betont sie. „Ich hatte Miete, Nebenkosten und musste dazu auch von etwas leben.“

Das Geld habe die Fußpflegerin während der Schließzeit verbraucht. Momentan, so Le Roux, ist es für sie nicht möglich, die Summe zurückzuzahlen. „Ich werde versuchen, bis Ende Juni die Summe weggespart zu haben. Ob ich das schaffe, weiß ich allerdings nicht.“ Le Roux hoffe darauf, dass sich an dem Beschluss etwas ändere. Denn sie fühle sich von der Politik nicht nur komplett alleingelassen, sondern völlig zermürbt. „Für viele Selbstständige waren es psychisch belastende Jahre. Diese Watschen hätte es für uns Mittelständler jetzt nicht auch noch gebraucht.“

