Schockanruf: Seniorin übergibt Bargeld und Wertgegenstände im Wert von über 60.000 Euro

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Auf eine Telefonbetrügerin ist eine Frau aus dem Tölzer Land hereingefallen. © K. Schmitt / IMAGO

Einem perfiden Schockanruf ist eine über 70-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen am Donnerstag zum Opfer gefallen. Sie übergab Bargeld und Wertgegenstände im Wert von über 60.000 Euro an die Telefonbetrüger.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Am frühen Nachmittag des 28. Juli erhielt die Frau laut Polizei einen sogenannten Schockanruf. Am anderen Ende der Leitung schluchzte eine weinende Stimme ins Telefon und gaukelte der Frau vor, ihr Enkel sei am Apparat. In der Folge erklärte eine weibliche Stimme, dass der Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, müsse der Enkel eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro bezahlen.

Betrügerin überzeugt Frau in einem 45-minütigen Gespräch

Wie in vielen vergangenen Fällen gelang es den unbekannten Anrufern leider auch diesmal, dass die angerufene Frau der völlig frei erfundenen Geschichte Glauben schenkte. Die unbekannten Anrufer entlockten der Dame in dem etwa 45-minütigen Telefongespräch, dass sie zuhause über hohe Summen Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände verfügt.

60.000 Euro sollen als Kaution für den Enkel bezahlt werden

„Während des Telefongesprächs wurde der Dame durch höchst professionelle und geschickte Gesprächsführung sowohl von einer weiblichen als auch einer männlichen Stimme in aktenzfreiem Deutsch die Geschichte von dem angeblichen tödlichen Verkehrsunfall ihres Enkels glaubhaft gemacht“, heißt es im Polizeibericht. Das Opfer wurde angewiesen die „Kaution“ im Wert von sogar über 60.000 Euro für die Abholung durch einen Mitarbeiter eines Amtsgerichts bereitzuhalten.

Unbekannter holt Geld und Wertgegenstände an der Haustür ab

Wenige Minuten nach Beendigung des Telefonats erschien ein unbekannter Mann an der Haustür der Frau, der die „Kaution“ ohne großen Wortwechsel entgegennahm und anschließend unerkannt in unbekannte Richtung verschwand. Kurze Zeit später wurde der Frau bewusst, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen war und verständigte ihre örtlich zuständige Polizeiinspektion.

Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei gibt noch einmal folgende Präventionshinweise:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen, z. B. zu einem Einbruch in der Nähe oder einer dringend zu zahlenden Kaution! Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Legen Sie einfach auf!

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!

Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Schmuck aufbewahren!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! Drücken Sie KEINE Wahlwiederholung. Legen Sie auf und wählen dann neu den Notruf 110!

Erstatten Sie immer, auch im Versuchsfall, Anzeige bei Ihrer Polizeiinspektion!

