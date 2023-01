Große Pläne in Bad Tölz: Das ist der Sachstand bei „Tizio“ und „Technologie-Campus“

Von: Andreas Steppan

Bislang existieren „Tizio“ und „Technologie-Campus“ nur als Entwurf. Während sich der Baubeginn verzögert, schreiten hinter den Kulissen die Planungen voran. © Paulich Architekten

Eine Hochschul-Außenstelle und eine Heimat für innovative Unternehmen sollen am Ortsrand von Bad Tölz entstehen. Seit Längerem am war öffentlich wenig von dem Projekt zu hören.

Bad Tölz – Etwa ein Jahr ist es her, seit der damalige Wissenschaftsminister Bernd Sibler in Bad Tölz eine freudige Nachricht überbrachte. Er sagte einen Zuschuss des Freistaats in Höhe von 6,9 Millionen für das geplante Technologie-Transferzentrum „Tizio“ zu. Bald darauf ließ Investor Hannspeter Schubert per Pressemitteilung wissen: „Technologie-Campus Tölz in den Startlöchern“. Seither ist es zumindest in der Öffentlichkeit still um das große Vorhaben geworden. Hinter den Kulissen aber, so versichern nun die Hauptbeteiligten auf Anfrage unserer Zeitung, sei das Projekt in den vergangenen zwölf Monaten gut vorangekommen. Ein Datum für einen Baubeginn aber nennt aktuell niemand.

„Tizio“ und „Technologie-Campus“ am Ortsrand von Bad Tölz geplant

Zur Erinnerung: Die Abkürzung „Tizio“ steht für die Bezeichnung „Transfer- und Innovationszentrum im Oberland“. Es soll der erste Standort der Hochschule München außerhalb der Landeshauptstadt werden und eines von bayernweit 25 vom Freistaat geförderten Zentren, die der Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft dienen.

Die Standortwahl fiel auf ein Areal am Ortsrand von Bad Tölz, an der B13 neben der Firma Sitec. Hier soll das „Tizio“ örtlich in einen geplanten „Technologie-Campus“ integriert sein. Projektentwickler Schubert plant hier auf einem 25 000-Quadratmeter-Grundstück insgesamt drei Gebäude, in denen sich innovative Unternehmen ansiedeln können – sowie in der Mitte das „Tizio“.

Noch keine Angaben zum Baubeginn für „Technologie-Campus“

Ursprünglich einmal war angekündigt, dass der Bau des ersten Gebäudes noch 2022 beginnen sollte. Das ist augenscheinlich nicht passiert. Auf Anfrage des Tölzer Kurier antwortet ein Sprecher Schuberts, dass „am Vorhaben selbstverständlich festgehalten wird“. Derzeit würden gemeinsam mit der Hochschule München die Planungen für das „Tizio“ „verfeinert“.

Zum Baubeginn lassen sich dem Sprecher zufolge aktuell jedoch keine Angaben machen. Als Begründung führt er die „seit Beginn des Ukraine-Kriegs sehr schwierige Situation in der Bauindustrie“ ins Feld. Davon abgesehen gelte in Bezug auf das Vorhaben der „Status quo“.

Hochschule München: „Tizio“ bezieht Büro im Rathaus von Bad Tölz

Von einem kontinuierlichen „intensiven und konstruktiven Dialog mit Investor, Architekten, Fachplanern, Stadt Bad Tölz und Freistaat Bayern“ berichtet unterdessen auf Anfrage Prof. Thomas Stumpp, Vizepräsident für Wirtschaft der Hochschule München. „Dabei wurden große Fortschritte erzielt und ein bereits sehr genau ausgearbeiteter Planungsstand für das Tizio erreicht, sodass die Umsetzung nun gut vorangebracht werden kann“, teilt er per E-Mail mit.

Mittlerweile besetzt sei die Stelle der Tizio-Geschäftsleitung. Die betreffende Person werde Mitte Januar ihre Tätigkeit an der Hochschule München aufnehmen, und zwar an Dienstsitzen in München und Bad Tölz. In Bad Tölz werde es dafür zunächst ein Verbindungsbüro im Rathaus geben.

An inhaltlicher Konzeption des „Tizio“ Bad Tölz hat sich nichts geändert

Das Arbeitsfeld der Tizio-Geschäftsleitung in diesem Jahr beschreibt Stumpp mit „Information, Vernetzung, Begleitung des Aufbauprozesses, Projekt- und Fördermittelakquise“. Für das erste Halbjahr seien „Kontakte und Informationsgespräche mit Akteuren und Institutionen in der Region“ geplant.

An der inhaltlichen und wissenschaftlichen Konzeption des „Tizio“ habe sich nichts geändert. Sie sei am Bedarf der Region ausgerichtet. Laut Stumpp sind vier Labore mit den Themenfeldern Automatisierung/Robotik, Additive Fertigung, IT-Simulation und Tourismus geplant. Nachhaltigkeit und Digitalisierung seien dabei „Querschnittsthemen“, die über allem schweben.

„Tizio“ soll, sobald das Gebäude an der B13 steht, als erster Mieter in den künftigen „Technologie-Park“ einziehen. Die Miete bezahlen in den ersten fünf Jahren Stadt und Landkreis, danach – sofern eine Zwischenbewertung positiv ausfällt –, der Freistaat. Rundherum, so hatte es Investor Hannspeter Schubert im vergangenen Jahr skizziert, ist die Ansiedlung von Unternehmen aus den Schwerpunkt-Sparten Künstliche Intelligenz, Additive Fertigung, Robotik und nachhaltiger Tourismus vorgesehen.

