Seniorin im Altenheim in eigener Wohnung angegriffen

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Nachdem eine Seniorin in ihrer Wohnung von einem Unbekannten angegriffen wurde, erbittet die Polizei nun Hinweise zum Täter. © Friso Gentsch/dpa

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag eine 97-Jährige in ihrer Wohnung in Tölz angegriffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bad Tölz – Einen unerwünschten Besuch bekam am Donnerstag eine Bewohnerin des Apartmentbereichs eines Altenheims in der Tölzer Buchener Straße. Laut Angaben der Polizei kam die 97-Jährige zwischen 16 und 17 Uhr vom Einkaufen zurück in ihre Wohnung, als sie vor der Tür einen Mann antraf. Dieser meinte, die Tölzerin besuchen zu wollen. Die Seniorin ließ ihn daraufhin in ihre Wohnung.

Der unbekannte Täter schubste die Frau „ohne erkennbaren Grund gegen die Wand“

Dort schaute sich der Mann um und „schubste die 97-Jährige ohne erkennbaren Grund gegen die Wand“, heißt es im Polizeibericht. Die Rentnerin stürzte und wurde dabei am linken Auge und der Stirn verletzt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Die Seniorin musste zur Behandlung ins Krankenhaus

Kurze Zeit später klingelte es an ihrer Tür, weswegen der bislang unbekannte Täter die Flucht ergriff. Die Seniorin musste im Tölzer Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei erfuhr erst zwei Tage später von dem Vorfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe der Täter nichts aus der Wohnung der 97-Jährigen entwendet.

Polizei erbittet sich Hinweise zum Täter und der Person an der Wohnungstür

Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise zu dem Täter aus der Bevölkerung. Es handle sich um einen zirka 40-jährigen, schlanken, 1,80 Meter großen Mann mit kurzen braunen Haaren. Er hatte ein gepflegtes Äußeres, sprach bayrisch und trug zum Tatzeitpunkt dunkelblaue Jeans, einen schwarzen Pullover und einen kleinen beige-braunen Rucksack.

Überdies sucht die Polizei die Person, die an der Wohnungstür der 97-Jährigen geklingelt hat und damit den Täter offenbar verscheucht hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0 80 41 / 76 10 60 bei der Polizeiinspektion Bad Tölz zu melden.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.