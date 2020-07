Bad Tölz schafft sich zwei Millionen Spielraum

Unklar ist noch, wie sich die Corona-Krise auf die Tölzer Finanzen auswirkt. Die Stadt hat daher vorsichtshalber ein paar Projekte zurückgestellt.

Bad Tölz – Im Moment, sagt der Kämmerer Hermann Forster, könne er nicht sagen, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie für die Tölzer Finanzen hat. Verblüffenderweise sei es so, dass die Stadt bei der Gewerbesteuer bislang den Haushaltsansatz erfülle. Doch Forster macht sich keine Illusionen. Wenn im Herbst die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit die Einkommensteuerbeteiligung der Stadt sichtbar würden, drohten deutliche Ausfälle. Der Haushalt könne schnell in eine Schieflage geraten. Ein Ausfall von zehn Prozent würden zu Mindereinnahmen von 1,24 Millionen Euro führen. Auch langfristig seien Mindereinnahmen zu erwarten. Derzeit glichen Prognosen aber „einem Blick in die Glaskugel“. Um gewappnet zu sein, hatte die Kämmerei schon beizeiten Maßnahmen angekündigt. Die bestehen in der vorsorglichen Sperre von Haushaltsmitteln für nicht ganz dringende Baumaßnahmen. Sie sind damit nicht gestrichen, betonte Forster, sondern bis Herbst zurückgestellt.

Elf Maßnahmen stellte Forster in der jüngsten Stadtratssitzung vor, die zusammen rund 2,2 Millionen Euro binden. Es geht um die Neugestaltung Gries, Bauabschnitt 1 (220 000 Euro), die Möblierung der Altstadt (40 000), die Voruntersuchung Umbau Hindenburgstraße (40 000), die Erneuerung der Bairawieser Straße (300 000), die Planung Kreisverkehr Bahnhofstraße (30 000), den Neubau Gaißacher Bahnbrücke (205 000), die PV-Anlage am Klärwerk (160 000), den neuen Parkplatz an der Arzbacher Straße West (330 000), den Hochwasserschutz Ellbach (200 000), die neue Kehrrichthalle neben dem Klärwerk (490 000) sowie den Abbruch des Schmidlhauses (175 000).

Bauruine Schmidlhaus wird trotzdem abgerissen

Bürgermeister Ingo Mehner hatte vor allem bei der Bauruine Schmidlhaus Probleme mit einem Aufschub. Die Stadt sei in der Verkehrssicherungspflicht. „Ich fände es gut, wenn wir trotzdem abreißen.“ Auch andere Räte sahen das ähnlich. Ein Baurecht verliert die Stadt mit dem Abriss nicht, da das Haus seit Jahren so marode ist, dass es nicht als Bezugsfall dienen kann, teilte die Verwaltung mit. Der Abriss erfolgt also heuer. Mit 23:1 Stimmen wurden alle anderen Maßnahmen zurückgestellt. Die eine Gegenstimme kam von FWG-Fraktionssprecher Peter von der Wippel. Er fand es als Unternehmer angesichts der Krise gerade „nicht sinnvoll zu sparen“. Bei den nun verschobenen Maßnahmen sei nichts Überflüssiges dabei. Auch einen Griff in die Rücklagen („dafür haben wir sie ja“), ja sogar eine Kreditaufnahme hielt von der Wippel für denkbar. Er hatte sich vor allem für die touristischen Maßnahmen (Gries, Möblierung Altstadt, Kreuzung Hindenburgstraße) eingesetzt.

