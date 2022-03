Nasenbeinbruch im Rosengarten: Drei junge Tölzer 20 Monate nach der Tat verurteilt

Vor Gericht mussten sich jetzt drei junge Tölzer nach Handgreiflichkeiten verantworten.

Wegen einer Schlägerei vergangenen Sommer standen drei junge Tölzer nun vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine weit zurückliegende Schlägerei hatte für drei junge Männer aus Bad Tölz ein Nachspiel vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen. Ein 19-jähriger Schüler, der bereits vier Vorstrafen in die Verhandlung mitbrachte, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe stellte das Gericht jedoch zur Bewährung zurück.

Ein gleichaltriger Auszubildender muss 600 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der dritte im Bunde (22 Jahre alt) kam mit 32 Sozialstunden davon, weil er sich nicht aktiv an der Prügelei, die am Abend des 3. Juli 2020 im Rosengarten stattfand, beteiligt hatte.

„Absolut nichtiger Grund“ ausschlaggebend für die Schlägerei

Aus „absolut nichtigem Grund“, wie Richterin Friederike Kirschstein-Freund in der Urteilsbegründung feststellte, waren die drei Angeklagten mit anderen Jugendlichen aneinandergeraten. „Ein betrunkenes Mädchen sagt, es sei angemacht worden, und sie sind gleich zu dritt losgestürzt“, fasste die Richterin das Geschehen knapp zusammen. Der Schüler, damals der Freund des Mädchens, soll den „Anmacher“ in den Schwitzkasten genommen, ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden gebracht haben. Alle drei sollen dann auf den am Boden Liegenden eingetreten haben.

Als ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe des Opfers hinzukam, soll der zweite 19-Jährige diesen mit Fäusten geschlagen und ihm einen Kopfstoß versetzt haben. Eine gebrochene Nase war die Folge.

Alkoholbedingte Gedächtnislücken erschweren zunächst Klärung des Geschehens

Wegen alkoholbedingter Gedächtnislücken ließ sich das Geschehen in jener Nacht nicht mehr in allen Einzelheiten klären. Erst nach einem sogenannten Rechtsgespräch zwischen den Verfahrensbeteiligten räumten die zwei 19-Jährigen ein, dass die Schläge, die sie zunächst bestritten hatten, „schon so passiert sein könnten“. Auch der 22-Jährige gab sich schuldbewusst. Er „sehe ein, dass er Unterstützung geleistet habe“, weil er nicht eingeschritten war, um seine Freunde zurückzuhalten.

Durch ihr Einlenken ersparten sie dem Gericht eine umfangreiche Beweisaufnahme (Zeugen wurden nicht mehr angehört), was sich in den Einzelstrafen positiv auswirkte. Strafmildernd kam hinzu, dass der Vorfall fast zwei Jahre zurück lag und sich die Angeklagten seitdem nichts mehr hatten zuschulden kommen lassen.

Die Angeklagten müssen sich mit ihren Trinkgewohnheiten auseinandersetzen

Alle drei müssen sich auf verschiedene Weise – zwei im sogenannten FreD-Kurs, einer in Einzelgesprächen mit der Caritas – mit ihren Trinkgewohnheiten auseinandersetzen. Dem 19-Jährigen, der die Prügelei vom Zaun gebrochen hatte, stellte das Gericht außer einer Betreuerin auch noch einen Bewährungshelfer zur Seite. Er habe im Gegensatz zu früheren Verhandlungen durch sein Verhalten im aktuellen Verfahren „einen großen Schritt auf die Justiz zugemacht“, so Kirschstein-Freund.

Die Richterin attestierte dem Angeklagten, der es „in den letzten Jahren nicht leicht hatte“, eine positive Entwicklung. Deshalb habe das Gericht von dem „Warnschussarrest“, den die Staatsanwältin beantragt hatte, abgesehen. Die Richterin betonte aber: „Wenn Sie diese Chance nicht nutzen, haben Sie ein riesiges Problem.“ Alle drei Angeklagten nahmen das Urteil an.

