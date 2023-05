Wir-Gefühl schafft Linderung: Silvia Ulze begleitet zwei neue Selbsthilfegruppen in Tölz

Von: Elena Royer

Zusammenkommen in einem geschützten Raum: Das ist wichtig für eine Selbsthilfegruppe, erklärt Silvia Ulze. In Bad Tölz begleitet die 65-Jährige Selbsthilfegruppen zu zwei verschiedenen Themenbereichen. © Arndt Pröhl

In Bad Tölz gibt es seit Kurzem zwei neue Selbsthilfegruppen für Pflegende und Menschen, die tiefgreifende Veränderungen erfahren haben. Silvia Ulze begleitet die Gruppen und berichtet über ihren Mehrwert.

Bad Tölz – Eine angenehme Atmosphäre herrscht in dem Haus an der Lenggrieser Straße. Wer dorthin kommt, fühlt sich sofort wohl. Psychotherapeutin Silvia Ulze geht in den ersten Stock. In einem lichtdurchfluteten Raum mit Holzdecke stehen Stühle mit rotem Polster in einem Kreis. In der Mitte liegt ein flauschiger beiger Teppich. Hier begleitet Ulze zwei Selbsthilfegruppen. In einer kommen Betroffene von Trauer, Trennung und großen Veränderungen zusammen, in der anderen treffen sich Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigung oder Pflegeabhängigkeit.

Ulze hat mit den Themen der Selbsthilfegruppen schon eigene Erfahrungen gemacht

Silvia Ulze hat mit beiden Themen schon eigene Erfahrungen gemacht und sieht in den eigentlich negativen Umständen sogar etwas Positives: „Jeder kommt mal in eine Krise oder ist mit einer persönlichen Katastrophe konfrontiert“, erklärt sie. „Doch beides ist dazu da, um zu reifen. Das ist eine große Chance.“ Aus ihren eigenen Erfahrungen heraus weiß Ulze selbst, wie es den Betroffenen geht. Deshalb moderiert und begleitet sie die Gruppen.

Durch die Gruppe wieder zu mehr Selbstfürsorge finden

In der Gruppe „Trauer, Trennung und große Veränderungen“ treffen sich Menschen, die etwa einen lieb gewonnenen Menschen verloren oder eine lebensbedrohliche Diagnose erhalten haben, durch den Renteneintritt in ein Loch gefallen sind, in eine andere Stadt gezogen sind und den Job wechseln mussten, oder bei denen das Kind ausgezogen ist. Ulze: „Bei diesen Menschen sind Ängste, Verunsicherung, Orientierungslosigkeit oder Einsamkeit an der Tagesordnung.“ Zur anderen Gruppe erklärt sie: Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigung kommen irgendwann an ihr Limit. „In der Gruppe sollen sie wieder zu mehr Selbstfürsorge, Selbstbestimmtheit und Lebensqualität finden, denn sie vergessen oft, dass man auch was für sich selbst tun darf“, erklärt die frühere Neurokom-Geschäftsführerin, die schon in der Reha-Einrichtung Angehörigen-Seminare geleitet hat.

Vielen sieht man ihre Probleme nicht an

Vielen würde man äußerlich nicht anmerken, dass sie Probleme hätten. „Sie wollen Freunde und Familie nicht ständig mit ihrem Kummer belasten. Manche schämen sich auch, sind wütend oder aggressiv. Und das wollen sie ihren Liebsten nicht antun.“ Wer dann seinen Schmerz verdrängt, bei dem könne im Inneren eine Blockade entstehen, so die 65-Jährige.

Selbsthilfegruppe als erster Schritt in angenehmeres Leben

Wer sich für eine Selbsthilfegruppe entscheidet, hat den ersten Schritt in ein angenehmeres Leben schon gemacht. Hier trifft man sich im geschützten Raum, die Teilnehmer bestimmen selbst, wie oft sie zusammenkommen, und alle weiteren Rahmenbedingungen für die Gruppe. „Meine Rolle ist dabei nicht die der Psychotherapeutin“, erklärt Ulze. „Ich bin auch beteiligt an der Gruppe und moderiere.“

Man muss bereit sein, ehrlich zu sein

Wichtig ist bei einer Selbsthilfegruppe, dass man frei sprechen kann und das Gesagte im Raum bleibt. „Man erhält Rückmeldung von anderen und dadurch eine andere Perspektive“, erklärt Ulze. Das Gefühl, das in der Gruppe entsteht, beschreibt sie als „Wir-Raum“. „Betroffene wissen: Hier kann ich hingehen, hier werde ich getragen. Das Wir-Gefühl schafft Linderung. Die Blockade im Inneren wird kleiner.“ Was für eine Selbsthilfegruppe essenziell ist: „Man muss bereit sein, ehrlich zu sein. Was man sagt, sollte man auch denken. Außerdem braucht es Wohlwollen, Wertschätzung und Humor. Humor trägt über Vieles hinweg.“

Ulze arbeitet auch als Psychotherapeutin. Doch eine Psychotherapie ist bei Problemen nicht immer nötig. „Wenn man noch funktioniert, ist die Selbsthilfegruppe ein guter Weg“, findet sie. „Wer in einer Therapie war, dem kann eine solche Gruppe auch helfen, sofern er stabil ist.“

Ulze bietet beide Gruppen ehrenamtlich an

Der 65-Jährigen ist die Gemeinnützigkeit ein großes Anliegen. „Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, mit der man sich einbringen kann.“ Ganz wichtig ist ihr der Grundsatz: „Aus dem Leben der anderen sollte man keinen Profit ziehen“, deshalb bietet sie beide Selbsthilfegruppen ehrenamtlich an.

Weitere Infos: Die Gruppe „Trauer, Trennung und große Veränderungen“ trifft sich alle 14 Tage am Donnerstag jeweils um 17 Uhr. Die Gruppe für „Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigung oder Pflegeabhängigkeit“ trifft sich ebenfalls alle zwei Wochen – und zwar samstags um 16 Uhr. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Treffpunkt: Im „Health Garden“ an der Lenggrieser Straße 39a in Tölz. Infos im Internet auf www.ulzesi.de

