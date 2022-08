Bad Tölz: Historisches Gebäude in Marktstraße saniert - Hinter Fassade entstand neues Haus

Die Fassade erstrahlt in frischem Grün – aber dahinter hat sich noch viel mehr getan. Die Generalsanierung des „Katzlbäck“ an der Marktstraße 27 befindet sich auf der Zielgeraden. Spuren von Brand um 1860 waren noch sichtbar Bäcker seit dem 16. Jahrhundert hier ansässig

Im „Katzlbäck“-Haus an der Tölzer Marktstraße sind seit dem 16. Jahrhundert Bäcker ansässig. Nun wurde das historische Gebäude grundlegend saniert - ein Vorhaben mit Tücken.

Bad Tölz – Es sind alles andere als alltägliche Arbeiten, die sich dieser Tage ihrem Ende zuneigen: Denn gebaut wurde zum einen an einem historischen Gebäude mit denkmalgeschützter Fassade, zum anderen für die Öffentlichkeit deutlich wahrnehmbar inmitten der Tölzer Marktstraße. Nun ist die Generalsanierung des Hauses Nummer 27, des „Katzlbäck“, so gut wie abgeschlossen. Schon in zwei Wochen zieht der erste Mieter ein.

„Katzlbäck“ gehört seit 1883 der Familie von Landrat Josef Niedermaier

Es war am Donnerstag, als ein markantes, teils als störend empfundenes Kennzeichen der Baustelle aus der Fußgängerzone verschwand: An jenem Vormittag wurde ein an die 50 Tonnen schweres Betonpodest entfernt, auf dem längere Zeit ein großer Kran stand. Nötig war das Podest geworden, weil die Arbeiten in einem sensiblen Bereich stattfanden. Wären täglich tonnenschwere Betonlaster durch die Fußgängerzone gerollt, hätte sich die allgemeine Begeisterung vermutlich in Grenzen gehalten, meint Josef Niedermaier.

Der Familie des Landrats gehört das Haus seit 1883. Dank des Entgegenkommens eines Nachbarn konnte die Baustelle über dessen Grundstück von der Rückseite her angefahren werden. Dafür aber mussten viele Bauteile und -materialen über einen Kran in der Marktstraße ins Haus gehievt werden. Um das Gewicht des Krans auf eine größere Fläche zu verteilen, wurde das Betonpodest konstruiert, das zudem einen Höhenunterschied von 17 Zentimetern in der abschüssigen Straße ausglich.

Vom alten Gebäude an der Marktstraße 27 blieb fast nur die Fassade

„Vor 14 Monaten hat sich allerdings noch keiner so recht Gedanken gemacht, wie man das Ding wieder auseinanderbringt“, sagt Niedermaier. Hätte man es einfach zerschlagen, wäre wohl eine immense Staubwolke durch die Marktstraße gezogen. Doch die Baufirma war einfallsreich. „Es wurden Löcher ins Podest gebohrt und mit Quellmörtel verfüllt.“ Der dehne sich innerhalb von 14 Stunden „mit irrer Kraft“ aus und habe so ein „Spinnennetz an Rissen“ in den Quader gesprengt, wie Andrea Niedermaier ergänzt. Das habe das Zerlegen des Betonteils ermöglicht. Einige Stunden später war es bereits weg.

In rund 16 Monaten Bauzeit war zuvor an der Marktstraße praktisch ein neues Haus entstanden. Stehen blieb eigentlich nur die denkmalgeschützte Fassade. Die wurde laut Niedermaier auf hohle Stellen abgeklopft, wo nötig, wurde der Putz ausgebessert, und sie wurde komplett neu gestrichen.

Haus bekam seine Grundstruktur nach Marktstraßenbrand 1860

Die eigentlichen Arbeiten aber spielten sich dahinter ab. „Das jetzige Haus hat seine Grundstruktur nach dem letzten großen Stadtbrand um 1860 bekommen“, erklärt Niedermaier. Damals brannte die Nordseite der Marktstraße von der Jägergasse bis zum Tölzer Kurier ab. „Die Brandspuren zwischen Erdgeschoss und dem ersten Stock wurden bei der Renovierung an vielen Stellen sichtbar.“ Dort fanden sich in der Decke, die von einer Generalsanierung um 1920 stammt, teils noch verkohlte Balken.

„Wir haben lange überlegt, ob man sie erhalten kann“, sagt Niedermaier. Letztlich erwies es sich als einzige Möglichkeit, das Haus vollständig zu entkernen und komplett neue Decken einzuziehen. Das Haus bekam zudem ein neues Treppenhaus und einen Aufzug. Der Keller wurde erweitert. Alles auf den rund 14 Metern zwischen den alten Mauern zu den ebenso historischen Nachbargebäuden zu bauen und zu befestigen, sei eine hochsensible Angelegenheit gewesen.

Historisches Haus an Marktstraße bekommt Satteldach statt Flachdach

Eine weitere große Veränderung: Statt des früheren Flachdachs hat das Haus nun ein Satteldach bekommen, das sich nahtlos an das des benachbarten „Kolberbräu“-Gebäudes anschließt. Das geht laut Niedermaier auf den Wunsch des Stadtbaumeisters nach einer „Beruhigung der Dachformen“ an der Marktstraße zurück. Gleichzeitig sollte das Dach aus dem Blickwinkel des Fußgängers in der Marktstraße nicht sichtbar sein und ist deshalb zurückgesetzt. Davor befindet sich eine Dachterrasse, deren Geländer ebenfalls so weit hinter der Gebäudekante liegt, dass man sie nicht sieht.

Im ersten Stock des Gebäudes wird laut Niedermaier bereits am 15. August eine Physiotherapiepraxis für Kinder einziehen. Im zweiten Stock wird eine 100-Quadratmeter-Wohnung vermietet. In den dritten Stock, der durch das Satteldach noch einen Raum im vierten dazugewonnen har, zieht das Ehepaar Niedermaier selbst ein. Die Familie hatte hier bereits bis 2006 gelebt. Mittlerweile sind die Kinder aus dem Haus. „Es ist schön, da drin zu wohnen“, sagt Niedermaier. „Für uns stand immer zur Debatte: Wenn sich die Gelegenheit ergibt, ziehen wir wieder ein.“

Bäckerei zeigt voraussichtlich Ende September wieder ein

Im Erdgeschoss werde voraussichtlich Ende September wieder die Filiale der Bäckerei Wiedemann eröffnen, die seit Beginn der Bauarbeiten in einem Ausweichquartier gegenüber untergebracht ist. Hier stehen noch die Arbeiten des Ladenbauers aus.

Das Bäcker-Handwerk wurde an dieser Adresse seit dem 16. Jahrhundert betrieben. Nach den Aufzeichnungen der Bäcker- und Müllerzunft führte ab 1570 die Familie Khazmeier das Haus. Johann Gotz, der das Haus 1883 kaufte, war Josef Niedermaiers Ururgroßvater. Anfang 2017 verkauften die Niedermaiers ihren Betrieb an Andreas Wiedemann.

Dieser Tage sind an der Marktstraße 27 noch Fliesen- und Bodenleger zugange, und alte Türen werden wieder eingesetzt. Dann kann hinter der alten Fassade neues Leben einziehen.

