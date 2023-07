„War in die Jahre gekommen“: Tölzer Geokulturpfad erstrahlt in neuem Glanz

Von: Vinzent Fischer

Ein Blickfang: Die neuen Tafeln des Geokulturpfads am sogenannten Taubenloch. © Arndt Pröhl

Der Geokulturpfad in und rund um Bad Tölz wurden nach 25 Jahren erneuert. Dazu war ein aufwändigere Wiederaufbau notwendig.

Bad Tölz – „Auf den Spuren geologischer und kultureller Besonderheiten“ führt der Geokulturpfad in Bad Tölz durch die Altstadt und in die nähere Umgebung. Nun erstrahlen die Informationstafeln in neuem Glanz. „Den Geokulturpfad gibt es sicher bereits 25 Jahre“, erklärt auf Nachfrage Kur- und Tourismusdirektorin Brita Hohenreiter.

Schautafeln des Tölzer Geokulturpfads ausgetauscht: „Waren verblichen, beklebt oder schlichtweg kaputt“

„Er vermittelt Wissenswertes über die Entstehung und Formung des Isarwinkels und über Zusammenhänge zwischen Lebenswelt, Landschaft und deren Vorgeschichte.“ Doch mit den Jahren nagte der Zahn der Zeit am Geokulturpfad. „Die Schautafeln waren leider in die Jahre gekommen. Sie waren verblichen, beklebt oder schlichtweg kaputt“, so Hohenreiter.

Daher habe die Stadt vor knapp eineinhalb Jahren mit dem Wiederaufbau begonnen. Dabei galt es, einige Hürden zu überwinden: „Das Projekt hat sich leider in die Länge gezogen, weil nicht mehr alle Tafeln vorhanden waren und die Daten nicht online vorlagen.“ Die Inhalte der Schilder mussten daher aufwendig rekonstruiert und sogar neue Grafiken gestaltet werden.

Geokulturpfad führt Wanderer durch Bad Tölz und das Umland

15 Tafeln an zwölf Standorten zieren nun das Tölzer Land. Mit einem Panoramaausblick und zwei Erklärtafeln zur letzten Tölzer Eiszeit und den verschiedenen Gesteinsformen startet der Rundweg am Kalvarienberg, und führt über die historische Marktstraße in den Gries. Auf der Westseite der Isar geht es das Isartal südwärts über die Bibermühle nach Wackersberg. Der Weg führt zu den Jodquellen und den Dachshöhlen. Über Kiefersau geht es wieder zurück in die Stadt zum Kalvarienberg. Richtung Nordosten können Wanderer alternativ noch das Ellbachmoor erschließen. (vfi)

